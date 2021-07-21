هتافات ضد خامنئي في إيران بسبب أزمة المياه

طهران – استمرت الاحتجاجات في الشوارع على نقص المياه في جنوب غرب إيران لليلة السادسة الثلاثاء وسط تصاعد أعمال العنف، فيما ردد سكان العاصمة طهران شعارات مناهضة للحكومة، بحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء ووسائل إعلام إيرانية.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو رفعها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بعيد منتصف الليل إن “مثيري شغب” قتلوا بالرصاص شرطيا في مدينة بندر ماهشهر بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

ونقلت الوكالة عن فريدون بندري، المسؤول المحلي في المدينة، قوله “إثر أعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني (التابعة لبندر ماهشهر)، بوغت كوادر وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي حين أداء الواجب، وتعرضوا إلى إطلاق نار من مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني”.

وأضاف “إثر هذا الحادث قتل أحد أفراد وحدة الإغاثة في المدينة فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على إثر ذلك إلى المستشفى للعلاج”، من دون أن يحدد طبيعة “أعمال الشغب” هذه.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الضابط يحمل رتبة “ملازم ثان”.

وتشهد محافظة خوزستان منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على خلفية شح المياه، أدت إلى مقتل خمسة على الأقل.

وقُتل شابان على الأقل بالرصاص في الاحتجاجات، وألقى مسؤول باللوم على المتظاهرين المسلحين، لكن نشطاء قالوا على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما قتلا بأيدي قوات الأمن.

وعلى مدى الأيام الماضية بثت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات في مناطق عدة من خوزستان، مثل إيذج، سوسنكرد، ماهشهر، الأهواز وحميدية، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعاملت بالشدة مع المحتجين، لكن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.

وأظهر مقطع فيديو في بلدة إيذج متظاهرين يهتفون “رضا شاه بارك روحك”، في إشارة إلى الملك الذي أسس سلالة بهلوي التي أطاحت بها الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد أن دعت مجموعات ونشطاء معارضة إلى مظاهرات لدعم متظاهري خوزستان، أظهرت مقاطع فيديو نشرت في وقت متأخر الثلاثاء وفجر الأربعاء نساء يهتفن “تسقط الجمهورية الإسلامية” في محطة مترو بطهران. وخلال الليل عبر بعض الناس في العاصمة عن غضبهم بهتافات ضد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتقول الأقلية العربية العرقية في إيران، والتي يعيش معظم أفرادها في إقليم خوزستان الغني بالنفط، إنها تواجه التمييز منذ فترة طويلة في البلاد. وسُمعت متظاهرة عربية وهي تصرخ في وجه قوات الأمن في أحد مقاطع الفيديو قائلة “سيدي! سيدي! المظاهرة سلمية. لماذا تطلقون النار؟ لم يأخذ أحد أرضك ومياهك”.

وأعلنت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية عبر قناتها على تطبيق تلغرام ليل الثلاثاء، عن “قطع الاتصال بالإنترنت” في شادكان، وأن خدمات الإنترنت الخلوية في مدينة الأهواز “متقطعة”.

وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما، وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل لأسباب، منها العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على صناعة النفط في عام 2018، فضلا عن جائحة كوفيد – 19.

ويحتج عمال، بمن فيهم الآلاف في قطاع الطاقة الحيوي، ومتقاعدون منذ شهور مع تزايد السخط بسبب سوء الإدارة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدل التضخم بواقع أكثر من 50 في المئة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان المعارضة إن ما لا يقل عن 31 احتجاجا نُظمت في أنحاء إيران الاثنين والثلاثاء، بما في ذلك مسيرات للعمال والمزارعين.

العرب