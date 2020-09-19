مع قرب تشديد واشنطن عقوباتها على إيران.. حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” تدخل مياه الخليج

أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات “نيميتز” (Nimitz) والمجموعة القتالية التابعة لها، عبرت اليوم مضيق هرمز لتدخل مياه الخليج، وذلك في وقت تهدد فيه واشنطن بإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، رغم افتقار أميركا لدعم شركائها الرئيسيين في مجلس الأمن الدولي.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أن المجموعة القتالية بقيادة حاملة الطائرات “نيميتز” -وتضم طرّادين مزودين بصواريخ موجهة، ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة- أبحرت داخل مياه الخليج للقيام بعمليات وتدريبات مع شركاء للولايات المتحدة، وأيضا من أجل دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات الأدميرال جيم كيرك “تعمل مجموعة نيميتز في منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس منذ يوليو/تموز، وهي في ذروة الاستعداد”.

تصريح بومبيو

وجاء عبور حاملة الطائرات “نيميتز” بعد أيام فقط من تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإعادة فرض حظر أممي على توريد الأسلحة التقليدية لإيران وعقوبات دولية أخرى، وذلك ابتداء من بعد غد الأحد.

وترسل أميركا بانتظام مجموعات حاملات طائرات إلى مياه الخليج لإجراء تدريبات، ولدعم عمليات الجيش الأميركي والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، فضلا عن ضمان استمرار الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

يشار إلى أن “نيميتز” هي أقدم حاملة طائرات ضمن البحرية الأميركية، ويعمل على متنها قرابة 5 آلاف بحار وعنصر من قوات البحرية (المارينز).

وكانت البحرية الإيرانية أجرت قبل بضعة أسابيع تدريبات بالذخيرة الحية لمدة 5 أيام، تضمنت محاكاة سيناريو استهداف حاملة طائرات، وذلك في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات