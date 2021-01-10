وثيقة بالكونغرس لعزله.. ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة ورافض للاستقالة وغاضب من نائبه

كشفت وسائل إعلام أميركية عن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غضب من نائبه مايك بنس لأنه لم يعرقل تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، كما أظهرت التسريبات الإعلامية أن ترامب نادم على كلمته التي تحدث فيها عن انتقال سلمي للسلطة بعد اقتحام أنصاره الكونغرس الأربعاء الماضي.

فقد أفادت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) بأن الرئيس ترامب غاضب من نائبه مايك بنس لأنه لم ينفذ ما طلبه منه بعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.

ونقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) -عن مصدر مقرب من بنس- أنه لا يستبعد التوجه نحو تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب، وأنه قد يلجأ إليه في حال ازداد الرئيس تهورا.

وأشار المصدر إلى وجود بعض القلق لدى فريق نائب الرئيس من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار، أو حتى التوجه نحو محاكمة ترامب في الكونغرس، بسبب احتمال أن يتخذ الرئيس إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن محامين دافعوا عن ترامب في المحاكمة الأولى لن يمثلوه هذه المرة، ومنهم محاميه الشخصي رودي جولياني.

وأشارت الصحفية إلى أن ترامب لم يُبدِ لمن حوله أي اهتمام بمقتل 5 أشخاص خلال اقتحام الكونغرس، ولم يطلب تنكيس العلم فوق البيت الأبيض بعد مقتل شرطي في تلك الأحداث.

وأفادت بأن الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يتصلان بحلفائهما من المشرعين لحثهم على منع محاكمة الرئيس في الكونغرس، وأن كوشنر يطلب ممن يتواصل معهم إصدار بيانات ضد المحاكمة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمحاسبة من سمتهم المعتدين على الديمقراطية في بلادها، ودعت إلى الإقرار بأن ما حدث تدنيس بتحريض من الرئيس.

وقالت بيلوسي إنها ناقشت آراء النواب الديمقراطيين مع المحامين الدستوريين داخل وخارج الكونغرس للنظر في الخيارات البرلمانية والدستورية المتاحة.

وثيقة

وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأميركي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب.

وقالت الوكالة إن الوثيقة -التي تهدف إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس- صاغها نواب ديمقراطيون، وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمّد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات.

من جانبها، كشفت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) عن أن ترامب أوضح في محادثات له خلف أبواب موصدة أنه لن يستقيل، وأعرب عن ندمه على الكلمة المسجلة التي وجهها عبر الفيديو الخميس الماضي، وتحدث فيها عن انتقال سلمي للسلطة، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

وكان ترامب أعلن عبر تويتر -قبل إيقاف حسابه- أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكشفت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) المتخصصة في السياسة الدولية عن أن 175 من المسؤولين في الخارجية الأميركية أرسلوا برقية -هي الثانية خلال أسبوع- إلى الوزير مايك بومبيو تطالبه بإدانة اقتحام الكونغرس بأشد العبارات والتنديد بتحريض ترامب للعصابات.

وحثت البرقية بومبيو على النظر في اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لإقالة ترامب من منصبه، بعد تحريضه على اقتحام الكونغرس.

كما تنتقد البرقية عدم احتجاج بومبيو على تحريض ترامب على التمرد ضد الكونغرس، وتقاعسه عن الاعتراف صراحة بفوز جو بايدن بالرئاسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية