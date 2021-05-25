مسؤول بالمركزي الأميركي: العملات المشفرة مجال لا يمكننا تجاهله

قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا الاثنين إن التطور السريع للعملات المشفرة والتمويل الرقمي بشكل عام “مجال لا يمكننا أن نتجاهله”.

وأضاف بوستيك في مناقشة عبر الإنترنت “إنه يتحرك سريعا.. الفضاء المشفر على وجه الخصوص إذا كان لك أن تطلق عليه هذا الوصف”.

لكنه استدرك “إنها سوق متقلبة للغاية ولا أظن أن خصائصها في الوقت الحالي ستفضي بها إلى أن تكون عملة”.

وتابع “العملات المشفرة التي تربط قيمتها بأصول مثل الدولار أو الذهب هي أكثر اقترابا لكن ما زال هناك المزيد الذي يجب عمله”.

وخسرت عملة بتكوين (bitcoin) -العملة المشفرة الأشهر- نصف قيمتها خلال أسابيع فقط من تسجيلها ذروة قياسية عند 64 ألفا و895 دولارا في أبريل/نيسان الماضي.

انتعاش جديد

لكن بتكوين عادت لتنتعش من جديد، وارتفعت 9% إلى ‭‭‭37‬‬‬ ألفا و‭‭‭729‬‬‬ دولارا في تعاملات أمس الاثنين.

كما ارتفعت الإيثريوم (Ethereum) -ثاني أكبر عملة مشفرة- ‭‭‭16‬‬‬% لتصل إلى ‭‭‭2435‬‬‬ دولارا، أو حوالي نصف مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته قبل أسبوعين.

وزاد نشاط الصفقات في قطاع العملات المشفرة في عام 2020، ومن المرجح أن يستمر في التنامي هذا العام، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق.

وذكر تقرير بلومبيرغ أن القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ في العملات المشفرة زادت بأكثر من الضعف العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بعام 2019، كما ارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 52.7 مليون دولار مقارنة بمبلغ 19.2 مليون دولار.

عدم الاستقرار المالي

في الأثناء، صرح جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس الاثنين بأن البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) يعتبر عدم الاستقرار المالي “خطرا محتملا” على اقتصاد الولايات المتحدة، بينما تقترب الجائحة من النهاية ويكتسب التعافي زخما.

وقال “نحن نراقب الاستقرار المالي عن كثب، يمكنني القول إن مخاطر عدم الاستقرار أعلى من المعتاد لكنها لم تصل إلى مستوى مثير للإزعاج”.

وتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق 2% هذا العام والعام القادم.

المصدر : بلومبيرغ + رويترز