قناة إسطنبول التفاف حول اتفاقية مونترو واستباقية لانتهاء معاهدة لوزان

الباحثة شذى خليل*

تخطط تركيا لبناء قناة عبر مدينة إسطنبول التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لتركيا والمركز الثقافي والوجهة السياحية الأولى في البلاد، طريق تجاري رئيس يمر عبر المدينة التي تقسم أوروبا عن آسيا، تقع اسطنبول في قلب تركيا فهي تستضيف 15 مليون شخص ما يقرب من خمس سكان البلاد.

عادة تعبر السفن التي تمر عبر البحرين الأبيض المتوسط والأسود مضيق البوسفور، وهو ممر مائي ضيق يمر عبر مدينة اسطنبول الكبرى، ومع ذلك، فإن المضيق يزداد ازدحامًا وبسبب اتفاقية مونترو لعام 1936.

ماذا تقرأ اتفاقية مونترو؟

وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة دول من بينها الاتحاد السوفياتي -السابق- وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا.

دخلت حيز التنفيذ يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وهي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وتتضمن 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكول.

بنود الاتفاقية:

• أعلنت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد.

• أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فسمحت بأن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر مضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.

• اتفاقية مونترو حددت الحمولات الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار عشرين ألف طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج حوض البحر الأسود فتحدد بثلاثين ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفا، كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع.

• على هذا الأساس، فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة (أي 21 يوما) فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن (أي تركيا) المسؤولية المباشرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية.

بدأت الخلافات في المنطقة منذ العمل بالاتفاقية بين عدد من الدول الموقعة عليها، وخاصة موسكو وأنقرة، كان من بينها خلاف برز نهاية 2015.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد إسقاط طائرة تركية سوخوي 24 روسية خرقت المجال الجوي لتركيا، حيث نددت موسكو بإسقاط الطائرة وتبنت إجراءات عقابية اقتصادية ضد أنقرة، بينما بادرت تركيا للتأكيد بأنها تعاملت وفق قواعد الاشتباك دفاعا عن سيادتها، وأظهرت للعالم الأدلة التي توثق اختراق الطائرة الروسية لمجالها الجوي.

مشكلة إيرادات تركيا:

لا تحصد تركيا أي إيرادات ولديها سيطرة محدودة عليه. لحل هذه المشكلة، تتابع تركيا خططًا لقناة بطول 45 كيلومترًا عبر المدينة، والتي تأمل أن تخفف الازدحام من مضيق البوسفور، وتجمع الإيرادات، وتمنح تركيا مزيدًا من السيطرة على العبور بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ومع ذلك، سيؤدي المشروع أيضًا إلى تشريد الآلاف، والإضرار بالبيئة، وإلحاق الضرر بإمدادات المياه في إسطنبول، وتعطيل الاستقرار الإقليمي.

أثناء ربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود كل عام، تمر حوالي 48000 سفينة عبر المضيق مما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم على الرغم من أن تركيا تستفيد من المضيق بشكل ضئيل للغاية، فإن تركيا في الوقت الحاضر لا تحصل على أي إيرادات من المضيق والسفن البحرية من البلدان، ويزداد الازدحام الرئيس المباشر للمضيق، ماذا لو أنه بدلاً من الانتظار لساعات لتمرير الرئيس لسفن مستقيمة، يمكن أن تمر بسرعة عبر قناة جديدة من صنع الإنسان عبر اسطنبول والتي من شأنها أن تكسب حصيلة الإيرادات وتجاوز اتفاقية مونترو جيدًا، كانت هذه الفكرة موجودة منذ قرون في القرن السادس عشر، من قبل السلطان العثماني سليمان الأول قبل أن يتم التخلي عنها على مدى القرون الثلاثة التالية، حاول العديد من السلاطين الآخرين استئناف المشروع دون نجاح في الثمانينيات والتسعينيات.

