الإدارة الأميركية في مهمة مستحيلة في القرن الأفريقي

صريحات بعض المسؤولين في واشنطن على أزمات إثيوبيا المتعددة، على مستوى الصراع في إقليم تيغراي، والخلاف الحدودي المزمن مع السودان، وتصاعد التوتر بسبب الخلاف حول سد النهضة، وكأن مهمة فيلتمان مختزلة في إنقاذ أديس أبابا من تداعيات سياسة حافة الهاوية التي وصلت إليها حكومتها، ومنع إنهيار دولة راهنت عليها واشنطن كحليف إستراتيجي قوي في المنطقة.

يبدو أن الإدارة الأميركية غير معنية بالأزمات التقليدية في الصومال وتوابعها، على الرغم من أن أزمته مضى عليها نحو ثلاثة عقود، وتدخلت فيها واشنطن عسكريا وانسحبت دون أن تكمل مهمتها، واتخذ رئيسه عبدالله فرماجو أخيرا قرارا بتمديد ولايته لمدة عامين، حظي بتنديد من قبل قوى فاعلة في مجلس الأمن الدولي ولم تكترث واشنطن بالقرار، أو بخلافات الصومال مع كينيا على الحدود البحرية.

الإدارة الأميركية تتحرك الآن نحو القرن الأفريقي بعد أن شعرت بأن الدولة الإثيوبية تواجه مشكلات وجودية، مع تصاعد التوترات الداخلية فيها

ناهيك عن كثافة القوات التابعة لدول مختلفة في جيبوتي، وما يجري في إريتريا من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوترات الحاصلة في شرق السودان، وعدم استبعاد أن يرخي ما يجري في تشاد عقب مصرع رئيسها إدريس ديبي بظلاله السلبية على الأمن والاستقرار في إقليم دارفور.

وكلها مؤشرات تحتاج إلى اهتمام حقيقي من الإدارة الأميركية قبل أن تسبقها روسيا وتسارع في تكريس نفوذها في منطقة كانت بعيدة عنها السنوات الماضية، وربما تصبح قريبة منها أكثر من أي وقت مضى.

يواجه جيفري فيلتمان تحديات كبيرة في المنطقة، فلم تعد الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا وحيدا، وفقدت جزءا كبيرا من أدواتها وحضورها، وتعاملها مع الأزمات يخضع لمستوى التهديد المباشر لمصالحها ومصالح حلفائها الرئيسيين في العالم، وأضحت غير مستعدة لتلعب دور مطفئ الحرائق إلا إذا تأكدت من إلحاق الأذى بها.

تتحرك الإدارة الأميركية الآن نحو القرن الأفريقي بعد أن شعرت بأن الدولة الإثيوبية تواجه مشكلات وجودية، إذ تتصاعد التوترات الداخلية فيها، وتخشى مغبة التلميحات المصرية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، الأمر الذي ينعكس على بعض التوازنات الخاصة بالمنطقة ويفتح الباب أمام خيارات يمكن أن تقلب حسابات واشنطن مع القاهرة، التي ترى أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعبأ كثيرا بأزمة السد.

كما أن نمو الروابط بين القاهرة والخرطوم وانعكاسه على إدارة الأزمات مع إثيوبيا، يمكن أن يحدث خللا في المعادلة التي كانت تعتقد واشنطن في بلورتها لاحقا بشأن ربط السودان بالجنوب من خلال تطوير العلاقات مع إثيوبيا، وليس بالشمال عبر زيادة التعاون والتنسيق والتحالف مع مصر.

انتبهت واشنطن في الوقت الراهن إلى خطورة الموقف في المنطقة عندما شعرت بأن روسيا يمكن أن تتحرك باتجاه القرن الأفريقي، وتستثمر في أزماته بما يعيد إليها نفوذها السابق، ويجعلها رقما متحكما في تطوراته.

وقد أبدت موسكو أخيرا اهتمامها بأزمة سد النهضة ويمكن أن تُفتح لها أبواب كلّ من مصر والسودان للقيام بدور مؤثر، في إشارة توحي بفشل الولايات المتحدة التي تدخلت في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ولم تحقق نجاحا ملموسا.

