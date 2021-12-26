لأول مرة.. الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار في 2022

أظهر تقرير اليوم الأحد أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل، وأن تفوق الصين على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يُعتقد سابقا.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية “سيبر” (Sabre) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 أو ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية العام الماضي.

في ظل انتشار أوميكرون.. ضغوط جديدة تهدد منظمة التجارة العالمية بشأن تصنيع اللقاحات

وقالت سيبر إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل ثم بريطانيا في عام 2023، لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

المصدر : رويترز