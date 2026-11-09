العالم الاقتصادي الجديد لا يُقاس بسعر برميل النفط

الباحثة شذا خليل*

كيف تعيد الحروب وأزمات الطاقة والتحولات الجيوسياسية رسم مستقبل الاقتصاد العالمي؟

لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم اليوم هو: إلى أي مستوى سيصل سعر برميل النفط؟ بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: إلى أين يتجه العالم اقتصادياً في ظل الحروب المتصاعدة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع المخزونات الاستراتيجية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل؟

لعقود طويلة، كان سعر النفط أحد أبرز المؤشرات التي تُستخدم لفهم اتجاهات الاقتصاد العالمي. فارتفاعه كان يشير غالباً إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بينما كان انخفاضه يمنح المستهلكين والشركات فرصة لتخفيف النفقات. لكن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة كشفت أن سعر البرميل وحده لم يعد كافياً لتفسير ما يحدث في الأسواق.

فقد تستقر أسعار النفط بينما تستمر تكاليف النقل والتأمين في الارتفاع، وقد تتوافر كميات من الخام في الأسواق بينما تعاني دول أخرى نقصاً في الديزل أو الغاز الطبيعي المسال. وقد تمتلك دولة احتياطيات نفطية ضخمة، لكنها تواجه صعوبة في إيصال صادراتها إلى الأسواق العالمية.

وهنا تتضح ملامح واقع اقتصادي جديد، لم تعد فيه وفرة الموارد وحدها ضمانة للاستقرار، بل أصبحت القدرة على تأمينها ونقلها وتخزينها وإدارتها عاملاً حاسماً في تحديد قوة الاقتصادات ومستقبلها.

من أزمة أسعار إلى أزمة أمن اقتصادي

تكشف أزمة الطاقة العالمية أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بالإنتاج أو الطلب، بل أصبحت تتعلق بمدى قدرة الاقتصاد العالمي على الاستمرار عندما تتعطل طرق التجارة أو تتصاعد النزاعات العسكرية.

فبحسب التقرير الاقتصادي حول أزمة الطاقة، حذر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، من تراجع كبير في المخزونات النفطية العالمية نتيجة الحرب على إيران واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتحدثت التقديرات عن نحو مليار برميل من الإمدادات المفقودة أو المخزونات المستخدمة لتعويض اضطرابات السوق، مع اختلاف آراء الخبراء بشأن حجم السحب الفعلي.

ولا تعني هذه الأرقام أن العالم يقترب من نفاد النفط، لكنها تكشف عن تراجع هامش الأمان الذي تعتمد عليه الدول في مواجهة الأزمات.

فالاحتياطيات الاستراتيجية ليست مجرد كميات مخزنة من الوقود، وإنما تمثل أداة اقتصادية لحماية الإنتاج والنقل والكهرباء والصناعة من الانقطاع المفاجئ.

وكلما تراجعت هذه الاحتياطيات دون تعويضها، أصبحت الدول أكثر حساسية لأي اضطراب جديد.

ومن هنا يمكن القول إن الخطر الاقتصادي لا يتمثل فقط في ارتفاع أسعار الطاقة، بل في تراجع قدرة الحكومات والأسواق على امتصاص الصدمات المستقبلية.

لماذا لم يعد سعر النفط يعكس حقيقة الأزمة؟

من أهم المؤشرات التي يكشفها التقرير ارتفاع حصة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، وفق تصريحات سلطان الجابر.

هذا التحول يحمل دلالة اقتصادية عميقة.

فالسعر الحقيقي للطاقة لا يتحدد فقط في الأسواق المالية، وإنما يتأثر بتكاليف التأمين، وسلامة الممرات البحرية، وتوافر الناقلات، وقدرة المصافي على معالجة الخام، وسرعة وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وقد يصبح النفط متوافراً من الناحية النظرية، لكنه أكثر تكلفة أو أصعب وصولاً إلى الدول التي تحتاج إليه.

والأكثر أهمية أن نقص بعض المشتقات النفطية قد يستمر حتى بعد استقرار أسعار الخام.

