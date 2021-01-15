رئاسات العراق توصي بحلّ البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة

عقدت الرئاسات الثلاث في العراق اجتماعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المبكرة في العراق.

وأوصت رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء العراقية الخميس بحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 6 يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، والقضاء الأعلى فائق زيدان.

واستضاف الاجتماع مسؤولي مفوضية الانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة.

وأفاد البيان بأن المفوضية “عرضت خلال الاجتماع جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأفادت المفوضية بأنها “ستمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين”.

وأوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق بنود الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

وتنص المادة الـ64 من الدستور العراقي على أنه “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية”.

وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال.

وقبل أن يحل البرلمان نفسه، يجب عليه تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بهدف إكمال نصابها بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف العام.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة أن تحظى الانتخابات البرلمانية المبكرة بثقة الشعب.

ودعا الوزير العراقي في اجتماع مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة وممثلين عن مفوضية الانتخابات العراقية إلى متابعة الخطوات اللازمة وإيجاد صيغة قانونية لتواجد المراقبين الدوليين خلال فترة الانتخابات.

وأشار إلى أنّ الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حرّة ونزيهة وتحظى بثقة الشعب وإشراف مراقبين، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلع يونيو المقبل.

العرب