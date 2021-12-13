في تأكيد للتطبيع الاقتصادي بينهما.. التجارة البينية بين الإمارات وإسرائيل تقترب من مليار دولار

شكل ما سمي “اتفاق أبراهام” بين الإمارات وإسرائيل خطوة مهمة لتطبيع العلاقات بين الطرفين، وبعد مرور عام على توقيع معاهدة السلام بين أبو ظبي وتل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020، كان لافتا أن العلاقات الثنائية بينهما حققت تطورا ملحوظا في مختلف المجالات والقطاعات تعززه لغة الأرقام.

وقد بلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات وإسرائيل أكثر من 3.5 مليارات درهم (نحو 953 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.9 مليار درهم (نحو 790 مليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي مارس/آذار الماضي، أنشأت الإمارات صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار بقطاعات إستراتيجية في إسرائيل، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وجاء إنشاء الصندوق في إطار التزام الطرفين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في مجالات إقامة المعارض وتبادل الخبرات والمعارف وزيارات الوفود والتعاون بين الغرف التجارية، وكذلك مجال التقنيات الزراعية وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

وبناء على رؤية “اتفاق أبراهام” شكلت تل أبيب وأبو ظبي لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد بهدف إزالة الحواجز، وتحفيز التجارة الثنائية حيث تم إطلاق محادثات بينهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تحت مظلة هذا الاتفاق. وقد تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الطرفين 2.9 مليار درهم.

وشهد هذا التعاون الثنائي تطورات ملحوظة عقب توقيع “اتفاق أبراهام” خصوصا مجالات الطاقة والبيئة والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والبحوث وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وقد جرى التوقيع على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، كما جرت محادثات لاستكشاف آفاق تعاون في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتحلية المياه والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

بينيت في الإمارات

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توجه أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الإمارات تعد الأولى لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية، والتقى اليوم الاثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز التعاون بين الطرفين خصوصا المجال الاقتصادي.

وقال مصدر في الوفد المرافق لبينيت إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والاستثمارات، مضيفا “من المتوقع أن تركز اجتماعات الاثنين على تعزيز التعاون في العديد من القضايا وتركز على التجارة” بين الجانبين.

وأكد بينيت، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية نشرت اليوم، أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية توطدت في كافة المجالات “وأنا مرتاح جدا بذلك” مشيرا إلى “إبرام العديد من اتفاقات التعاون في مجالات التجارة، الأبحاث والتطوير، السايبر، الصحة، التربية والتعليم، الطيران، وغير ذلك”.

المصدر : وكالات