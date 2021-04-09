التحذير من الأسوأ القادم التغيير المناخي.. العراق أكبر الدول المتضررة

الباحثة شذى خليل*

التغيير المناخي العالمي له تأثيرات ملحوظة على البيئة، حيث تقلصت الأنهار الجليدية، وتفتت الجليد على الأنهار والبحيرات في وقت مبكر، وتحولت مجموعات النباتات والحيوانات، وأصبحت الأشجار تزهر في وقت مبكر، الآثار التي تنبأ بها العلماء في الماضي ستنجم عن تغير المناخ العالمي تحدث الآن كفقدان الجليد البحري، وارتفاع مستوى سطح البحر المتسارع، وموجات الحرارة الأطول والأكثر كثافة.

لدى العلماء ثقة كبيرة بأن درجات الحرارة العالمية ستستمر في الارتفاع لعقود مقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها الأنشطة البشرية.

تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التي تضم أكثر من 1300 عالم من الولايات المتحدة ودول أخرى، ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح بين 2.5 و 10 درجات فهرنهايت خلال القرن المقبل.

ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن مدى تأثيرات تغير المناخ على المناطق الفردية سوف يختلف بمرور الوقت ومع قدرة النظم المجتمعية والبيئية المختلفة على التخفيف أو التكيف مع التغيير.

من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على كل دولة في العالم، ولكن تأثيره متفاوت على المناطق، وسيكون البعض أكثر تضررًا من البعض الآخر بسبب مجموعة من التهديدات المختلفة.

سنركز في هذا المقال على الدول النامية والعراق أنموذجا، حيث تواجه البلدان النامية، والأماكن التي ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع، والبلدان ذات الحكومات غير الفعالة، في بعض الأحيان، أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وعادة ما تكون سيئة التجهيز لإيجاد طرق استعدادا للمخاطر البيئية ومنعها.

بالنسبة الى العراق يقع جغرافيا في منطقة شرق المتوسط، ملزمة جنوب الأناضول في الشمال، وإيران في الشرق والشمال الشرقي، وسوريا والأردن في الغرب؛ يفتح على المملكة العربية السعودية والكويت والخليج في الجنوب، يضيف هذا الموقع الجغرافي إلى تضاريس السطح المتنوعة للعراق، العديد من عناصر الطقس المتغيرة التي تظهر بدرجات متفاوتة

التغيرات بسبب تغير المناخ العالمي الحالي:

تهدد الضغوط المناخية في العراق الآن بمآسٍ جديدة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وتزداد الضغوط المناخية في العراق سوءًا، مما يزيد من احتمالية مستقبل أكثر سخونة وجفافًا لبلد شهد بالفعل دمارًا واسع النطاق، حيث تعرض الى الغزو والقصف، وسيطرت الجماعات الإرهابية على ثلث أراضيه، وقتل مئات الآلاف ودُمر جزء كبير من بنيته التحتية.

والآن يواجه العراق وسكانه البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة مخاطر تغير المناخ.

أدى الجفاف المطول ودرجات الحرارة المرتفعة في وقت سابق من هذا العام إلى تدمير المحاصيل، تجف مساحات شاسعة من الأراضي فيما كان في العصور القديمة واحدة من أغنى المناطق الزراعية على الأرض وتتحول إلى صحراء.

تغيرات المناخ بشكل عام، بمثابة عامل مضاعف للتهديد، مما انعكس على الضعف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وتقويض سبل العيش، وتضخيم خطر الصراع وجعل من الصعب على الناس البقاء في الموقع.

الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم ككل، وأخذ العراق كمثال، تتأثر بتأثيرات التغيرات المناخية السريعة على مواردها الطبيعية، وتشمل هذه الآثار زيادة تواتر وشدة الطقس المتطرف الأحداث والمظاهر الأخرى مثل ارتفاع مستوى سطح البحر؛ كل هذه التأثيرات، تُترك دون إدارة أو خاضعة للرقابة ستزيد من الضغوط على الموارد الحيوية والبنى التحتية التي تدعم الأمن المائي والغذائي والنقل وأنظمة الطاقة، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة ككل، هذه التغيرات المناخية هي التهديدات إلى جانب عوامل سلبية أخرى، سلطت الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الضمان الاجتماعي وتقويض قدرة الحكومات على إدارة المواقف المضطربة؛ أي سوء إدارة الدولة.

تساهم التأثيرات في مجموعة واسعة من الاتجاهات المزعزعة للاستقرار داخل الدول، بما في ذلك نزوح السكان، الهجرة، الاضطرابات السياسية، هشاشة الدولة، نزاعات داخلية، سيطرة مليشيات لولاءات خارجية، كلها عوامل تضعف من قوة الدولة ومركزتيها، وهي تعني أيضًا أن الطبيعة العابرة للحدود لبعض المناخ قد تؤدي تأثيرات التغيير إلى صراعات بين الدول، في الحالة الأخيرة، نهر دجلة، ويمكن الاستشهاد بتدفقات نهر الفرات كمثال، نقص الماء، الموارد بسبب تأثيرات تغير المناخ الطبيعي مقرونة بالتقاسم غير العادل للمياه من قبل تركيا وإيران، قد تؤدي إلى صراعات مسلحة بين العراق وهذين البلدين، أو مع الدول المتشاطئة الأخرى وهي سوريا.

قد تكون مثل هذه الإجراءات في حالة من اليأس والضغوط والاضطرابات الشعبية عند النظر في التطورات الاجتماعية والاقتصادية في العراق.

تؤثر تأثيرات تغير المناخ سلبًا على البلاد بأكثر من ذلك بكثير، من المتوقع حدوث تغييرات سلبية شديدة في المستقبل.

الزراعة في العراق لشيء واحد قد انخفض في السنوات الأخيرة لأسباب متنوعة مع تغيرات المناخ كونه أحد الفاعلين السلبيين الرئيسيين.

الإنتاج الزراعي والمزارع المزروعة أظهرت مساحة الأرض اتجاهات سلبية تشير إليها بوضوح.

تصاعد الهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية والواردات المتزايدة من المنتجات الغذائية والزراعية.

أما ما يخص الأثر الأكبر هو ندرة المياه أثرت التغيرات المناخية بسبب الاحتباس الحراري على جميع الأحوال الجوية عناصر دافعة ليس فقط في العراق ولكن في جميع الدول المجاورة، وتشمل التغييرات ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات الضغط الجوي وهطول الأمطار، وشدة توزيعها الزماني والمكاني؛ التي ساهمت أيضًا في التغيرات في أحجام التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الاتجاهات السلبية ستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن ويمكن أن تزداد شدة ما دامت الغازات الدفيئة (GHG) الانبعاثات التي تشمل ثاني أكسيد الكربون تستمر بالمعدلات الحالية.

تشير هذه النماذج أن نشاط العواصف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هو جزء من الشمال نمط التذبذب الأطلسي (NAO) وسيتراجع هذا القرن إذا كان عالميًا يستمر الاحترار. لذلك سينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة (15 إلى 25٪) على نطاق واسع، وجزء من هذه المنطقة تشمل أجزاء من تركيا وسوريا وشمال العراق وشمال شرق إيران بما في ذلك منابع ذات أهمية استراتيجية من نهرا دجلة والفرات (Adamo وآخرون 2018 أ).

أشارت دراسات مستقبلية أخرى إلى انخفاض هطول الأمطار على نهر دجلة وأحواض الروافد في العراق مع نتائج مقلقة.

كما أشارت هذه الدراسات إلى أن هطول الأمطار أظهر بالفعل انخفاضًا عامًا في العقود 1980-1990 ،1990-2000 و 2000-2010 مع اتجاه مكاني متناقص من المنبع إلى المصب ومن شرق إلى غرب الحوض. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من الحوض جبلية مع ارتفاع هطول الأمطار وتساقط الثلوج، في حين أن الأجزاء السفلية والغربية مسطحة نسبيًا مع هطول أقل.

أظهرت التوقعات المستقبلية أنه في ظل التفاؤل سيناريو الانبعاث (B1) متوسط هطول الأمطار السنوي فوق حوض نهر الخابور بنسبة 7٪ خلال الفترة المقبلة 2046-2064 و 15٪ خلال الفترة المقبلة الفترة 2080-2100. ومع ذلك، تقدر التخفيضات بـ 18٪ و 38٪ على التوالي في ظل سيناريو الانبعاث المتشائم (A2) خلال نفس فترات السيناريو.

سيخضع حوض نهر ديالى لانخفاض هطول الأمطار بنسبة 17٪ في الفترتين المستقبليتين تحت السيناريو (B1) و 26٪ و 40٪ تحت السيناريو (A2) في الفترتين.

أحواض الزاب الكبرى والزاب الصغرى ونهر العظيم ستخضع لتخفيضات مماثلة في ظل نفس السيناريوهات وفي نفس المستقبل.

تشير التقارير العالمية إلى أن قيم المخرجات الزراعية مقابل قيم المخرجات الفعلية في عام 2003 والتي كانت في ذلك الوقت تمت مقارنتها مع تلك القيم في عام 2007 ومن ثم تم توقعها للفترة المستقبلية.

في تقارير تم الإشارة إلى العراق كواحد من أكثر البلدان تضررا في العالم مع 30 دولة أخرى.

النتائج التفصيلية المعطاة للعراق اظهرت ذلك تبعا للتغيرات في درجات الحرارة والتساقط والزراعية.

متوسطات قيم المخرجات لفترة الأساس 1961-1990 مجتمعة مع القيمة الفعلية قيمة الإنتاج الزراعي 370 مليون دولار في عام 2003 ؛ انخفضت قيمة الإخراج هذه إلى مبلغ 266 مليون دولار عام 2007. القيم المتوقعة للمستقبل ستنخفض الفترة 2070-2099 أكثر بمقدار 728 مليون دولار (بدون الكربون الإخصاب) أو 685 مليون دولار (مع التسميد الكربوني) يمثل انخفاضًا أكثر من 100 في المائة من فترة الأساس في 1961-1990. مثل هذا الانخفاض يمكن فقط توصف بأنها كارثية وستكون لها نتائج سلبية عميقة وواسعة النطاق يأتي على دولة العراق.

الهجرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية بسبب الانكماش سوف تتفاقم مساحات الأراضي المزروعة والناتج المتناقص ويضيف المزيد للسلطات المحلية وإرهاق قدرتها على مقابلة الطلب على خدمات مثل الصرف الصحي وإمدادات المياه الصالحة للشرب والبيئة النظيفة والخدمات الصحية الأساسية، هذه الخدمات غير كافية بالفعل الآن بسبب تنوعها من الأسباب التي تشمل من بين أمور أخرى الإدارة غير الكفؤة والافتقار من الموارد.

أدى التنافس على مياه الري بين مختلف المستخدمين إلى إجهاد العلاقات الاجتماعية وتسببت في اندلاع مناوشات مسلحة بين مختلف العشائر في جنوب العراق والتي تطلبت حتى تدخل قوات الأمن.

تهدئة مثل هذه المواقف، تحذير من الأسوأ القادم إذا استمرت هذه الاتجاهات بالمعدلات المتوقعة، يقابله سوء إدارة الدولة والموارد.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

المصادر :

https://tcf.org/content/report/iraqs-climate-crisis-requires-bold-cooperation/?agreed=1

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