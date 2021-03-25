إيلون ماسك.. أسرع صعود للثروة في التاريخ، يحرك الاقتصاد العالمي، والبتكوين أحد ادواته.

الباحثة شذى خليل*

يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بصافي ثروة تتجاوز 185 مليار دولار، إذ دفعت زيادة سعر سهم “تسلا” أثار الارتفاع الصاروخي لسعر سهم “تسلا” الشركة الأمريكية للسيارات التي حيرت المتابعين والمستثمرين لهذه الطفرة نادرة التكرار، وزاد سهم تسلا بأكثر من 9 أضعاف خلال العامين الماضي والحالي لينسف الكثير من التحليلات التي أكدت أن ما يحدث “مجرد فقاعة”.

ارتفع سعر سهم “تسلا” أكثر من سبع مرات خلال 2020، ثم واصل الارتفاع الصاروخي في 2021، ولا يزال السهم يسجل تحسنا كبيرا في بورصة وول ستريت، الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة لأن يصبح أغنى شخص في العالم.

الخبراء الاقتصاديون يؤكدون ان جزء من السر في ألمانيا حيث في نظرة إلى شوارع ألمانيا ترى هيمنة السيارات الكهربائية، وبحسب هيئة النقل الاتحادية الألمانية “كيه بي أيه”، الجمعة، تزايد استخدام الألمان للسيارات الهجين والكهربائية في عام جائحة كورونا بنسبة 265.7%.

وذكرت الهيئة أن عدد السيارات الهجين والكهربائية على الطرق في ألمانيا ارتفعت بشكل حاد على مدار العام الماضي 2020.

ماسك تجاوز جيف بيزوس، الذي كان أغنى شخص منذ عام 2017 وتبلغ ثروته حاليا نحو 184 مليار دولار.

تمثل زيادة ثروة ماسك على مدار العام الماضي أسرع صعود إلى قمة قائمة الأثرياء في التاريخ، إذ بدأ ماسك عام 2020 بقيمة 27 مليار دولار، وكان بالكاد من بين أغنى 50 شخصا.

ولا يقتصر تأثير نشاط ماسك عبر «تويتر» على التغريدات فحسب، وإنما يمتد التأثير ليشمل كل ما يقوم به ماسك على الموقع الشهير، حتى إن قام بتغيير صورة حسابه الشخصي أو حتى سيرته الذاتية على الموقع.

بحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، عندما غيَّر ماسك سيرته الذاتية المنشورة على حسابه الشخصي عبر الموقع، وجعلها كالتالي: «#بتكوين»، في إشارة إلى دعمه لعملة «بتكوين» المشفَّرة التي تُعد أبرز وأشهر العملات الرقمية على مستوى العالم وأقواها وأعلاها قيمة على الإطلاق.

ماسك كتب على تويتر أمس “يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين وسيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية، ان الشركة اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا طريقة للدفع مقابل شراء سياراتها، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

واعتبر ماسك أن امتلاك البتكوين أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته، وقال في فبراير/شباط الماضي “حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر”، وأضاف “البتكوين تقريبا.. مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا ‬تقريبا”.

مما جعل سعر «بتكوين» يقفز في تداولات اليوم نفسه بنسبة هائلة بلغت 20% ليستقر عند 38.566 دولاراً.

وارتفعت البتكوين بنحو 1000% خلال العام الماضي، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من الأفراد والمؤسسات، وقبولها كإحدى أشكال الدفع. وتتجاوز القيمة السوقية لعملة بتكوين حاليا تريليون دولار.

وكانت شركة “بلاك روك” (BlackRock) و”باي بال” (PayPal) و”ماستر كارد” (Mastercard) الدولية قد أبدت اهتماما بعملة بتكوين، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة “جيه بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase) أنها تدرس مسألة الاستثمار في هذه العملة.

وفي تصريح لماسك، إن السيارة الكهربائية «موديل إس بليد» من إنتاج شركته «تسلا» ستتيح لركابها مزاولة لعبة الفيديو «سايبر بانك 2077» أثناء القيادة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة «سي دي بروجيكت» التي تطور اللعبة بنسبة تجاوزت 12% في اليوم نفسه.

وتجاوز إيلون ماسك وارن بافيت في يوليو ليصبح سابع أغنى شخص، أما في نوفمبر الماضي فقد تجاوز ماسك بيل جيتس ليصبح ثاني أغنى شخص.

وبحسب “سي إن بي سي” اكتسب ماسك ثروة أكبر خلال الـ12 شهرا الماضية من ثروة بيل جيتس الصافية البالغة 132 مليار دولار.

وتم تداول أسهم “تسلا” أخيرا عند 790 دولارا، بزيادة أكثر من 4 في المائة في تداولات أمس. ونمت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 737.6 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم “تسلا” أكثر من سبع مرات خلال 2020 وهو لا يزال يسجل تحسنا كبيرا في بورصة وول ستريت. وقدرت ثروة المهندس من أصل جنوبي إفريقي بـ188,5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة متجاوزة بنحو 1,5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، استنادا إلى حسابات وكالة “بلومبيرغ” التي تضع تصنيفا بأصحاب المليارات.

وأمس تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة “تسلا” للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال مع ارتفاع بنسبة 3 في المائة تقريبا في سعر السهم الذي سجل 755,98 دولارا. واقترب سعر السهم عند بداية جلسة الخميس من 800 دولار بزيادة 5,7 في المائة.

إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية “تسلا” بسبب تسجيلها أرباحا على مدى خمسة فصول متتالية، ما سمح بإدراجها في مؤشر “أس آند بي 500” الشهير في ديسمبر.

وتبقى مبيعات المجموعة أقل بكثير من مبيعات شركات صناعة السيارات التقليدية، إذ انها باعت فقط 499550 سيارة في عام 2020 بعيدا جدا عن “فولكسفاجن”، “11 مليون سيارة في 2019”.

الملياردير التكنولوجي، وهو أحد مؤسسي عملاق المدفوعات عبر الإنترنت PayPal، في إرسال أول مجموعة بشرية إلى المريخ في أوائل عام 2024، بهدف نهائي هو إنشاء “مدينة مكتفية ذاتيا على سطح المريخ في أقرب وقت ممكن”.

وردا على تدوينات في Twitter بدأها ليكس فريدمان الباحث في الذكاء الاصطناعي، وافق ماسك على فكرة أن “اقتصاد المريخ سيعمل على العملات المشفرة”، مقترحا أن تكون العملة المشفرة الجديدة Dogecoin أو Marscoin.

وتأسس مشروع Marscoin في عام 2014 حيث شهد ارتفاعا وجيزا في شعبيته خلال موجة الصعود في سوق العملات الرقمية في أواخر 2017، لكنه انجرف منذ ذلك الحين نحو الغموض.

وقد تكون عملة Dogecoin مرشحا أكثر ترجيحا، نظرا لأنها لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة وتشارك “بيتكوين” في عديد من السمات اللا مركزية.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية