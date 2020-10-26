سابك السعودية تخسر 582 مليون دولار في 9 شهور

سجّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي خسائر بقيمة 2.18 مليار ريال (582 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2020 على أساس سنوي، وسط انخفاض أسعار بيع المنتجات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول) -اليوم الأحد- إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة في الأشهر التسعة المماثلة من العام الماضي، بلغ 6.09 مليارات ريال (1.62 مليار دولار).

وأرجعت “سابك” سبب التحول للخسائر إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل 1.55 مليار ريال (414 مليون دولار) مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة التي تستحوذ أرامكو السعودية على حصة مسيطرة فيها، بنسبة 18.9% على أساس سنوي إلى 84.11 مليار ريال (22.45 مليار دولار)، من 103.72 مليارات ريال (27.69 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2019.

وبلغت حصة السهم الواحد من خسارة الفترة نحو 0.73 ريال، مقارنة مع أرباح 2.03 ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وبالنسبة للربع الثالث من العام الحالي، سجلت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 47.3% على أساس سنوي إلى 1.09 مليار ريال (291 مليون دولار).

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المنتجة والمباعة، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.

وبحسب البيان، أدت زيادة سعر خام برنت أكثر من 50% في الربع الثالث قياسا على الربع الثاني من 2020، إلى ارتفاع أسعار مواد اللقيم.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 8% خلال الربع الثالث على أساس ربعي إلى 22.78 مليار ريال (6.07 مليارات دولار).

المصدر : وكالة الأناضول