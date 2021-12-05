ترامب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار لصالح شبكته الاجتماعية المنتظرة “تروث سوشيال”

أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، أمس السبت أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالمساهمة في المشروع بمليار دولار.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة “ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب” (Digital World Acquisition Corp) عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما ورد في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا” 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت بتقديم التمويلات.

وأعلن ترامب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب، وهي شركة استحواذ “سباك”.

وهذه الأداة المالية العصرية تشبه “صكّا على بياض” يجمع الأموال في سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح لها بدخول وول ستريت من دون المرور بالمسار التقليدي.

وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم “تروث سوشيال” (TRUTH Social) بديلا عن منصات “فيسبوك” (Facebook) و”تويتر” (Twitter) و”يوتيوب” (YouTube) التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

والتطبيق متوفر حاليا للطلب المسبق على متجر “آبل” (‏Apple)، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

وقد ارتفع سعر سهم “سباك” مدفوعا باهتمام المستثمرين الأفراد، بعد الإعلان عن اندماجها مع شركة ترامب، من حوالي 10 دولارات إلى 175 دولارا في ذروتها خلال يومين.

لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دولارا أول أمس الجمعة، مما منح الشركة تقييما بقيمة 1.67 مليار دولار.

المصدر : الفرنسية