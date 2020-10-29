حزب بارزاني يتهم «العمال الكردستاني» بتهديد حياة أهالي الإقليم: لا تنقلوا مشكلاتكم مع الآخرين إلى مدننا

وجّه الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، انتقاداً لاذعاً لـ«العمال الكردستاني» معتبراً إياه مصدر تهديد لأهالي إقليم كردستان، مطالباً الحزب الذي تعدّه أنقرة منظّمة «إرهابية» بنقل معاركه خارج حدود المدن الكردستانية، ردّاً على تصريحات لقادة في الحزب المعارض لتركيا نفت تورطها في التخطيط لـ«عمليــات إرهابية» في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، في بيان صحافي أمس، إن «التصريحات الأخيرة لقادة حزب العمال الكردستاني تظهر واضحة جلية أنها تحمل نفس التهديد والرغبة في خلق التوترات وعدم الاستقرار وقلب الحقائق».

وأوضح أن «هذا السلوك من (PKK) ليس أمرا جديدا، وفي الحقيقة إنهم بأعمالهم غير المناسبة والمشبوهة أصبحوا تهديدا لحياة أهالي كردستان».

وبين أنه «في الرد على تصريحاتهم، الديمقراطي الكردستاني يؤمن بشكل تام بالحل السلمي للقضية المشروعة للشعب الكردي والتناغم بين جميع الأطراف» مشيرا إلى أن» تصريحاتهم وسلوكهم ألحق خسائر كبيرة بإقليم كردستان، ومن أجل منع عدم تطور الأوضاع بشكل أكبر نطالب بعدم نقل مشكلاتكم مع الآخرين إلى داخل إقليم كردستان».

وكان مجلس أمن إقليم كردستان، قد أعلن، الإثنين الماضي، تفكيك شبكة مرتبطة بحزب «العمال الكردستاني» واعتقال أفرادها البالغ عددهم 12 شخصاً في أربيل كانت تخطط لشن هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.

القدس العربي