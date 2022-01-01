إيران تعلن فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته بالمدار

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء، أمس الخميس، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة.

وأوضح المتحدث في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق، أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني، «من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية)… نحن وصلنا إلى 7350»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأثارت محاولة الإطلاق، التي تزامنت مع المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

الشرق الاوسط