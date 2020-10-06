هذه أقوى 10 عملات عالمياً والأربع الأوائل عربية

صحيح أن الدولار الأميركي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم، لكنه بالطبع ليس أقوى العملات التي تتجاوز قيمة 8 منها عملة الولايات المتحدة، وفقاً لتصنيف العام 2020 وقبله أيضاً. فماذا في التفاصيل؟

مع التفشي العالمي لمرض “كوفيد-19” الذي يسبّبه فيروس كورونا، تلقت الاقتصادات ضربات كبيرة وانخفضت احتياطياتها ومخزوناتها على مختلف الصعد، لدرجة أن العديد من المستثمرين والمشترين أصبحوا يعزفون عن المخاطرة وباتوا عالقين في دائرة التردّد.

هذا الوضع أنتج تراجعاً لافتاً لقيم بعض العملات، لكن تقريراً في موقع “ريمتر” remitr.com لم يستغرب أن تظل العملات العشر الأوائل في العالم على حالها، استناداً لبيانات منتصف عام 2020 بحسب أسعار الصرف الواردة في “غوغل فاينانس” Google Finance.

وهذه العملات، من الأقوى إلى الأقل قوّة، هي:

1 – الدينار الكويتي

تعادل العملة الكويتية 3.25 دولارات. فعلى الرغم من صغر حجم الكويت، إلا أن قوة عملتها تنبع من كونها تصدّر كمية كبيرة من النفط إلى السوق العالمية. والواقع أن أكثر من 80% من عائدات هذا البلد الثري جداً مصدرها صناعة النفط.

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2 – الدينار البحريني

يعادل 2.65 دولار أميركي. وكما هي الحال بالنسبة إلى الكويت تقريباً، تُعد البحرين بلداً خليجياً صغيراً. ويأتي أكبر مصدر لدخلها من تصدير المنتجات البترولية.

3 – الريال العُماني

يساوي 2.60 دولار أميركي، وهو عملة سلطنة عُمان التي هي مُصدّر كبير آخر للموارد النفطية. ومن المثير للاهتمام أن القوة الشرائية لهذه العملة عالية للغاية لدرجة أن الحكومة العُمانية اضطرت إلى إصدار أوراق نقدية من فئة رُبع ونصف ريال.

4 – الدينار الأردني

يعادل 1.41 دولار أميركي. وعلى عكس الكويت والبحرين والأردن، فإن الأردن ليس مُصدّراً للنفط أو منتجاته. فما سبب تصنيف عملته بين المراتب الخمس الأولى إذن؟ هناك سبب واحد بسيط لقوة الدينار الأردني، فقد رُبط بالدولار الأميركي على مدار العشرين عاماً الماضية، وهي سياسة لا تُظهر أي علامة على التغيير في المدى المنظور.

5 – الجنيه الإسترليني

سعر صرفه 1.25 دولار أميركي، وهو العملة الرسمية للمملكة المتحدة والعديد من تبعيّات التاج والأقاليم الخارجية. ويصدِر العديد من هذه المناطق، مثل غيرنزي وجبل طارق، عملاتها الخاصة، لكن لا تزال قيمتها تعادل تماماً قيمة العملة الإنكليزية.

6 – دولار جزر كايمان

سعر صرفه 1.20 دولار أميركي. تتمتع جزر كايمان بعملة قوية باعتبارها ملاذاً ضريبياً وأحد أكبر 5 مراكز مالية خارجية في العالم، إذ توفر هذه الدولة تراخيص مصرفية خارجية لمئات البنوك وصناديق التحوّط وشركات التأمين.

7 – اليورو

يعادل اليورو الواحد 1.11 دولار أميركي، وهو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وثاني أكبر عملة احتياط في العالم. ونظراً لأن الاتحاد يضم في عضويّته بعض الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً في العالم، فليس من المستغرب أن يكون اليورو عملة قوية جداً.

8 – الفرنك السويسري

سعر صرفه 1.04 دولار أميركي، علماً أن سويسرا هي واحدة من أغنى دول العالم وأكثرها استقراراً. وقد جعلت سياساتها النقدية السليمة ومستويات ديونها المنخفضة، من الفرنك السويسري عملة “ملاذ آمن”.

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9 – الدولار الأميركي

هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، كما أنه عملة الاحتياطي الأجنبي الأساسية في العالم. والدولار قوي باستمرار لأنه يحتوي على شرائح عديدة من المشترين، ولأن المصارف المركزية والتجارية في جميع أنحاء العالم تخزّنه لديها لحاجتها إليه في المعاملات الدولية.

10 – الدولار الكندي

يساوي سعره 0.73 دولار أميركي، وهو العملة الرسمية الكندية وسادس أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم. وتنبع قوة عملة كندا من كون موارد هذا البلد الطبيعية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة على مستوى العالم، ويرجع ذلك أساساً إلى امتلاك كندا احتياطيّات ضخمة من النفط الخام وثاني أكبر إمدادات اليورانيوم عالمياً. وتُعد قيمة الدولار الكندي حسّاسة للغاية تجاه التغيّرات والتقلبات في قيمة الدولار الأميركي، لأن معظم تجارة كندا تتم مع الولايات المتحدة الأميركية المجاورة لها.

العربي الجديد