البرلمان الياباني يختار يوشيهيديه سوغا خليفة لشينزو آبي

انتخب البرلمان الياباني رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يوشيهيديه سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي قرر فجأة نهاية الشهر الماضي الاستقالة لظروف صحية.

ونال سوغا 314 صوتًا في مجلس النواب المكون من 465 عضواً، و142 صوتًا في مجلس الشيوخ المكون من 245 عضوًا، إثر جلسة طارئة واستثنائية في البرلمان.

وكان الحزب الحاكم قد صوت الاثنين الماضي لصالح سوغا (71 عاما) الذي كان يشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء، لرئاسة الحزب، تمهيدا لخلافة آبي الذي حطم رقما قياسيا في مدة شغله منصب رئيس الوزراء في أكثر من 8 أعوام خلال ولايتين.

وأكد سوغا في وقت سابق أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة، مثل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في البلاد 2020، والتي أرجئت إلى العام المقبل.

ولم يُعرف ما إذا كان سوغا سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز موقعه، وتجنب عدّه رئيسا مؤقتا للحكومة قبل اقتراع جديد بعد عام مع انتهاء ولاية آبي نظريا.

وتحدث مسؤولون سياسيون كبار عن احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن سوغا لم يدلِ بأي تعليق في هذا الشأن.

الجزيرة