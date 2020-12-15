آمال ببدء استخدام اللقاح وقلق من انفجار ناقلة بالسعودية.. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود، في حين أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط،67 سنتا بما يعادل 1.3%، إلى 50.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، في وقت ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير/كانون الثاني، 62 سنتا أو 1.3%، إلى 47.19 دولارا.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة “هافنيا” للشحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها -وترفع علم سنغافورة- أصيبت من قبل مصدر خارجي مجهول أثناء تفريغها في ميناء جدة بالسعودية، مما تسبب في انفجار أدى إلى حريق لاحقا على متن السفينة.

وذكرت هافنيا أنه “من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يتم تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الحادث”.

وقال فيرندرا شواهان المحلل في “إينرجي أسبكتس” (Energy Aspects) “تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام الإمدادات التي ستعود من إيران” مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب، وتابع “لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة”.

وارتفع برنت وغرب تكساس لـ 6 أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو/حزيران الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، مما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم، وتعززت كذلك الأسواق المالية اليوم بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر : رويترز