بدأت الخطط الأميركية ترهن تحركاتها بالموقف الروسي، حيث ضاعفت نشاطها في الأزمة الليبية عندما وجدت موسكو تكتسب أرضا جديدة في جنوب البحر المتوسط، وزادت من وتيرة اقترابها من السودان بعد أن راجت معلومات حول عزمها إنشاء قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان، وهكذا يمكن ربط المقاربة نحو القرن الأفريقي بما تعتزم موسكو القيام به حيال سد النهضة.

تخلت واشنطن عن الإمساك بخيوط المبادرة في أزمات إقليمية عديدة، وصارت تصرفاتها أقرب إلى ردود الأفعال، ما يمنح الخصوم فرصة لخلق واقع على الأرض يضاعف الوطأة على الولايات المتحدة التي تلقت ضربات موجعة وفقا لهذه القاعدة في سوريا وليبيا وغيرهما، وهو ما تحاول إنقاذه في حالة القرن الأفريقي.

فرضت الأهمية الجيوستراتيجية لهذه المنطقة على واشنطن ضرورة التحرك في الوقت الراهن، فهي تطل على مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي المهمين، ولها حيويتها الخاصة بالنسبة للقارة الأفريقية، بجانب الدور الذي تلعبه إثيوبيا في منظومة الحسابات الأميركية التقليدية، وما يمكن أن يفضي إليه حدوث خلل فيها حاليا، فهي رمانة ميزان بالنسبة لها في القارة التي تتكالب عليها قوى دولية متعددة.

موسكو أبدت اهتمامها بأزمة سد النهضة ويمكن أن تُفتح لها أبواب كلّ من مصر والسودان للقيام بدور مؤثر

تأتي الصعوبة في مهمة فيلتمان في القرن الأفريقي من مجموعة جوانب، أبرزها الافتقار إلى السبل الحيوية للتأثير، وبينها انخفاض القدرة على المنح والمنع، حيث أثبتت تجارب واشنطن عجزها عن الفعل الحقيقي، وارتهانها لرواسب مأساوية حدثت معها في الصومال وأجبرتها على الرحيل منه مبكرا، بما ترك عقدة مزمنة في مسألة التدخل خاصة لو اتخذ بعدا عسكريا، وسيظل الدور محصورا في النطاق السياسي.

أعلنت واشنطن عن تدشين مهمة مبعوثها للمنطقة وهي لم تقم بمشاورات كافية مع دولها، ففي أزمة سد النهضة جاءت غالبية التصريحات فضفاضة ولا توحي بعزمها على الحل بصورة عادلة، وربما أميل إلى صف أديس أبابا، وينصب تركيزها على أزمة إقليم تيغراي وتدخل قوات إريترية فيه وما نجم عن ذلك من انتهاكات.

وربطت تقديم المساعدات وحجبها بالتطورات الإنسانية في الإقليم وليس بمشروع سد النهضة، كما فعلت إدارة ترامب، وتريد حلا وديا للأزمة الحدودية مع السودان من دون خسائر إقليمية كبيرة لإثيوبيا، مع أن أحقية السودان القانونية ثابتة في إقليم الفشقة التي تريد أديس أبابا السيطرة عليه، أو التلويح باقتسامه.

إذا كان فيلتمان سيأتي إلى المنطقة قريبا وهو محمل بأفكار توافقية غير قابلة للتطبيق يمكن القول إنه لن يحرك ساكنا في أي من الأزمات الصاخبة الخاصة بإثيوبيا، فكلها لا تحتمل القسمة على اثنين، والدخول في مفاوضات بشأنها يعيدها إلى نقطة البداية.

ويوفر الوصول إلى هذه النقطة لأديس أبابا المزيد من الوقت، الأمر الذي تخشاه كل من مصر والسودان، ومن المتوقع عدم تفاعلهما مع مهمة المبعوث الأميركي قبل أن يحدد صراحة الأطر الحاكمة للوساطة التي يريدها دون التفافات سياسية، وإلا سوف تتحول مهمته السياسية شبه المستحيلة إلى مستحيلة.

العرب