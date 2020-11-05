كورونا.. أكثر من 48 مليون إصابة عالميا وبريطانيا تبدأ مرحلة ثانية من الإغلاق

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 48 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، في حين تجاوز عدد المتعافين 34 مليونا، ووصلت الوفيات إلى مليون وأكثر من 231 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، فالمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك ثم المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

كارثة الفيروس وأزمة الانتخابات

وفي الولايات المتحدة حيث بدأت بوادر أزمة سياسية قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة بعد حملة انتخابية عاصفة، ترتفع الإصابات بالفيروس بشكل قياسي؛ حيث سجّلت البلاد الأربعاء حوالي 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 ملايين و400 ألف شخص، توفي منهم 223 ألفا.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وجرت الانتخابات في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة في العالم على صعيد أعداد الضحايا، على وقع الوباء الذي أرخى بتداعياته على الحملة الانتخابية وكذلك أيضا على عمليات التصويت وفرز الأصوات.

الإغلاقات في أوروبا

من ناحية أخرى، أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أنّ العزل الجديد الذي يبدأ تطبيقه الخميس في إنجلترا لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ سينتهي “تلقائيا” في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، محاولا بذلك تبديد القلق من الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة.

وقد أعلنت دول أوروبية عدّة، الواحدة تلو الأخرى، قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا الذي يواصل تفشّيه، فتراوحت بين إغلاق تام في فرنسا وإنجلترا وعزل جزئي في البرتغال، وصولا إلى حظر تجوّل ليلي في إيطاليا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 19 ألفا و990 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 597 ألفا و583 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 118 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و930 وفاة.

الهند والصين

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس إن البلاد سجلت زيادة جديدة بلغت 50 ألفا و210 في عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 ملايين و360 ألفا.

ووفقا للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124 ألفا و315 حالة وفاة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 17 حالة في اليوم السابق. وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.

وفي ذات السياق، منعت الصين الأربعاء المسافرين الأجانب القادمين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب تفشّي وباء “كوفيد-19” في هذين البلدين وشدّدت القيود المفروضة على المسافرين القادمين من دول عديدة أخرى عدّة.

وقررت السلطات الصينية، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن الأربعاء، “تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتّحدة مؤقتًا”، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

المصدر : الجزيرة + وكالات