الولايات المتحدة تعلن رسمياً انتهاء المهمات القتالية ضد تنظيم “الدولة” ولكن القوات الأمريكية ستبقى في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش الأمريكي أنهى يوم الخميس مهمته القتالية في العراق، وانه تم نقل مهمته بدلاً من ذلك إلى دور تدريبي واستشاري.

وبموجب اتفاق شروط اتفاق يوليو/ تموز، أنهت الولايات المتحدة لأشهر مهمتها ضد تنظيم “الدولة ” ، ولا يزال نحو 2500 جندي في العراق.

وستبقى تلك القوات في الوقت الحالي لتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، وهو تغيير تم التوصل اليه مع انتهاء المحادثات الفنية بين واشنطن وبغداد يوم الخميس.

وقال جون كيربي، السكرتير الصحافي للبنتاغون، إن هذا هو التطور الطبيعي، الذي يتماشى مع التزاماتنا تجاه الحكومة العراقية.

وكشف كيربي أنه لن يكون هناك أي “تحول دراماتيكي” في عدد القوات الأمريكية في العراق.

وتتواجد القوات الأمريكية في العراق منذ 2014 لقيادة تحالف ضد تنظيم “الدولة”، الذي سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق.

وقد تم إعلان الهزيمة العسكرية للجماعة في عام 2017، ولكن العديد من مقاتلي التنظيم كانوا يواصلون التمرد بمستويات منخفضة.

القدس العربي