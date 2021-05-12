هجوم في الولايات المتحدة الامريكية على أكبر خط انابيب الوقود وإعلان الطوارئ

البباحثة شذى خليل*

أعلنت في الولايات المتحدة الامريكية حالة طوارئ إثر هجوم إلكتروني على أكبر خط أنابيب الوقود فيها يبدأ من هيوستن تكساس وينتهي بـليندن نيوجرسي واثر الهجوم من قبل العصابة الكترونية تم طلب فدية من الولايات المتحدة، والى اللحظة لم يحسم الامر ؛ وينقل خط أنابيب كولونيال 2.5 مليون برميل يوميا، وهي نحو 45 في المئة من إمدادات وقود الديزل والجاز ووقود الطائرات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتم إيقاف عمل الخط بالكامل بعد الهجوم الإلكتروني وما زال العمل جارٍ لاستعادة الخدمة.

ولمعرفة كيف حدث الهجوم ؛

شركة “ديجيتال شادوز” للأمن الإلكتروني – ومقرها لندن – في تتبع مجموعات الجريمة الإلكترونية عالميا لمساعدة الشركات على الحد من تعرضهم لهجماتها، وترجح الشركة

أن الهجوم على خط أنابيب كولونيال حدث كنتيجة غير مباشرة لجائحة كورونا، إذ زاد عدد المهندسين الذين يمكنهم الوصول عن بعد إلى أجهزة التحكم من المنزل.

ويرى جيمس تشابل، الشريك المؤسس ورئيس التطوير في ديجيتال شادوز أن “دارك سايد” اشترت تفاصيل دخول أحد الحسابات الخاصة ببرامج التحكم عن بعد، مثل تيم فيور ومايكروسوفت ريموت ديسكتوب، الأمر أصبح مشكلة كبيرة للاقتصاد العالمي”.

صورة توضح الانابيب المتضررة

وأضاف تشابل أن أبحاث ديجيتال شادوز أظهرت أن عصابة الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) ربما تكون متمركزة في دولة ناطقة بالروسية، إذ يبدو أنها تتجنب الهجوم على شركات في دول الكومنويلث. ويرجح أن تكون المنظمة في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروسيا أو جورجيا أو أرمينيا أو مولدوفا أو أذربيجان أو كازاخستان أو قرغيزستان أو طاجيكستان أو تركمانستان أو أوزبكستان.

قللت حالة الطوارئ القيود المفروضة على نقل الوقود بالشاحنات، مما يجعل السائقين في 18 ولاية يمكن أن يعملوا لمدة أطول أو ساعات أكثر لنقل وقود الديزل والجاز ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية. من الولايات المتأثرة بشكل مباشر هي ألاباما وأركانساس ومقاطعة كولومبيا وديلاوير وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي ولويزيانا وماريلاند وميسيسيبي ونيو جيرسي ونيويورك ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وساوث كارولاينا وتينيسي وتكساس وفرجينيا.

ويؤكد خبراء الاقتصاد ان الوقود تراكم في مصافي تكساس، الان ويجب ان تتم اتخاذ تدابير سريعة للحد من المشكلة لانتكاساتها الكبيرة على جميع القطاعات سواء الصناعية او التجارية او الحياة الاجتماعية للمواطن الأمريكي عموما.

وهناك تخبط لحل الازمة من قبل تجار الوقود في تلبية الطلب في ظل تراجع المخزون خاصة على وقود السيارات، مما شهد حالة من الفوضى والخوف من الأيام المقبلة خاصة وان السكان ما زالوا لم يتعافوا من جائحة كورونا.

قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي ، هو الأكثر تضررًا من الفيروس. يتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لهدف التضخم 2 ٪، وهو متوسط ​​مرن. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند 1.4٪.

بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تظل ضغوط الأسعار حميدة ، بحجة أن المصنعين لديهم قدرة محدودة على نقل تكاليف الإنتاج المتزايدة إلى المستهلكين ، مع ما لا يقل عن 19 مليون أمريكي يحصلون على إعانات البطالة. كما لوحظ أن ضغوط سوق العمل تحد من نمو الأجور ، في حين أن ارتفاع معدلات الشغور الإيجاري من المرجح أن يحد من تضخم الإيجارات.

ومن الانعكاسات لهذه الارتفاعات يتفق الجميع على أن التضخم على أساس سنوي سيرتفع في الأشهر القليلة المقبلة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4٪ بعد انخفاضها بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. ارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنزل بنسبة 0.4٪. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستهلكة بعيدًا عن المنزل بنسبة 0.4٪ ، وزادت الوجبات الكاملة بنسبة 0.3٪.

ففي قطاع العقارات حيث ارتفع الإيجار المكافئ للمالك من السكن الأساسي ، وهو ما يدفعه صاحب المنزل للإيجار أو يتلقاه من استئجار منزل ، بنسبة 0.1 ٪ بعد أن ظل دون تغيير في تشرين الثاني (نوفمبر). أبرم العديد من المستأجرين اتفاقيات التحمل مع الملاك.

استمر المستهلكون في دفع مبالغ أقل مقابل الرعاية الصحية، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.2٪ بعد انخفاضها بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. وانخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.2٪، متراجعة للشهر الثالث على التوالي، تراجعت تكلفة أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.3٪. أسعار الإقامة في الفنادق والموتيلات لم تتغير.

وأسعار السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 0.4٪. ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.4٪. كما حدثت زيادات في أسعار المفروشات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وتأمين السيارات.

أسباب تباين أسعار الغاز بين الارتفاع والانخفاض

كانت أسعار الغاز في عامي 2020 و2021 في طريق الأفعوانية، بلغ سعر غالون الغاز العادي 2.58 دولار في 6 يناير 2020. وانخفض بنسبة 31٪ إلى 1.77 دولار بنهاية أبريل 2020، ثم ارتفع بنسبة 24٪ إلى 2.20 دولار للغالون في 13 يوليو 2020.

ظلت تكلفة الغاز مستقرة نسبيًا حتى بداية عام 2021، بدءًا من العام عند 2.24 دولار، على الرغم من أن الأسعار كانت في مسار تصاعدي. بحلول بداية مايو 2021، ارتفع السعر إلى 2.89.1 دولار.

خلقت مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستجابة لوباء الفيروس التاجي، هذا التقلب الشديد. وتمثل تكاليف النفط 43٪ من تكاليف الغاز، لذلك عندما يرتفع سعر النفط الخام يرتفع سعر البنزين كذلك.

تؤثر العديد من العوامل على أسعار النفط والغاز، بما في ذلك الطلب الموسمي والمضاربة على السلع وقيمة الدولار.

لخفض أسعار الغاز المحتمل بمرور الوقت، يمكن للمستهلكين والحكومات إعطاء الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود وأنواع الوقود البديلة والنقل العام.

والذي يؤثر أيضا على ارتفاع أسعار الغاز ناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام. تمثل تكاليف النفط 43٪ من سعر البنزين العادي. تأتي نسبة 57٪ المتبقية من التوزيع والتسويق والتكرير والضرائب. هذه المدخلات لا تتغير بشكل متكرر كما تتغير أسعار النفط بنحو درجتين من النفط هما معياران لأسعار النفط الأخرى. غرب تكساس الوسيط (WTI) هو المعيار القياسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة. نفط بحر الشمال برنت هو المعيار القياسي لأسعار النفط العالمية.

عندما ترتفع أسعار النفط ، يمكنك أيضًا توقع ارتفاع سعر الغاز في نهاية المطاف عند المضخة. يُترجم ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات إلى زيادة قدرها 0.25 دولار في أسعار الغاز على المدى الطويل

وسبب آخر مهم هو ما نتج عن تخفيف قيود COVID على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة إلى انتعاش سريع في الطلب العالمي على النفط الخام تجاوز توقعات جميع “الخبراء” في هذا الموضوع، مما أدى إلى تشديد أسواق النفط الخام العالمية؛

كما ان الانضباط القوي بين دول أوبك+ فيما يتعلق باتفاقها على الحد من الصادرات دورًا رئيسا في توطيد العلاقة بين العرض والطلب العالميين؛ من الواضح أيضًا أن الانتخابات الأمريكية لعبت دورًا كبيرًا هنا. منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفع متوسط ​​سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بمقدار 75 سنتًا. ترى الأسواق بوضوح أن إدارة بايدن / هاريس ستعمل على منع إنتاج النفط الأمريكي، والذي سيكون له أيضًا تأثيرا في تشديد السوق العالمية ، وقد استجاب التجار من خلال رفع أسعار النفط الخام ؛

صيانة المصفاة والتحول إلى مزيج البنزين الصيفي. هذا عامل أميل إلى الكتابة عنه كل عام في هذا الوقت. استمرت أسعار الغاز في الارتفاع حتى مع انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن شهري مارس وأبريل هما الوقت من العام الذي يتم فيه إيقاف العديد من مصافي التكرير الأمريكية للصيانة السنوية وتحول جميع المصافي من تصنيع حفنة من خلطات الشتاء من البنزين لعشرات التوليفات الصيفية المطلوبة من قبل وكالة حماية البيئة. يؤدي هذا التغيير بشكل ثابت إلى زيادة تكاليف كل من تكرير البنزين ونقله ، وهو ما يعمل دائمًا على أسعار الغاز خلال هذه الأشهر.

ان تضافر العوامل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الآن مقترنة بالتكاليف المرتفعة المرتبطة بالتحويل السنوي إلى مزيج الصيف من البنزين. نظرًا لأن أسعار الغاز في المضخة تميل إلى اتباع سعر النفط الخام على أساس خطي تقريبًا ، فلا شيء من هذا مفاجئ حقًا.

ختاما يطرح مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية سؤالاً مهما ؟ هل الطاقة الأمريكية مستقلة الآن؟ الجواب لا ولم تكن أبدًا مستقلة عن الطاقة في العصر الحديث، كان الهدف الذي سعت إليه معظم الإدارات الرئاسية هو تعزيز “أمن الطاقة” والمقصود بأمن الطاقة هو الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة حيث أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة.

من خلال جعلها أقل اعتمادًا على واردات النفط الخام من الدول الأخرى، ومع ذلك ، فإن الخيارات السياسية التي يتبعها الرئيس بايدن والديمقراطيون في الكونجرس ستعمل حتمًا على إضعاف حالة أمن الطاقة في أمريكا حيث يتم تنفيذها وتعمل على منع إنتاج النفط الأمريكي. هذا اختيار واع يتم إجراؤه كجزء من الجهد المبذول لتسريع انتقال الطاقة.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية