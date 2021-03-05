سجن رجل أعمال بريطاني بتهمة التآمر لدفع رشاوى لعقد نفط في العراق

سُجن رجل أعمال بريطاني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بعد إدانته بالتآمر لدفع رواتب ضخمة في واحدة من أكبر فضائح الرشوة في العالم.

يعد سجن بول بوند رابع محاكمة ناجحة من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بعد الكشف عن الاستخدام المنهجي لرشاوى بملايين الدولارات لتأمين عقود مربحة في جميع أنحاء العالم للشركات القيادية.

كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ونظرائه في الولايات المتحدة ودول أخرى عن فساد واسع النطاق نظمته شركة أونا أويل، وهي شركة يُزعم أنها شركة استشارية للنفط والغاز.

اعترف اثنان من زعماء العصابة الذين امتلكوا وسيطروا على أونا أويل المنهارة الآن بأدوارهم في رشوة المسؤولين في تسع دول على مدى 17 عامًا وينتظرون صدور الحكم في الولايات المتحدة.

وسينظر إلى إدانة رجال الأعمال الأربعة في محاكم المملكة المتحدة على أنها ريشة تمس الحاجة إليها في قبعة ليزا أوسوفسكي، مديرة مكتب مكافحة الجرائم المنظمة.

كان التحقيق من أكبر التحقيقات التي أجرتها الوكالة وكان مدعومًا بتمويل خاص من وزارة الخزانة.

ومع ذلك، شاب التحقيق مزاعم سوء السلوك والإقالة الجائرة للمدعي العام الذي قاد التحقيق.

يواجه أوسوفسكي وغيره من كبار المسؤولين تحقيقًا مستقلًا بشأن اتصالاتهم غير العادية مع محقق خاص كان يسعى لتأمين عقوبات أكثر ملاءمة لموكليه.

في الشهر الماضي، قضت محكمة العمل بأن الوكالة أقالت بشكل غير عادل أحد كبار المدعين العامين فيها، توم مارتن، بعد أن قدمت وزارة العدل الأمريكية شكاوى ضده لتخريب منصبه في الوكالة.

كشفت الوثائق السرية التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان كيف خدع مسؤولو وزارة العدل المدعين العامين في المملكة المتحدة عندما كان من المفترض أن يتعاونوا، مما دفع مكتب مكافحة الإرهاب للشكوى من “أننا نبدو مثل الحمقى”.

يبدو أن الحكم الصادر على بوند ينهي المحاكمات المتعلقة بأونا أويل لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي ركزت على رشوة المسؤولين الحكوميين للحصول على عقود نفطية في العراق.

أدين بوند، 68 عامًا، وهو مدير مبيعات سابق في شركة الطاقة الهولندية متعددة الجنسيات SBM، بتهمتي التآمر لتقديم مدفوعات فاسدة من قبل هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون بعد إعادة المحاكمة.

شارك بوند، وهو بريطاني يعيش في فرنسا، في مؤامرة لدفع أكثر من 900 ألف دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين للفوز بعقد قيمته 55 مليون دولار لشركة SBM.

بدأت التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والمدعين العامين في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في عام 2016 بعد أن كشف الصحفيون الاستقصائيون أن أونا أويل هي غرفة مقاصة عالمية للرشوة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الرئيسية

تم التعاقد مع شركة أونا أويل من قبل شركات مثل Rolls-Royce لمساعدتها في الحصول على عقود كبيرة حول العالم.

ودفعت رشاوى تزيد قيمتها عن 17 مليون دولار لمسؤولين أجانب للفوز بعقود بلغ مجموعها 1.7 مليار دولار نيابة عن الشركات متعددة الجنسيات.

أونا أويل كانت تدار من قبل عائلة أحساني، بما في ذلك عطا أحساني وولديه، سايروس وسامان.

أقر الشقيقان البريطانيان الإيرانيان بالذنب في محكمة أمريكية بتهمة تسهيل الرشوة في عام 2019، وسيُحكم عليهما في جلسة استماع ستُعقد في مايو على أقرب تقدير.

اعترف الشقيقان بالمساعدة في ترتيب رشاوى في الجزائر وأنغولا وأذربيجان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والعراق وكازاخستان وليبيا وسوريا بين عامي 1999 و 2016.

يكافح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بعض الأحيان لتأمين الإدانات بسبب الطبيعة المعقدة لعمله والعتبة العالية لإثبات المسؤولية الجنائية في قضايا الاحتيال والفساد الخطيرة.

وسجن باسل الجراح، مدير شركة أونا أويل للعراق، في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بدفع رشاوى بقيمة 17 مليون دولار لتأمين 1.7 مليار دولار من عقود الحكومة العراقية بطريقة غير شريفة.

كما أمّن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إدانة مديرين آخرين في أونا أويل، زياد عقيل وستيفن وايتلي، اللذين سُجنا في يوليو الماضي لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات على التوالي بعد إدانتهما بالتآمر لتقديم مدفوعات فاسدة لمسؤولين عراقيين.

عقل يستأنف ضد إدانته. ومن المتوقع أن يعتمد على الانتقادات التي وجهها أحد القضاة في محاكمته لسلوك مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أثناء التحقيق.

كما وبّخ القاضي مارتن بيدو أوسوفسكي بسبب الرسائل النصية “الإطراء” التي تلقتها من محقق أمريكي خاص يعمل لصالح عائلة الأحسان.

وقال بيدو إن أوسوفسكي وغيره من كبار الشخصيات في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ما كان ينبغي أن يكون لهم أي اتصال مع المحقق ديفيد تينسلي، الذي لم يكن له دور قانوني معترف به في القضية.

في حكم صدر في يوليو الماضي، انتقد أوسوفسكي لتشجيعه ضمنيًا تينسلي، الذي ضغط على المشتبه بهم للاعتراف بتورطهم في مخطط الرشوة في جميع أنحاء العالم.

أوصى بيدو بأن يقوم مكتب مكافحة الإرهاب بإجراء تحقيق مستقل في اتصالاته مع تينسلي. وايتلي أيضا جذابة.

قال أوسوفسكي : “تلاعب بوند والمتآمرين معه في عملية طرح مناقصة لمشروع بنية تحتية حيوي للاقتصاد العراقي النامي، دون أي اعتبار للتأثير”.