أعلن أردوغان علنًا عن مشروعه لقناة إسطنبول في عام 2012، وبدأت دراسات الجدوى على مدار السنوات القليلة المقبلة، وتم بحث المشروع في اختيار مسار القناة وحصل المشروع على الموافقة البيئية ثم في مارس 2021، حيث تم قبول المشروع وخطط تطوير وتنمية واستثمار القناة التي تمكن أخيرًا من البدء في إنشاء قناة اسطنبول، ومن المقرر أن تكون قناة اسطنبول بطول 45 كيلو مترًا وتقع على بعد 30 كيلو مترًا غربي مضيق البوسفور مقارنةً بقناة بنما بطول 82 كيلو مترًا وستبدأ في بحر مرمرة قبل عبورها، تتصل بحيرة كاتشوك تشيك ماتش بخزان سازيلي ديربراجا وتعبر 17 كيلو مترًا شمالًا إلى البحر الأسود.

وصف القناة:

سيكون عرض القناة 360 مترًا على السطح وعرضها 275 مترًا في الأسفل وبعمق 21 مترًا تقريبًا مثل قناة السويس، وهذا عميق بما يكفي لمعظم سفن الشحن باستثناء أكبر الناقلات والحاويات العملاقة.. في نهاية المطاف تأمل تركيا أن تستوعب القناة 130 إلى 160 سفينة يوميًا حول حركة المرور اليومية الحالية في مضيق البوسفور، ستكون قناة اسطنبول محور مشروع تطوير أكبر يحيط بالقناة من شأنه أن يكون مشاريع سكنية وتجارية تستوعب ما يقرب من 500000 شخص سيتم ربطهم بثلاثة أنفاق تحت الأرض إلى جانب ستة جسور عبر القناة.

وسيكون شكل الجسور راسي عال بما يكفي لأكبر السفن وستكلف 1.4 مليار دولار أخرى بالإضافة إلى أنه سيكون هناك ميناء حاويات جديد العديد من المراسي والأراضي المستصلحة على طول بحر مرمرة.

ستكلف قناة اسطنبول حوالي 15-20 مليار دولار واستغرق بناء الطريق السريع الجديد otoyo 7 سبع سنوات، لتشكيل مركز لوجستي دولي رئيس شمال غربي المدينة أبعد من المشروع هو جزء من طفرة البنية التحتية على الصعيد الوطني تهدف إلى دفع اقتصاد تركيا كجزء من برنامج رؤية 2023 وفقًا للحكومة التركية.

ومن الآثار الإيجابية لقناة إسطنبول:

• أولاً وقبل كل شيء سيخفف الازدحام في البوسفور المستقيم حاليًا تحتاج السفن إلى الانتظار لمدة 14 ساعة لدخول البحر الأسود مما يؤدي إلى طوابير ضخمة، على الساحل.

• ستعمل القناة على إزالة هذا الازدحام مما يؤدي إلى تحسين التجارة الدولية وتقليل مخاطر حوادث الشحن وتقليل التلوث في اسطنبول بالإضافة إلى أن القناة ستحول الشحنات الخطرة بعيدًا عن وسط اسطنبول كما يتضح من انفجار بيروت 2020 حيث قد تكون البضائع الخطرة بالقرب من المدن وصفة لكارثة، علاوة على ذلك، سيخلق بناء القناة ما يقدر بثمانية إلى 10 آلاف فرصة عمل لتعزيز صناعة البناء في البلاد.

• إن القناة ستسمح لتركيا بتجاوز اتفاقية مونترو إذا أرادت أن تكون تركيا قادرة على السماح للسفن البحرية الأجنبية بالدخول إلى بحر Euxine وسيسمح لها بفرض رسوم في نهاية المطاف، وتعتقد الحكومة التركية أن القناة يمكن أن تولد حوالي 8 مليارات دولار إلى الإيرادات السنوية.

• بعض الدراسات تؤكد ان القناة ستولد 5 مليارات دولار كرسوم عبور سنوية وتحد من حركة المرور على مضيق البوسفور، الذي يشهد حوالي ثلاثة أضعاف عدد السفن في قناتي السويس أو بنما. واستنكر العديد من النقاد الاقتراح بسبب المخاوف البيئية.

• من جهة أخرى يرى بعض الباحثين بأن القناة ستدمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والموانئ الساحلية للعديد من الأنواع وتعرض النظم الإيكولوجية البحرية للخطر من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط.

• وهذا ما يراه بعض النقاد انه توافق جوقة متزايدة من النقاد. يقود العملية عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المنافس الرئيس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في عام 2023. وهو ينظر إلى المشروع على أنه خيانة، بحجة أن السكان المحليين يحتاجون إلى الوظائف والأمن الصحي والمالي أكثر بكثير من مجرد ممر مائي جديد الثمن، ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة من سكان اسطنبول يوافقون، وفقًا لمسح أجري عام 2019.

اقتصاد إسطنبول:

خُمس سكان تركيا يعيشون في اسطنبول وأكثر من ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، لكن الوضع الاقتصادي لم ينمو والعملة التركية الليرة منذ 2018 والديون الخارجية في تزايد، والتضخم والبطالة المرتفعان باستمرار. وزاد الوباء الأمور سوءًا، حيث دفع أكثر من 1.5 مليون تركي إلى الفقر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل بإصرار في بناء القناة، بأمل جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه وستطلق النشاط الاقتصادي. وقام كبار المسؤولين الأتراك والأثرياء الأجانب بشراء الأراضي على طول الطريق المخطط له، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار العقارات.

نظرًا للازدحام، والانعطافات الحادة، والامتدادات الضيقة، والتيارات السفلية، فإن الحوادث على مضيق اسطنبول ليست شائعة. في عام 1999، انقسمت ناقلة روسية إلى قسمين بالقرب من مضيق البوسفور، مما أدى إلى انسكاب 1500 طن من النفط الذي لوث الشواطئ القريبة لمدة عامين. يبدو أن سفينة الحاويات التي تم إيداعها الشهر الماضي في قناة السويس، والتي أوقفت حركة المرور لمدة أسبوع تقريبًا وكلفت مصر ملايين الدولارات، إعلانًا جيدًا لقناة إسطنبول.

ختاما.. تضمن اتفاقية مونترو لعام 1936 حرية مرور السفن المدنية عبر المضيق التركي (مضيق البوسفور والدردنيل)، بينما تمنح تركيا سيطرة كبيرة على مرور السفن البحرية للدول غير المطلة على البحر الأسود. حيث أكد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية (AKP) أن القناة الجديدة ستمكن تركيا من إبطال الاتفاقية ووضع لوائح جديدة. لكن هذا غير مرجح إلى حد كبير، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح لأردوغان أن مونترو خط أحمر.

بافتراض أن مونترو لا تزال سارية المفعول، يقدر المحلل الرائد في البوسفور يوروك إيزيك أنه خلال الأوقات الاقتصادية العادية تنتظر سفن الشحن ما معدله 20 ساعة لعبور المضيق. إذا كان هذا صحيحًا، سيكون لدى شركات الشحن بعض الحوافز للدفع مقابل عبور أسرع وأكثر أمانًا بدون انتظار عبر القناة الجديدة، والذي سيكون مستقيماً تقريبًا ومن المحتمل أن يكون التنقل فيه أسهل.

قد يكون الدافع وراء الأنا أيضًا هو أردوغان. كما هو معروف عن موعد انتهاء “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة، هل هو عمل استباقي للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الإرث العثماني؟

وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد تغيرا كبيرا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير؟.

وحول قرب انتهاء ربط الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط. التفاصيل في الرابط حول تفاصيل معاهدة لوزان

https://rawabetcenter.com/archives/48046

ومحاولة الاستفادة ام الالتفاف حول اتفاقية مونترو ومن ثم لوزان أي كسب الوقت قبل 2023 .

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية