سياسية لبنانية تفضل إيران.. الارتدادات على تويتر

تصريحات مي خريش، نائب رئيس التيار الوطني الحر، التي أصبحت محور حديث المغردين تفتح باب النقاش حول تصريحات المسؤولين الذين يجب أن “يمثلوا توجهات بلدانهم وليس أحزابهم”.

بيروت- أثار اختيار نائب رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، مي خريش إيران على السعودية، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفضلت خريش إيران على المملكة العربية السعودية، بعدما خيرها الإعلامي طوني خليفة في الحلقة الاولى من برنامجه “سؤال محرج” بين الدولتين، حيث قالت “هذا سؤال محرج، انا لم ازر الدولتين، وانا اختار ايران، ولا يتعلق الامر بالسنة والشيعة كون الاثنين شركائي في الوطن”.

فرد الإعلامي طوني خليفة عليها؛ “ولكن السعودية لها أفضال كثيرة على لبنان وتحتضن أكثر من 200 الف لبناني فردت عليه: أنا أحب حياكة السجاد”.

وعلى الفور تصدر هاشتاعي #مي_خريش و#أنا_أحب_حياكة_السجاد الترند على موقع تويتر في لنان والسعودية. وسخر منسق إعلامي في تيار المستقبل:

abdel_s_moussa@

فخر “الصناعة العونية” على ما يبدو “حياكة سجادات” على شاكلة مي خريش .. وشربل خليل ! #مي_خريش

وأثارت المفاضلة هجوماً سعودياً على خريش، انخرط فيه أمراء سعوديون. وعقب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، ساخرا “هذا يوم حزين لنا كسعوديين” . وكتب على تويتر:

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها:

sattam_al_saud@

إختيارك يا #مي_خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإنهيار والإنفجار ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران.

وأثارت تصريحات خريش انقسامات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانينن المنقسمين بدورهم حول الدولتين، ويمثل هذا الانقسام اكبر اختبار للخيارات السياسية القائمة في البلاد.

ويقول مغردون إن تصريحات خريش، ستطيح بها عند مفترق أول تسوية بين التيار البرتقالي الذي يترأسه جبران باسيل، والسعودية. كما يقولون إنها تصريحات “لا مسؤولة” وضعت اللبنانيين في السعودية في ورطة بعد تعالي المطالب على تويتر، الموضقع الأكثر استخداما في السعودية، بإعادتهم إلى بلادهم مصحوبين بورقة “مي خريش ستوظفكم في إيران”.

واعتبر لبنانيون أنه ليس من حق خريش، بوصفها نائب رئيس حزب حزب منه رئيس جمهورية بالإضافة إلى 30 نائب في البرلمان الإدلاء بتصريحات تضر اللبنانيين أكثر مما تنفعهم. وكتب مغرد في هذا السياق:

RabihElAmine1@

صباح الخير من الرياض وكل بلاد الاغتراب اجوبتك صريحة ووقحة كمان. لما بتكوني بتمثلي حزب عنده رئيس جمهورية و30 نائب عم يتناقصوا كل يوم وتيارك عنده رعايا موجودين بكل بلاد العالم وبالسعودية كمان ما بتقدري تجاوبي من منطلق الاحقاد الحزبية والشخصية #ارحموا_الاغتراب #ارحموا_لبنان

ويعتبر “الوطني الحر” مقرباً من “حزب الله” وتربطهما وثيقة تفاهم تم توقيعها في العام 2006، بينما تتسم علاقة التيار بالسعودية بالبرودة، بسبب التحالف مع الحزب. وعد حساب:

nationduliban@

ما تفوهت به #مي_خريش مش رأي شخصي… هو عقيدة تفشت بين العونيين….. هي باحت بما يدور في اجتماعتهم

ويعرف موقع التيار خريش بأنها “نشأت على مبادئ العماد ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر” و”تُؤمن بالعمل السياسي الحزبي كوسيلة لبناء المواطنية”. كما أنها “واكبت جبران باسيل في ولايته الاولى وإلتزمت معه في تنفيذ المشروع السياسي للتيار الوطني الحر”. وكتبت الإعلامية اللبنانية جيسي المر:

ولم يصدر توضيح رسمي من التيار، بل تكفلت خريش بإصدار توضيح بالقول على حسابها على تويتر:

MayKhreich@

إستضافني الاعلامي طوني خليفة بصفتي الشخصية في برنامجه “سؤال محرج”…لعبة البرنامج تتضمّن فقرة المفاضلة بين دول وشخصيات عامة …أجوبتي كانت جريئة وصريحة… وهي تُمثلني ولا علاقة لها برأي التيار السياسي الذي لي شرف الانتماء اليه…هناك من إجتهد كالعادة لتحريف اجوبتي في غير سياقها…

وعلّق النائب وعضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب على ما ورد في المقابلة، مؤكداً أن ما ورد على لسان خريش “يمثلها شخصيا ولا يمثل موقفنا الذي طالما عبّرنا عنه مرارا تأييدا والتزاما بالمظلة العربية وعلاقة الاخوٍة اللبنانية العربية عبر التاريخ”.

من جانب آخر، فتحت أجوبة خريش باب الجدل حول تصريحات المسؤولين “اللامسؤولة”. وقال مغرد سعودي منتقدا الحديث عنها:

ويقول معلقون إن “هذا النوع من الشخصيات العامة، لا يدرك حجم وخطورة ما يقوله ليبدأ بعدها في اتهام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بأنها ضخموا من الموضوع أو أخرجته عن سياقه”!!.

ويطالبون بتدريب المسؤولين على ما يقولونه لأن غالبية السياسيين تخرجوا من مدارس حزبية ضيقة لا يهمها مصلحة الوطن. واقترح لبنانيون تنظيم دورات، يحاضر فيها متخصصون ويحضرها السياسيون تكون مهمتها الأساسية، كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

ويقول مغردون إن تصريحات خريش أطاحت بما بناه التيار الحر منذ اشهر. وفي يناير الماضي، أكدت مصادر مطلعة أن “التيار الوطني الحرّ” يعمل بطرق عدّة على إعداد خطة جدية لإعادة تسويق نفسه أمام الرأي العام، ورسم صورة مختلفة عنه وعن رئيسه بجبران باسيل.

العرب