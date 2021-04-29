عودة الجنود الأميركيين إلى وطنهم حلم وليست استراتيجية

يعتمد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب القوات العسكرية المتبقية للولايات المتحدة من أفغانستان على السياسة الداخلية أكثر من اعتماده على استراتيجية الأمن القومي. ويبدو موقفه مثل سلفه الرئيس دونالد ترامب وهذا ليس مفاجئا بالنسبة إلى المتابعين لأنه ببساطة ينفذ سياسة الإدارة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة فقط.

وكان ذلك جليا خلال حملته الانتخابية وترجم ذلك في وقت سابق هذا الشهر حين قال “حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية. يجب أن نركز على سبب ذهابنا في المقام الأول: لضمان عدم استخدام أفغانستان كقاعدة لمهاجمة وطننا مرة أخرى. لقد فعلنا ذلك. لقد حققنا هذا الهدف”. وأشارت التغطية الإعلامية حينها إلى دعم شعبي واسع النطاق لإعادة القوات إلى البلد.

وتتفق جميع الأطراف بمن فيهم الأكاديميون والديمقراطيون بالإجماع تقريبا، وحتى بعض الجمهوريين، على أن الأميركيين سئموا من الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا وملوا من الإرهاب ومن الشرق الأوسط، لكن من وجهة نظر جون بولتن، الذي عمل مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب يبدو أن هؤلاء جميعا مخطئون.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن المعلقون الإعلاميون أن بايدن يحكم اليسار في الشؤون الداخلية أكثر بكثير مما توقعه معظم الناس، وربما يتحقق الشيء نفسه على الساحة الدولية، وقد يتحول إلى جورج ماكغفرن المعاصر المرشح الديمقراطي للرئاسة في حقبة فيتنام والذي كانت مقولة “أميركا، عودي إلى الوطن” شعاره، ولكن هذه الدعوة حلم وليست استراتيجية، وهو حلم لا يبدو أنه سينتهي على خير. لكن ما أسباب ذلك؟

ضعف التمشي الاستراتيجي

جون بولتون: من المؤسف أن أعداء الولايات المتحدة لن يمنحوها فترة راحة

الهدف الأساسي للأمن القومي الذي يجب على جميع قادة الولايات المتحدة السعي وراءه هو تحديد المصالح الاستراتيجية لبلدهم وكيفية حمايتها. ويقول بولتن في تحليل نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية إنه يجب على السياسيين بعد ذلك تبرير الكيفية التي يقترحون بها للدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية وحشد الموارد اللازمة.

وعندما لا يشرح القادة الحقائق الصعبة، تبرز عزيمة الجمهور، والتي يستخدمها السياسيون بعد ذلك لتبرير ترددهم في اتخاذ قرارات صعبة ومن ثم يستبدل السياسيون الضعفاء السبب بالنتيجة، ويفرضون المسؤولية على الناس بدلا من أنفسهم. ففي عهد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما، وربما الآن بايدن، لم يكن الجمهور ضعيفا ولكن قادته، الذين لم يكونوا مستعدين أو غير قادرين على القيام بعملهم.

وتثبت أفغانستان صحة هذه النقطة، فإذا عادت طالبان إلى السلطة في كل أو معظم البلاد فإن النظرة العالمية تقريبا في واشنطن ستمثل حالة من شبه اليقين من أن القاعدة وداعش وغيرهما ستستأنف استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات. وبرز ذلك عبر كلام بايدن في الـ14 من أبريل الجاري حين قال إن “الإرهاب قد تطور منذ هجوم 2001 على طالبان وأن التهديد أصبح أكثر تشتتا وانتشارا في جميع أنحاء العالم”.

وهذا حقيقي، نظرا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلق شمال الأطلسي (ناتو) حرموا القاعدة إلى حد كبير من الملاذ الآمن المفضل لديهم لمدة 20 عاما. وكان على الإرهابيين الذهاب إلى أماكن أخرى بحثا عن مناطق فوضى شرق أوسطية أو أفريقية، لأنه لم يكن لديهم خيار آخر، لكن ظلت أفغانستان هي نقطة الانطلاق المفضلة لديهم.

ويدرك بايدن خطر أن بلاده لا تستطيع “ضمان” عدم استخدام الإرهابيين مجددا لأفغانستان، التي تسيطر عليها طالبان كقاعدة لضرب الولايات المتحدة، لذلك أكد أن واشنطن ستحتفظ “بقدراتنا في مكافحة الإرهاب والأصول الكبيرة في المنطقة” للحماية من أي هجوم في المستقبل.

ومع ذلك، فإن الجغرافيا تُظهر أن بايدن مخطئ في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تمتلك أدوات فعالة نسبيا لمكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخبارية بعد مغادرة أفغانستان، لاسيما وأن أسامة بن لادن استقر هناك بعد طرده من دول أخرى، لأن بُعد أفغانستان جعلها جذابة كما أن الخارطة لم تتغير.بالنسبة إلى أنصار الانسحاب، فقد مر عقدان من الزمن من القتال الدامي اليومي الذي لا نهاية له. لكن هذه الرواية خاطئة، لاسيما خلال السنوات السبع الماضية التي أعقبت انتقال قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لحلف الناتو إلى عملية الدعم الحازم.

ولا تزال أفغانستان خطرة بشكل غير عادي، وكانت هناك إصابات لكن آخر وفاة لأحد الجنود حدثت في فبراير 2020. وعلاوة على ذلك، لا يوجد دليل على تحقيق توفير مالي حقيقي من سحب 3500 من الأفراد العسكريين الأميركيين المتبقين وقد تزداد التكاليف على واشنطن بعد الانسحاب بسبب المسافات الكبيرة التي يجب التغلب عليها في أي عمليات مستقبلية.

وفضلا عن ذلك، يؤدي حلفاء واشنطن مهمة رئيسية في أفغانستان تدريب وإرشاد ومساعدة الجيش الوطني الأفغاني وقوات الأمن الأخرى. وهذا ليس قتالا. فوجود ما يقرب من 10 آلاف جندي من أعضاء الناتو وغير الأعضاء المنتشرين يعد أقل بكثير من ذروة قوة المساعدة الأمنية الدولية البالغة 130 ألفا. كما أن رحيلهم جنبا إلى جنب مع رحيل القوات الأميركية يشكل ضربة قاسية لأفغانستان إذا أرادت أن تصبح حرة.

وباعتراف الجميع، أنفقت الولايات المتحدة مبالغ طائلة على ما يسمى بأنشطة بناء الدولة في أفغانستان، والذي لم يسفر سوى عن القليل. ولم يكن ينبغي أبدا أن يكون هدف الولايات المتحدة إنشاء سويسرا في آسيا الوسطى، حتى لو كانت لديها القدرة على القيام بذلك.

وفي ضوء ذلك، يرى بولتن أنه من الخطأ استنتاج أنه بسبب إهدار واشنطن للموارد على الهدف الخاطئ، أصبح الانسحاب الآن مبررا. حيث لم تستمر الولايات المتحدة في بناء الدولة لسنوات عديدة وقد تجاوزت هذه الأخطاء المكلفة لفترة طويلة.

ويؤكد مؤيدو الانسحاب أن واشنطن حاولت طويلا بما يكفي لتمكين الأفغان من الدفاع عن أنفسهم وأن مسؤولياتها قد انتهت. ويخطى أولئك الذين يقدمون هذه الحجة إصابة النقطة الأساسية التي مفادها أن أمن الولايات المتحدة على المحك، وليس الكفاءة العسكرية الأفغانية.

فالولايات المتحدة وحلفاؤها ليسوا هناك لحماية الأفغان من طالبان فقط من أجلهم، ولكن للحماية من التهديدات الإرهابية للدول الغربية التي انبثقت من أفغانستان، وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تركز واشنطن على جمع المعلومات حول التهديدات الإرهابية المحتملة عبر مجموعة متنوعة من الآليات، وليس فقط الجيش. ومع ذلك، فإن الوجود العسكري وقاعدة لوجستية كبيرة هي التي تمكن من القيام بالكثير من هذا العمل الحاسم.يشكو بايدن، بعد أن اعترف ضمنيا بأن الولايات المتحدة لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في حماية نسفها، من أن أهدافا جديدة قد تم وضعها. وهذا صحيح فلقد تغير الواقع منذ الانتصار الأولي على طالبان والقاعدة، لكن هذا بالكاد يكون خروجا جذريا للولايات المتحدة للبقاء في الخارج لفترات طويلة عندما تكون لها مصالح كبيرة، حتى لو تغيرت هذه المصالح بشكل كبير.

ويسارع الرئيس الأميركي بالقول إنه يستعيد قيادة الولايات المتحدة في الناتو ومع ذلك لم تكن هناك شكاوى من أن بلاده لديها قوات في ألمانيا لأكثر من 75 عاما منذ تدمير الرايخ الثالث والشيء نفسه ينطبق على اليابان وكوريا الجنوبية. ومع بقاء القوات الأميركية في تلك الأماكن، يمكن أن يقول ترامب إن بايدن لا يتبع خطابهما المشترك لإنهاء “الحروب الأبدية”.

ويمكن أن تكون عمليات الانتشار طويلة المدى في الأماكن الخطرة مطلوبة بسبب التهديدات طويلة المدى للولايات المتحدة لأنها لم تخلق التهديدات والانسحاب لن يجعلها تختفي، إذ تختلف الحرب ضد الإرهاب عن الحروب التقليدية في القرن التاسع عشر، ليس لأن الولايات المتحدة هي من فعلتها ولكن لأن الإرهابيين فعلوا ذلك.

وحتى الحروب التقليدية تتغير، كما هو الحال في الفضاء الإلكتروني وأنواع الحروب غير المتكافئة والهجينة التي يتم تطويرها ونشرها من قبل الأعداء على أمل الاستفادة من نقاط قوتهم الأصغر ضد نقاط الضعف الغربية.

وكما هو معلوم فإن الحرب ضد الإرهاب مفتوحة، كما كان النضال ضد الشيوعية الدولية بلا نهاية. كثير من نفس الأشخاص الذين كرهوا الاضطرار إلى الدفاع عن الولايات المتحدة في الحرب الباردة، وخلفائهم الأيديولوجيين، يكرهون الاضطرار إلى الدفاع عن البلاد ضد الإرهاب. ويقول بولتن إنه “من المؤسف أن أعداء الولايات المتحدة لن يمنحوها فترة راحة”.

من بين الأسباب الأخرى للبقاء في أفغانستان مراقبة المخاطر الناشئة عن إيران وباكستان، وهذه حالات واضحة حيث لا بديل عن القرب الجغرافي. فاستمرار طهران في برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ودعمها الثابت للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين وحماس وحزب الله، ونشاطها العسكري التقليدي الحربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط يجعلها قوة مهيمنة إقليمية طموحة أصبح جيرانها القريبون قلقين بشأنها.

وتعد أفغانستان موقعا ممتازا وقريبا لمراقبة الأمور داخل إيران. وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة طالبان، والتي يمكن أن تعمل على تقسيم وتشتيت الحكومة الأفغانية، ستزيد بلا شك من نفوذ طهران في غرب أفغانستان كما كان من قبل، مما يضر بمصالح الولايات المتحدة.

وقد يكون الانسحاب الأميركي أكثر خطورة في ما يتعلق بباكستان، وإذا استأنفت طالبان سيطرتها في كابول، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع حركة طالبان الباكستانية والمتطرفين الإسلاميين الآخرين، بما في ذلك داخل أجهزة المخابرات الباكستانية. ومنذ التقسيم عام 1947، لم تكن لباكستان أبدا حكومة مستقرة يمكن الاعتماد عليها.

وإذا سقطت حكومة إسلام أباد في أيدي المتطرفين، فسيمتلك الإرهابيون عددا كبيرا من الأسلحة النووية، وسيهددون ليس فقط الهند وغيرها، ولكن أيضا سيخاطرون بنشر الأسلحة النووية للإرهابيين في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة إلى واشنطن، ربما تكون هذه هي أخطر نتيجة لاستعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، لكن هذه النتيجة نادرا ما تحظى باهتمام كبير.

وعلاوة على ذلك، فإن تجاهل الآثار اللاحقة لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على إيران وباكستان لا يبشر بالخير لسياسات الأمن القومي لإدارة بايدن على مستوى العالم.

وبرأي بولتن فإن الصراع الاستراتيجي المستمر والمتزايد، الذي تخوضه الولايات المتحدة مع الصين وروسيا، والحاجة الماسة إلى منع تكديس المزيد من أسلحة الدمار الشامل من قبل كوريا الشمالية وإيران، والتهديد بالانتشار على نطاق أوسع، يجب أن تكون مسائل ذات أهمية كبيرة.

صحيفة العرب