دور “وول ستريت” في تحريك الاقتصاد العالمي

للحركة في سوق الأوراق المالية تأثير اقتصادي عميق على الاقتصاد والمستهلكين الأفراد، ويسبب انهيار أسعار الأسهم في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق.

مثل انهيار سوق الأسهم عام 1929 شكل عاملاً رئيساً في التعجيل بالكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، ويمكن أن يكون للحركات اليومية في سوق الأسهم تأثير أقل على الاقتصاد مما قد نتخيله، سوق الأوراق المالية ليس الاقتصاد الحقيقي لكنه مؤثر بشكل فاعل في تغيير الخارطة الاقتصادية.

يمكن تعريف البورصة بأنها منشأة حيث يمكن للأفراد شراء أو بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية من خلال الوسطاء والتجار، غالبًا ما تكون أرضية الصرف التقليدية هي المكان الذي يتم فيه البيع والشراء.

ومع ذلك، فإن التداول الحديث يتم الآن أيضًا من خلال الشبكات الإلكترونية لسرعته وتكلفته الأقل، وهذا يعني أنه يتم أيضًا استخدام المجمعات المظلمة وشبكات الاتصال الإلكترونية وأنظمة التداول البديلة كمواقع تجارية، يُطلق على المشترين والبائعين اسم مستثمري الأسهم الذين قد يربحون أو يخسرون رأس المال اعتمادًا على ما إذا كان هناك سوق صعود أو هبوط ، على التوالي، وغالبا ما يفضل المستثمرون البورصات من أجل الشفافية.

وأهم مركز مالي في العالم للأسهم؟ ” وول ستريت “هو مكان أسطوري للملاعق الفضية والمظلات الذهبية؟ مركز للرأسمالية الحادة، على الرغم من أن آراء الناس حول وول ستريت قد تختلف بشكل كبير ، فإن ما لا خلاف عليه هو تأثيرها الدائم ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي وحسب، ولكن على الاقتصاد العالمي أيضا.

ما هو وول ستريت؟

رغم انه يشغل فعليًا عدد قليل من الكتل التي تبلغ مساحتها أقل من ميل واحد في حي مانهاتن في مدينة نيويورك؛ إلا ان نفوذها يمتد الى جميع أنحاء العالم، ويرمز المصطلح “وول ستريت” للإشارة إلى مجموعة مختارة من شركات الوساطة المستقلة الكبيرة التي هيمنت على صناعة الاستثمار في الولايات المتحدة. ولكن مع عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية منذ عام 2008 ، فإن وول ستريت في اللغة المالية الحالية هي المصطلح الجماعي للعديد من الأطراف المشاركة في الاستثمار الأمريكي والصناعة المالية. وهذا يشمل أكبر البنوك الاستثمارية، والبنوك التجارية ، وصناديق التحوط ، والصناديق المشتركة ، وشركات إدارة الأصول ، وشركات التأمين ، والوسطاء ، وتجار العملات والسلع ، والمؤسسات المالية ، وما إلى ذلك.

على الرغم من أن العديد من هذه الكيانات قد يكون لها مقارها في مدن أخرى مثل شيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو، إلا أن وسائل الإعلام لا تزال تشير إلى الاستثمار والصناعة المالية في الولايات المتحدة باسم وول ستريت أو ببساطة “الشارع”.

إن شعبية مصطلح “وول ستريت” كبديل لصناعة الاستثمار الأمريكية أدت إلى “شوارع” مماثلة في مدن معينة حيث يتم استخدام صناعة الاستثمار للإشارة إلى القطاع المالي لتلك الدولة، مثل Bay Street في كندا وشارع دلال في الهند.

تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 22.67 تريليون دولار، ويشكل 6.8٪ من الناتج الاقتصادي العالمي.

وهو ما يقرب من مرة ونصف ضعف حجم ثاني أكبر اقتصاد، الصين (الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021) = 16.64 تريليون دولار). من حيث القيمة السوقية، تعد الولايات المتحدة الأكبر في العالم من حيث القيمة، حيث تضم 205.97٪ من القيمة السوقية المحلية (اعتبارًا من يونيو 2021). تأتي كندا في المرتبة الثانية بنسبة 152.92٪ وسوق اليابان في المرتبة الثالثة بعيدًا، بما يزيد قليلاً عن 124٪ من القيمة السوقية.

تتمتع وول ستريت بتأثير كبير على الاقتصاد العالمي لأنها المحور التجاري لأكبر للأسواق المالية في أغنى دولة في العالم.

تعد وول ستريت موطنًا لبورصة نيويورك الموقرة ، وهي الشركة الرائدة بلا منازع في جميع أنحاء العالم من حيث متوسط حجم تداول الأسهم اليومية وإجمالي القيمة السوقية لشركاتها المدرجة.

بورصة ناسداك ، ثاني أكبر بورصة على مستوى العالم ، يقع مقرها الرئيس في وول ستريت.

الآثار الاقتصادية لسوق الأوراق المالية:

• أثر الثروة: التأثير الأول هو أن الأفراد الذين لديهم أسهم سيشهدون انخفاضًا في ثرواتهم. إذا كان السقوط كبيرًا، فسيؤثر على توقعاتهم المالية. إذا كانوا يخسرون أموالًا على الأسهم، فسيكونون أكثر ترددًا في إنفاق الأموال؛ هذا يمكن أن يساهم في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، لا ينبغي إعطاء هذا التأثير أهمية كبيرة. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يشترون الأسهم أثرياء ومستعدين لخسارة الأموال؛ عادة ما تكون أنماط إنفاقها مستقلة عن أسعار الأسهم، خاصة بالنسبة للخسائر قصيرة الأجل. كما أن حوالي 10٪ فقط من الأسر تمتلك أسهمًا – بالنسبة لغالبية المستهلكين، لن يتأثروا بشكل مباشر بانخفاض أسعار الأسهم، ويظهر تأثير الثروة بسوق العقار. (على سبيل المثال، يؤثر انخفاض أسعار العقارات على المزيد من المستهلكين).

• التأثير على المعاشات التقاعدية: ويعني أي شخص لديه معاش تقاعدي خاص أو ائتمان استثماري سيتأثر بسوق الأوراق المالية، على الأقل بشكل غير مباشر. تستثمر صناديق التقاعد جزءًا كبيرًا من أموالها في سوق الأوراق المالية.

فإذا كان هناك انخفاض خطير وطويل الأمد في أسعار الأسهم، فإنه يقلل من قيمة صناديق التقاعد، مما ينعكس على مدفوعات المعاشات التقاعدية وفي المستقبل ستكون أقل.

إذا انخفضت أسعار الأسهم أكثر بشكل كبير، فقد تواجه صناديق التقاعد صعوبة في التسديد. المهم هو الحركات طويلة المدى في أسعار الأسهم، اما إذا انخفضت أسعار الأسهم لفترة طويلة، فمن المؤكد أنها ستؤثر على صناديق التقاعد والمدفوعات المستقبلية. وقد يتسبب هذا في انخفاض دخل الأسر المعيشية إلى معاشات تقاعدية، وقد يشعرون بالحاجة إلى ادخار المزيد من الناحية الأخرى.

• الثقة: لتحركات أسعار الأسهم انعكاسات لما يحدث في الاقتصاد. على سبيل المثال الخوف من الركود والتباطؤ العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم، يمكن أن يؤثر سوق الأوراق المالية نفسه على ثقة المستهلك. العناوين السيئة لانخفاض أسعار الأسهم هي عامل آخر يثني الناس عن الإنفاق. على سبيل المثال، عكس هبوط سوق الأسهم في 2008/09 تراجع الثقة. في حد ذاته، قد لا يكون له تأثير كبير، ولكن إلى جانب انخفاض أسعار المساكن ، يمكن أن تكون أسعار الأسهم عاملاً محبطًا. ومع ذلك، هناك أوقات يمكن أن تظهر فيها سوق الأسهم بعيدًا عن بقية الاقتصاد. في خضم الركود الاقتصادي، قد ترتفع أسعار الأسهم حيث يتطلع المستثمرون إلى التعافي لمدة عامين في المستقبل.

• الاستثمار: يؤدي انخفاض أسعار الأسهم إلى إعاقة قدرة الشركات على جمع التمويل في سوق الأوراق المالية. غالبًا ما تقوم الشركات التي تتوسع وترغب في الاقتراض بإصدار المزيد من الأسهم – فهي توفر طريقة منخفضة التكلفة لاقتراض المزيد من الأموال. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الأسهم يصبح الأمر أكثر صعوبة.

• سوق السندات: الانخفاض في سوق الأسهم يجعل الاستثمارات الأخرى أكثر جاذبية، قد ينتقل الناس من الأسهم إلى السندات الحكومية أو الذهب، توفر هذه الاستثمارات عائدًا أفضل في أوقات عدم اليقين. على الرغم من أن سوق الأسهم قد ينخفض أحيانًا بسبب المخاوف في أسواق السندات الحكومية (مثل أزمة اليورو المالية).

كيف يؤثر سوق الأوراق المالية على غير المستثمرين؟

لن يتأثر معظم الأشخاص الذين لا يمتلكون أسهمًا إلى حد كبير بالحركات قصيرة الأجل في سوق الأسهم، فإن العمال العاديين لا يتأثرون تمامًا بسوق الأوراق المالية.

البورصات الكبيرة حسب المنطقة، عمالقة أمريكا الشمالية:

وول ستريت هي العاصمة المالية للولايات المتحدة. إنه يؤثر على الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم المالي والاقتصاد العالمي. تقع أكبر بورصتين للأوراق المالية في العالم على بعد دقائق فقط في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تأسست بورصة نيويورك في 17 مايو 1792 ، وهي أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة المتداولين ويبلغ رأسمالها 19.223 تريليون دولار أمريكي. إنها واحدة من بورصتين مملوكتين لشركة Intercontinental Exchange. تضمنت أحداث السوق البارزة عام 1929 انهيار وول ستريت ، والثلاثاء الأسود عام 1987 ، والانهيار المصغر لعام 1997. ثانيًا على القائمة ، بورصة ناسداك ذات التقنية العالية التي تأسست في 4 فبراير 1971 ، أيضًا في نيويورك ، برأسمال سوقي قدره 6.831 تريليون دولار. وهي مملوكة لشركة NASDAQ ، Inc ، وأول بورصة تستخدم النظام الإلكتروني في التداول. التاسعة هي مجموعة TMX في كندا التي تأسست في 1 مايو 2008 برأسمال سوقي قدره 1.939 تريليون دولار. كما أنها تمتلك Montreal Exchange و NGX و TSX Alpha Exchange والعديد من البورصات الأخرى. تضمنت الأحداث البارزة في السوق مجموعة TMX لعام 2008 التي تم تأسيسها بعد استحواذ مجموعة TSX على Montreal Exchange.

المحور الآسيوي لتداول الأسهم:

الرابعة هي مجموعة Japan Exchange Group في اليابان التي تأسست في 1 يناير 2013 برأسمال سوقي قدره 4.485 تريليون دولار. تم تشكيلها مع اندماج بورصة أوساكا للأوراق المالية وبورصة طوكيو للأوراق المالية. وشملت الأحداث البارزة في السوق عام 2013 تم إطلاق JPX. خامسًا على القائمة ، أعيد تأسيس بورصة شنغهاي في الصين في 26 نوفمبر 1990 بعد توقف دام 41 عامًا. بقيمة سوقية تبلغ 3.986 تريليون دولار. تضمنت الأحداث البارزة في السوق تأسيس عام 1891 لأول بورصة صينية ، وتسجيلها في عام 1904 كبورصة شنغهاي ، في عام 1941 عندما أوقفت العمليات بسبب الاحتلال الياباني ، وإغلاق عام 1949 أثناء الثورة الصينية. سادساً ، بورصة هونغ كونغ في هونغ كونغ (منطقة الصين الإدارية الخاصة التي تأسست عام 1891 برأسمال سوقي قدره 3.325 تريليون دولار أمريكي. وهي مملوكة لبورصات هونج كونج والمقاصة. وقد شملت أحداث السوق البارزة إعادة تسميتها في عام 1914 باسم بورصة هونغ كونغ، والاستحواذ على 2000 HK Exchanges and Clearing لبورصة هونج كونج. الثامنة هي بورصة Shenzhen في الصين التي تأسست في 1 ديسمبر 1990 برأسمال سوقي قدره 2.285 تريليون دولار. كما أنها تمتلك بورصة تكنولوجية ، ChiNext ، التي تأسست في 23 أكتوبر ، 2009.

مراكز التبادل في أوروبا:

المركز الثالث في القائمة هي مجموعة بورصة لندن في المملكة المتحدة وإيطاليا التي تأسست عام 1801 ويبلغ رأسمالها 6.187 تريليون دولار. تضمنت الأحداث البارزة في السوق الاستحواذ عام 2007 على Borsa Italiana ، والاستحواذ عام 2009 على Millennium Information Technologies، Ltd. ، ودمج 2011 مع مجموعة TMX. السابعة هي Euronext والمملكة المتحدة وبلجيكا والبرتغال وفرنسا وهولندا التي تأسست في 22 سبتمبر 2000 وبقيمة سوقية تبلغ 3.321 تريليون دولار. تضمنت الأحداث البارزة في السوق اندماج 2007 مع بورصة نيويورك ، والاستحواذ على البورصة الدولية 2013 في بورصة نيويورك يورونكست ، والاكتتاب العام في يورونكست 2014. العاشرة هي Deutsche Borse AG في ألمانيا التي تأسست عام 1992 برأسمال سوقي قدره 1.762 تريليون دولار. وهي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية وسكوتش. تقع في فرانكفورت.

ويمكن ذكر الأهمية المالية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية لأسواق الأوراق المالية، إذ تعد أسواق الأوراق المالية في البلدان المتقدمة، وكذلك تلك البورصات في البلدان النامية ، بمثابة مقاييس إلى أين يتجه الاقتصاد الوطني على الأرجح.

تلعب أكبر البورصات دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، وتعد البورصة هي مصدر تمويل المشاريع الوطنية والدولية اللازمة للتنمية الاقتصادية للعديد من البلدان النامية.

تكون البورصات في هذه البلدان أيضًا في مراحل التطوير، لكن البورصات في البلدان المتقدمة ناضجة وهي الداعم الرئيس لاقتصاد البلاد، نمو السوق المالي يعني مستويات أعلى للمعيشة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل لسكان البلاد.

تساعد الأسواق المالية الناضجة في تمويل المشاريع الدولية التي تفيد العديد من البلدان ككل، هذا التمويل يخفف من حدة الفقر والأمية.

ختاما، تحتوي وول ستريت على أكبر البورصات العالمية والشركات المالية الكبرى، وتوظف آلاف الأشخاص سنويًا، وتأثيرها قائم ليس فقط في الاقتصاد الأمريكي، ولكن أيضًا في الاقتصاد العالمي والدول النامية.

