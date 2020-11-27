بلجيكا تحاكم دبلوماسيا إيرانيا خطط لاستهداف معارضين قرب باريس

أنتويرب (بلجيكا) – يحاكم دبلوماسي إيراني في بلجيكا بتهمة التخطيط لاعتداء بمتفجرات على تجمع للمعارضة الإيرانية بالقرب من باريس في 2018، في قضية أثارت خلافا بين فرنسا وإيران.

وكانت باريس اتهمت في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء خطة الهجوم الفاشل، لكن طهران نفت ذلك بشدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه “تم التعرف بدقة” على الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي يواجه حكما بالسجن المؤبد وينفي التهم الموجهة إليه بأنه “عميل للاستخبارات”.

وشغل أسدي منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا، فيما أشار مسؤولون فرنسيون إلى إنه كان المسؤول عن عمليات المخابرات في جنوب أوروبا ويتصرف بناء على أوامر من طهران.

وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب.

ويُتهم أسدي بتزويد زوجين بمتفجرات لشن هجوم على تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ضواحي باريس في مايو الماضي.

وكان يفترض أن يستهدف الهجوم الذي أحبطته السلطات البلجيكية، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحالف المعارضة بما فيه حركة مجاهدي خلق، في 30 يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس.

وصباح اليوم نفسه اعتقلت الشرطة البلجيكية في بروكسل زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في مدينة أنتويرب (شمال) وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق في سيارتهما.

وجرى اعتقال الزوجين في اللحظة الأخيرة وعقد التجمع بحضور ضيوفه من شخصيات أميركية وبريطانية وفرنسية. ويشارك نحو عشرين من هذه الشخصيات اليوم في الادعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبينهم الرهينة الفرنسية الكولومبية السابقة لدى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إنغريد بيتانكور.

ويفترض أن يمثل على منصة المتهمين الزوجان المعتقلان نسيمة نعامي (36 عاما) وأمير سعدوني (40 عاما) وأسد الله أسدي ورجل يعتقد أنه شريك له هو مهرداد عارفاني (57 عاما).

هذه المرة الأولى التي تحيل فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب

ووجهت إلى الأربعة تهم “محاولات اغتيال إرهابية” و”المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية”، وهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وكان أسدي الذي قدمته النيابة بصفته منسق الخطة، في ذلك الوقت يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا. واعتقل خلال رحلة إلى ألمانيا حيث لم يعد يتمتع بحصانته الدبلوماسية.

أما عارفاني، وهو شاعر إيراني يقيم في المنفى في بلجيكا منذ مطلع الألفية الجديدة، فتم اعتقاله في فرنسا وتسليمه إلى القضاء البلجيكي في 2018 بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

ويقول أطراف الادعاء المدني إن عارفاني هو أحد أقارب أسدي ويتواصل معه بانتظام عبر الهاتف عبر شريحة هاتفية نمساوية عثر عليها بحوزته. ونفى الرجلان أمام المحققين معرفتهما ببعض.

وصرح جورج هنري بوتييه أحد المحامين البلجيكيين الذين يدافعون عن المجلس الوطني للمقاومة وأنصاره مع الفرنسي ويليام بوردون، “نحن أمام إرهاب دولة مثبت”. ويقول المحاميان إن المتفجرات شديدة القوة وكان يمكن أن تؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

من جهته، دان ديمتري دي بيكو محامي الدفاع عن أسد الله أسدي “المحاكمة السياسية التي تحاول الأطراف المدنية القيام بها”، متجاهلة قرينة البراءة.

وذكر الخبير الفرنسي فرانسوا نيكولو أن كشف النيابة الفدرالية البلجيكية عن هذا الهجوم بعد يومين من اعتقال الدبلوماسي في بروكسل أثار غضب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونفت طهران مرارا التهم الموجهة إلى أسدي ووصفتها بأنها “ملفقة” من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تصنفه جماعة إرهابية.

وكان حسن روحاني يحاول الحفاظ على تأييد الأوروبيين في الملف النووي الإيراني الشائك بعد خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق الدولي الموقع في 2015.

وعندما أشارت باريس بأصابع الاتهام إلى الاستخبارات الإيرانية بشأن خطة فيلبانت، نفت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أي تورط، وتحدثت عن “مؤامرة” دبرتها “بعض الدوائر” للإضرار بها في الملف النووي.

وقال نيكولو إنه ذر للرماد في العيون. وأضاف “هذا ليس جديا”.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام قليلة من إطلاق سراح باحثة أسترالية بريطانية كانت مسجونة في إيران بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، مقابل إطلاق سراح ثلاثة إيرانيين مرتبطين بهجوم إرهابي فاشل في بانكوك.

وتأتي هذه المحاكمة في وقت غير مناسب لإيران بينما دعا روحاني الأربعاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى فتح صفحة جديدة مع طهران عبر العودة إلى “الوضع الذي كان قائما” قبل رئاسة دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة يومين، على أن يصدر الحكم في بداية 2021.

العرب