خفضا للتوتر.. تركيا واليونان تلغيان مناورتين عسكريتين في شرق المتوسط

أعلن الأمين العام الحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن اليونان وتركيا ألغتا مناورات عسكرية مقررة في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع المقبل حرصا على تهدئة التوتر القائم.

وأضاف أنه يرحب بهذا القرار ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ستتيح التقليل من مخاطر حصول حوادث، ويمكن أن تمثل ركيزة للجهود التي تقودها ألمانيا لحل الخلافات بشأن الحدود البحرية بين البلدين.

من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده يمكن أن تلغي مناوراتها البحرية التي كانت ستجريها في 28 من الشهر الجاري في بحر إيجة، شريطة أن تلغي اليونان مناوراتها.

وجاءت هذه التصريحات عقب انتهاء الوزير التركي من المشاركة في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو عبر الدائرة التلفزيونية.

وقال أكار “قمنا بتقييم تطورات الوضع اليوم، واقترحنا كخطوة لإظهار حسن نيتنا أننا يمكن أن نلغي المناورات التي كنا سنقوم بها في 28 من الشهر الجاري، إذا ألغت اليونان مناوراتها المماثلة”.

المصدر : الجزيرة