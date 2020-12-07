الانتخابات الأميركية.. سيناتور جمهوري: ترامب اعترف عمليا بهزيمته ووزير العدل يخطط للاستقالة

قال السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي إن الرئيس دونالد ترامب اعترف بخسارته في الانتخابات حينما أمر إدارة الخدمات العامة بالبدء في إجراءات نقل السلطة. وشدد كاسيدي في لقاء مع شبكة “فوكس نيوز” (FOX NEWS)) على أن المحاكم ستكشف عن حالات التزوير في الانتخابات، في حال وقوعها.

وأضاف “إذا كنت تقول إن تدمير الديمقراطية هو أن الإدارة المقبلة لن تكون مستعدة، فإن هذه الاستعدادات جارية الآن”.

وبشأن مزاعم التزوير قال كاسيدي “إذا كان هناك تزوير، فسيكشف عنه، لكن بطريقة يوافق عليها قاضي المحكمة. إذا كان الرئيس قادرا على إظهار التزوير، فإن ذلك مهم، وإذا لم يستطع إظهاره فإن ذلك مهم أيضا لكي يحدد الأميركيون كيف كانت هذه الانتخابات”.

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times)، نقلا عن 3 مصادر، بأن وزير العدل الأميركي وليام بار يدرس الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل.

تشغيل الفيديو

ونسبت الصحيفة إلى مصدر قوله إن بار قد يعلن استقالته قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن مستقبل الوزير أصبح غامضا بعد إقراره بأن وزارة العدل لم تجد دليلا على وجود تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق أحد المصادر، فإن الوزير كان يدرس إمكانية رحيله منذ أكثر من أسبوع، وإن موقف ترامب الناقدَ لتصريحات بار عن الانتخابات لم يضطلع بدور في قرار الوزير.

إحاطات استخباراتية

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لشبكة “سي إن إن” (CNN) إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن سيتلقون إحاطات من وكالات الاستخبارات التابعة للبنتاغون بدءا من اليوم الاثنين.

وذكرت الشبكة أن من المقرر أن يلتقي فريق بايدن الانتقالي مسؤولين في وكالات الاستخبارات.

يأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس ترامب تعرقل مثل هذه الاجتماعات، ولكن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر نفى هذه التقارير، وأكد أن المسؤولين عن العملية الانتقالية في وزارته يتعاونون بالكامل مع فريق بايدن.

المصدر : الجزيرة + وكالات