فالديزل، على سبيل المثال، يدخل في تشغيل الشاحنات والمعدات الزراعية والآلات الصناعية، ولذلك فإن نقصه ينعكس مباشرة على تكاليف الغذاء والنقل والإنتاج.

أما الغاز الطبيعي المسال، فيؤثر في الكهرباء والتدفئة والعديد من الصناعات الأساسية.

وهذا يعني أن أزمة الطاقة يمكن أن تنتقل من قطاع محدد إلى الاقتصاد بأكمله، حتى عندما تبدو أسعار النفط العالمية مستقرة نسبياً.

إننا أمام تحول من التركيز على سعر الطاقة إلى التركيز على تكلفة الحصول عليها وضمان استمرار تدفقها.

هل يتجه العالم إلى اقتصاد أكثر تكلفة؟

خلال العقود الماضية، بُني جزء كبير من الاقتصاد العالمي على مبدأ تقليل التكاليف وتعظيم الكفاءة.

كانت الشركات تبحث عن أقل مواقع الإنتاج تكلفة، وتعتمد على سلاسل إمداد طويلة تمتد عبر القارات، وتستخدم طرق التجارة الدولية لتوفير السلع بأفضل الأسعار.

لكن الحروب والاضطرابات الجيوسياسية كشفت هشاشة هذا النموذج عندما تصبح الممرات البحرية غير آمنة، أو تتعرض المصافي للتعطيل، أو ترتفع تكاليف التأمين والشحن.

ولهذا قد تتجه الدول والشركات تدريجياً إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية.

فبدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة أو المواد الخام، قد تصبح الأولوية لتنويع الموردين، وزيادة المخزونات، وتطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء طرق نقل بديلة.

لكن هذا التحول لن يكون مجانياً.

فبناء مخازن استراتيجية جديدة، وتطوير المصافي، وإعادة توزيع المصانع، وتعزيز البنية التحتية، كلها إجراءات تتطلب استثمارات ضخمة.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع بعض التكاليف خلال مرحلة الانتقال، حتى لو أصبحت الاقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات مستقبلاً.

وهنا تظهر إحدى أبرز سمات الاقتصاد العالمي المقبل: الانتقال المحتمل من اقتصاد يبحث عن الكفاءة بأقل تكلفة إلى اقتصاد يمنح الأمن والاستقرار وزناً أكبر، حتى عندما يتطلب ذلك إنفاقاً إضافياً.

التضخم القادم: هل تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليه؟

عندما ترتفع أسعار الطاقة والنقل، لا تبقى آثارها محصورة في محطات الوقود.

فارتفاع تكلفة الديزل يزيد نفقات نقل الغذاء، وارتفاع أسعار الغاز يؤثر في المصانع والكهرباء، بينما يؤدي ارتفاع التأمين والشحن إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة.

وتنتقل هذه الزيادات تدريجياً إلى المستهلكين.

اقتصادياً، يُعرف هذا النوع من التضخم بالتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو Cost-Push Inflation.

وتكمن خطورته في أنه قد يحدث حتى عندما لا يكون الطلب الاستهلاكي قوياً.

وهنا تواجه البنوك المركزية تحدياً معقداً.

فرفع أسعار الفائدة قد يساعد في الحد من الطلب والضغوط التضخمية، لكنه لا يستطيع معالجة نقص الديزل، أو إصلاح مصفاة متضررة، أو ضمان سلامة الملاحة البحرية.

وإذا استمرت اضطرابات الإمدادات، فقد تبقى بعض الأسعار مرتفعة رغم ضعف النشاط الاقتصادي.

لكن هذا لا يعني أن العالم يتجه حتماً نحو تضخم دائم؛ فعودة الإمدادات وانخفاض تكاليف النقل وتحسن الإنتاج يمكن أن تخفف هذه الضغوط.

السؤال الحقيقي هو: هل ستكون أزمات الطاقة قصيرة ومتباعدة، أم متكررة بما يكفي لجعل التضخم أكثر صعوبة في السيطرة عليه؟

هل يقترب الاقتصاد العالمي من الركود التضخمي؟

أحد أخطر السيناريوهات الاقتصادية المحتملة هو اجتماع ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

فعندما تضطر الأسر إلى تخصيص نسبة أكبر من دخلها للغذاء والوقود والكهرباء، تتراجع قدرتها على الإنفاق على سلع وخدمات أخرى.

وفي المقابل، تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف التشغيل والإنتاج، وقد تؤجل خطط التوسع والاستثمار أو تقلص التوظيف.

ومع استمرار هذه الضغوط، قد يتباطأ النشاط الاقتصادي في الوقت الذي تظل فيه الأسعار مرتفعة.

وتُعرف هذه الحالة بالركود التضخمي، أو Stagflation.

وهي من أصعب الحالات الاقتصادية، لأنها تضع الحكومات والبنوك المركزية أمام أهداف متعارضة: السيطرة على التضخم من جهة، ودعم النمو وفرص العمل من جهة أخرى.

ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة لمجرد ارتفاع أسعار الطاقة. فحدوث الركود التضخمي يعتمد على مدة الأزمة، واستجابة السياسات الاقتصادية، وقدرة الأسواق على توفير بدائل، ومستويات الاستثمار والاستهلاك.

لكن استمرار اضطرابات الطاقة يرفع احتمالات هذا السيناريو ويجعل مراقبة النمو والتضخم معاً أكثر أهمية.

هل تتغير موازين القوة الاقتصادية بين الدول؟

ربما يكون أحد أهم التحولات المستقبلية هو إعادة تعريف القوة الاقتصادية.

ففي السابق، كانت مؤشرات مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والاستثمارات، والقدرة الصناعية، تمثل أدوات رئيسية لتقييم قوة الدول.

أما في عالم تتكرر فيه اضطرابات الطاقة والتجارة، فقد تصبح القدرة على تأمين الموارد الأساسية والمحافظة على تدفقها عنصراً أكثر أهمية.

الدول التي تمتلك مصادر متنوعة للطاقة، ومخزونات كافية، وبنية تحتية مرنة، وقدرة على الإنتاج والتكرير والنقل، قد تكون أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات.

وفي المقابل، قد تواجه الاقتصادات المعتمدة بدرجة كبيرة على استيراد الوقود والمواد الغذائية ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها وعملاتها ومستويات المعيشة فيها.

لكن الدول المنتجة للنفط ليست بالضرورة في موقع آمن بالكامل.

فارتفاع الأسعار قد يرفع إيراداتها، إلا أن تعطل الصادرات أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يقلص المكاسب الاقتصادية.

ولهذا فإن امتلاك الموارد الطبيعية لا يكفي وحده لضمان القوة الاقتصادية.

قد تكون القوة الاقتصادية في المستقبل مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى إمدادات مستقرة، لا بمجرد حجم الموارد التي تمتلكها.

الاقتصادات العربية بين الفرص والمخاطر

تكشف أزمة الطاقة عن تفاوت واضح في آثارها على الدول العربية.

فالدول المستوردة للنفط والغاز تواجه ارتفاعاً في فواتير الطاقة، ما قد يزيد الضغوط على الموازنات العامة ويؤثر في أسعار النقل والغذاء والخدمات.

أما الدول المصدرة للطاقة فقد تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها تبقى معرضة للمخاطر المرتبطة باضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الوصول إلى الأسواق.

ويبرز هنا تحدٍّ استراتيجي للدول العربية يتمثل في ضرورة الانتقال من التعامل مع الطاقة باعتبارها مصدراً للإيرادات أو سلعة مستوردة، إلى النظر إليها باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الشامل.

ويشمل ذلك الاستثمار في التكرير والتخزين، وتطوير الموانئ وطرق النقل، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد المفرط على مسار تجاري واحد.

فالتجربة الحالية توضح أن وفرة النفط لا تمنع وقوع أزمة اقتصادية إذا تعطلت القدرة على نقله أو تحويله إلى منتجات يحتاج إليها الاقتصاد.

ماذا يعني هذا التحول لكندا؟

تمتلك كندا موارد نفطية وغازية كبيرة، وهو ما قد يمنح بعض قطاعاتها الاقتصادية فرصاً للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

لكن هذه الميزة لا تعني أن الاقتصاد الكندي محصن من آثار الأزمة.

فارتفاع أسعار الوقود والنقل قد يزيد تكاليف السلع والخدمات، ويضغط على ميزانيات الأسر، خصوصاً إذا استمرت الزيادات لفترة طويلة.

كما قد تؤثر الضغوط التضخمية في قرارات بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، بما ينعكس على الاقتراض والاستثمار وسوق الإسكان.

وهذا يكشف أن الدول المنتجة للطاقة قد تواجه تأثيرات متباينة داخل اقتصاداتها؛ إذ يمكن أن ترتفع إيرادات بعض الشركات والقطاعات بينما تتحمل الأسر وقطاعات أخرى تكاليف إضافية.

إلى أين يتجه العالم خلال السنوات المقبلة؟

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل الاقتصاد العالمي.

المسار الأول: التعافي والعودة التدريجية إلى الاستقرار.

إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية واستعادت طرق التجارة نشاطها، فقد تنخفض تكاليف الشحن والتأمين، وتتحسن إمدادات الوقود، وتتمكن الدول من إعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية. وقد يساعد ذلك في تخفيف التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

المسار الثاني: اقتصاد عالمي أكثر تكلفة وأبطأ نمواً.

إذا استمرت الاضطرابات دون تصعيد شامل، فقد تدخل الأسواق مرحلة من التكاليف المرتفعة وعدم اليقين المتكرر. وقد تضطر الشركات والحكومات إلى إنفاق المزيد على التخزين والأمن وتنويع الإمدادات، بما قد يضعف الإنتاجية أو يرفع الأسعار خلال مرحلة الانتقال.

المسار الثالث: إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

إذا تصاعدت النزاعات وتزايدت القيود التجارية، فقد تتجه الدول إلى بناء سلاسل إمداد وتحالفات اقتصادية ترتبط بدرجة أكبر بالاعتبارات السياسية والأمنية.

وقد يؤدي ذلك إلى تراجع بعض أشكال الترابط الاقتصادي العالمي، وظهور مراكز إنتاج وتجارة جديدة، وزيادة التنافس على الموارد والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية.

هذه المسارات ليست توقعات مؤكدة، لكنها توضح أن مستقبل الاقتصاد لن يتحدد بأسعار الطاقة وحدها، بل بكيفية استجابة الدول والشركات للمخاطر المتزايدة.

الخاتمة: العالم لا يواجه أزمة نفط فقط، بل يعيد تعريف معنى الاستقرار الاقتصادي

إن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تكشف عن حقيقة أساسية: لم تعد القوة الاقتصادية تقاس فقط بحجم الإنتاج أو وفرة الموارد أو ارتفاع قيمة الصادرات، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالقدرة على مواجهة الصدمات والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي.

فقد يمتلك العالم كميات كافية من النفط، لكنه يواجه نقصاً في الوقود بسبب تعطل المصافي. وقد تنخفض أسعار الخام بينما تبقى تكاليف النقل والتأمين مرتفعة. وقد تحقق دولة إيرادات نفطية كبيرة، لكنها تتعرض في الوقت نفسه لضغوط اقتصادية نتيجة اضطراب التجارة.

وفي تقديري، فإن العالم لا يتجه بالضرورة نحو انهيار اقتصادي شامل، لكنه قد يكون أمام مرحلة انتقالية تعيد تشكيل أولويات الحكومات والشركات والمستثمرين.

فبدلاً من التركيز على النمو السريع وخفض التكاليف وحدهما، قد تصبح الأولوية لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، وتنويع مصادر الإمداد، وحماية البنية التحتية، وتقليل التعرض للمخاطر الجيوسياسية.

وقد تكون النتيجة عالماً أكثر حذراً في استثماراته، وأكثر اهتماماً بالأمن الاقتصادي، وربما أكثر تكلفة خلال سنوات التحول.

إن العالم الاقتصادي الجديد لا يُقاس بسعر برميل النفط، بل بقدرة الدول على ضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة والإنتاج في زمن أصبحت فيه الأزمات مترابطة، وأصبح الاستقرار الاقتصادي نفسه مورداً استراتيجياً.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار لم يعد: كم سيبلغ سعر النفط غداً؟

بل: أي الاقتصادات ستكون قادرة على الصمود والنمو عندما تقع الأزمة المقبلة؟

وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية