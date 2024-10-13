اليوم التالي في لبنان

ديفيد شينكر

بعد أحد عشر شهراً من التسامح مع حرب الاستنزاف التي شنها حزب الله، ومع اقتراب العمليات القتالية الكبرى من نهايتها في غزة، حولت إسرائيل انتباهها إلى الجبهة الشمالية. وخلال فترة مكثفة استمرت لأسبوعين، قتلت وشوهت إسرائيل الآلاف من قوات الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله، وقطعت رؤوس القيادة، فقضت على مجالس الشورى والجهاد وقتلت الأمين العام حسن نصر الله، ودمرت كمية كبيرة من الصواريخ الاستراتيجية الذكية لحزب الله. وفي الآونة الأخيرة، كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات برية في جنوب لبنان، فتستولي على مخابئ الأسلحة وتفكك البنية التحتية الأساسية لحزب الله. وكان هذا هو التحول الملحوظ في الأحداث، حيث أظهر ذلك ليس فقط تفوق إسرائيل الجوي، بل وأيضاً هيمنتها الاستخباراتية. وفي السنوات الست عشرة التي مرت منذ أدائها المتواضع في حرب عام 2006، قامت إسرائيل بوضوح بواجبها.

ولكن ربما كان الأهم من ذلك أن الحملة الشرسة أظهرت النهج الجديد الذي تنتهجه إسرائيل بعد السابع من أكتوبر في التعامل مع وكلاء إيران. في حين ارتكبت حماس في غزة فظائع هائلة، قبل المذبحة، كانت المجموعة تُنظَر إليها باعتبارها مجرد تحد خطير.

من ناحية أخرى، لطالما اعتبرت إسرائيل حزب الله بقدراته وترسانته الهائلة ويده الحرة في لبنان تهديدًا وجوديًا.

لقد غير السابع من أكتوبر إسرائيل وطريقة عملها في سبع جبهات، حيث أصبحت الآن أكثر تسامحاً مع المخاطر العملياتية والتصعيد. كما أصبحت أكثر تسامحاً مع الانتقادات العامة الدولية. وهذا واضح في الطريقة التي انخرطت بها إسرائيل عسكرياً مع حماس ومؤخراً مع حزب الله. وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، سيظهر نفس النهج بلا شك في استهداف إسرائيل لإيران وجيوش الميليشيات الأخرى، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والفصائل في العراق.

بعد فشلها الاستخباراتي والعسكري الأولي في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر، حققت إسرائيل بعض الإنجازات المهمة في ساحة المعركة. إن براعة إسرائيل في ساحة المعركة ليست موضع شك، والتحدي الحقيقي للدولة اليهودية هو ترجمة هذه الانتصارات في ساحة المعركة إلى إنجازات سياسية.

إن إيران تشكل التحدي الاستراتيجي الأكبر بالنسبة لإسرائيل. وحتى الآن، وبمساعدة الشركاء الغربيين والدول العربية الصديقة، تمكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة إلى حد كبير بهجومين إيرانيين كبيرين بلغ مجموعهما أكثر من ثلاث مئة صاروخ باليستي ومئتي طائرة هجومية بدون طيار. ورغم هذا فإن النظام الديني في طهران يواصل مسيرته نحو الأسلحة النووية، ويمكن وصفه بالفعل بأنه دولة على “عتبة نووية”. وربما تستطيع إسرائيل أن تؤخر البرنامج النووي عسكرياً، ولكنها لا تستطيع أن توجه له ضربة قاضية، خاصة من دون المشاركة الفعالة للولايات المتحدة. والأسوأ من ذلك أنه ليس من الواضح (بناءً على تصريحات المرشحين الحاليين لمنصب نائب الرئيس) ما إذا كانت الإدارات الأميركية المستقبلية سوف تلتزم بالسياسة القديمة منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش التي تقضي بأن واشنطن “لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي” أم أنها ستتجاوز هذا الالتزام.

يا وتشكل غزة أيضاً معضلة بالنسبة لإسرائيل. فمنذ هجومها في السابع من أكتوبر، أفادت التقارير أن إسرائيل قتلت نحو سبعة عشر ألف مقاتل من جماعة حماس، وأضعفت قدرات وقيادة المنظمة، ودمرت جزءًا كبيراً من شبكة أنفاقها. ولكن إسرائيل تفتقر إلى خطة لليوم التالي للحرب في غزة. وتتفق إسرائيل والولايات المتحدة وكثير من دول العالم على أن حماس لم تعد قادرة على حكم غزة، والبديل الواضح هو السلطة الفلسطينية، التي حكمت الضفة الغربية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ولكن السلطة الفلسطينية ضعيفة وفاسدة ومستبدة، وينظر إليها ناخبوها على أنها غير شرعية إلى حد كبير، ومن المعترف به على نطاق واسع أنه في غياب الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية، فمن المرجح أن تستولي حماس على تلك المنطقة أيضاً. وفي مواجهة مئات إن لم يكن آلاف من بقايا حماس المسلحين بالأسلحة الخفيفة، سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية الهزيلة أن تفرض نفسها مرة أخرى في غزة. وفي مواجهة تمرد محتمل من جانب حماس، لن تكون سوى قِلة من الدول العربية على استعداد لنشر قواتها. وهذه جبهة أخرى حيث ستجد إسرائيل بعد أن حققت أهدافها العسكرية صعوبة في الوصول إلى وضع سياسي مستقر قابل للاستمرار.

إن الساحة التي قد تتمتع فيها إسرائيل بأفضل فرصة لترجمة نجاحها في ساحة المعركة إلى نتيجة سياسية أكثر إيجابية هي لبنان. ومع تراجع قوة حزب الله العسكرية، ربطت إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وفي حين لم تف إسرائيل قط بمسؤولياتها بموجب القرار 1701 وخاصة إنهاء التحليق الجوي فوق لبنان فإن بيروت أيضاً كانت مهملة. فلم تأمر حكومة لبنان القوات المسلحة اللبنانية قط بتنفيذ مهمتها، أي العمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس وجوده ومواقعه جنوب نهر الليطاني بعد حرب عام 2006. والواقع أن القوات المسلحة اللبنانية عملت منذ عام 2006 على التنسيق والتعاون مع حزب الله وإزالة الصراعات معه لمنع قوات اليونيفيل من تنفيذ ولايتها، وعرقلة وتقييد وصول قوات حفظ السلام إلى الجنوب.

ونظراً للانقسامات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أي قرارات جديدة ذات مغزى بشأن لبنان غير ممكنة. كما أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يتطلب تنفيذ القرار 1701. ولتحقيق هذه الغاية، لابد من اتخاذ بعض القرارات المهمة في بيروت تعكس سيادة الحكومة. فقد شرعت البيانات الوزارية التي أصدرتها كل الحكومات اللبنانية في التاريخ الحديث باستخدام أسلحة حزب الله، ومنحتها الشرعية، والاستقلالية المنظمة في العمل. كما اعترفت القوات المسلحة اللبنانية تاريخياً بشرعية “المقاومة” وترسانتها. ولتنفيذ القرار 1701، لابد من أن تعيد الحكومة فرض سيادتها، على الأقل في جنوب لبنان، وأن تحل القوات المسلحة اللبنانية محل قوات حزب الله. ولابد وأن تعمل القوات المسلحة اللبنانية مع قوات اليونيفيل في محاولة الاستيلاء على أسلحة حزب الله، وتفكيك بنيته الأساسية، ومنع إعادة نشر قواته في الجنوب مستقبلا. مثلما يجب على قوات اليونيفيل البدء بأن تكون أكثر عدوانية وعزماً في تنفيذ تفويضها.

سوف يكون اتخاذ هذا القرار صعباً، فقد ظل نحو 15 ألف مسلح من أفراد ميليشيا حزب الله في لبنان.

إن حزب الله له تاريخ طويل في قتل خصومه السياسيين في لبنان، والقوات المسلحة اللبنانية، التي تتألف من كل الجماعات الطائفية في البلاد، لن تنخرط عسكرياً مع حزب الله. ولكن إذا لم تكلف الحكومة القوات المسلحة اللبنانية بهذه المهمة، فمن المؤكد تقريباً أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار الكامل. وبدلاً من ذلك، سوف تستمر القوات الإسرائيلية في استهداف حزب الله في الجنوب كما يحلو لها حتى تقتنع بشكل معقول بأن الظروف آمنة بما يكفي للسماح لنحو 70 ألف إسرائيلي نازح بالعودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل.

حتى الآن على الأقل، تدعم واشنطن إسرائيل في نهجها تجاه حزب الله. ويبقى أن نرى إلى أي مدى ستضغط هذه الإدارة على حكومة ميقاتي في بيروت بشأن القرار 1701. ولكن بناءً على نتائج الانتخابات الأميركية، فمن الممكن أن تشترط الإدارة المقبلة التمويل الأميركي المستقبلي للقوات المسلحة اللبنانية بتنفيذ تفويض الأمم المتحدة في الجنوب. في الوقت الحاضر، يبدو أن إدارة بايدن تركز بشكل ضيق على إقناع رئيس مجلس النواب الدائم وحليف حزب الله نبيه بري بعقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لمدة عامين تقريبا.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا أنها يجب أن تصبح أيضا جزءا من المحادثة. على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559، الذي ينص من بين أمور أخرى على أن حكومة لبنان تنزع سلاح الميليشيات، هو قرار مركزي. وعلى نحو مماثل، يدعو قرار مجلس الأمن رقم 1680 سوريا إلى ترسيم حدودها مع لبنان، وهو أمر مهم أيضا. ومن المحتمل أن يحل هذا القرار الجدل حول مزارع شبعا، وينهي مزاعم حزب الله الكاذبة باحتلال إسرائيل لـ”أراض لبنانية” أخرى. والأهم من ذلك، والأكثر جدوى، هو مسؤولية لبنان عن تأمين حدوده مع سوريا أخيرا، وهي النقطة الأساس لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله.

كان هناك الكثير من القلق بشأن غياب الاستراتيجية الإسرائيلية خلال العام الماضي. والانتقاد صحيح إلى حد كبير. ولكن في لبنان، يبدو أن هناك هدفاً واقعياً يتمثل في إضعاف وجود حزب الله بشكل كبير، إن لم يكن القضاء عليه، على الحدود الشمالية لإسرائيل. ولن يتسنى تحقيق هذا الهدف إلا إذا اتخذت النخب السياسية في لبنان ــ المحبطة من الدمار والمعاناة التي أحدثتها حرب الوكيل الإيراني التي استمرت عقوداً من الزمان ضد إسرائيل ــ نهجاً جديداً. وفي غياب أي تحول في السياسة في بيروت، سوف يظل لبنان ولاية تابعة لإيران. وفي الوقت نفسه، سوف تستمر إسرائيل في استهداف أصول حزب الله في سوريا ولبنان، وحرمان لبنان من أي فرصة للراحة. لقد غير السابع من أكتوبر إسرائيل ونهجها في التعامل مع حزب الله. والسؤال الآن هو ما إذا كانت الأشهر القليلة الماضية قد غيرت النخب السياسية في لبنان أم لا.

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية