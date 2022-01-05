الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك.. هؤلاء سبقوه بالمنصب بينهم إيراني واحد

حاز مرشح الكويت هيثم الغيص ثقة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في منصب الأمين العامّ، خلفا للأمين العام الحالي، محمد باركيندو، الذي تنتهي مدة عمله نهاية يوليو/تموز 2022.

وجرى التصويت على مرشح الكويت خلال اجتماع أوبك الاثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، بعد تراجع العراق عن تقديم مرشح له، ليفوز الغيص بالتزكية، ويتولى مهام المنصب، اليوم الأول من أغسطس/آب المقبل، لمدة 3 سنوات.

ـ كان الأمين العام للمنظمة يعين في السابق بطريقتين الأولى حسب الكفاءة، والأخرى بقاعدة التعيين حسب التناوب.

ـ التعيين حسب الكفاءة يكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بنفس المدة، أما التعيين حسب التناوب فلمدة عامين غير قابلة للتجديد، والتعيين حسب الكفاءة يتطلب إجماع الدول الأعضاء كافة.

ـ يشترط في المرشح لكلتا الحالتين أن يكون أحد رعايا الدول الأعضاء ولا يقل عمره عن 35 عاما ولديه مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية في تخصص الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الهندسة.

ـ بدأت أوبك بقاعدة التعيين بالتناوب عندما أنشئت عام 1960 حيث تولى الأمانة العامة لها لأول مرة الإيراني الدكتور فؤاد روحاني (Fuad Rouhani).

ـ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1907: ولد روحاني في إيران.

ـ 21 يناير/كانون الثاني 1961ـ 30 أبريل/نيسان 1964: تولى روحاني المنصب ويعتبر الإيراني الوحيد الذي شغله منذ تأسيس أوبك حتى الآن.

ـ 30 يناير/كانون الثاني 2004: توفي روحاني.

العراقي عبد الرحمن البزاز

ـ 20 فبراير/شباط 1913: ولد عبد الرحمن عبد اللطيف البزاز (Abdul Rahman Al-Bazzaz) في بغداد.

ـ أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في بغداد.

ـ عام 1935: تخرج من كلية الحقوق في بغداد.

ـ رشح في بعثة دراسية إلى بريطانيا لإتمام دراسته العليا حيث التحق بالكلية الملكية في لندن، لكنهُ عاد إلى بغداد عند إعلان الحرب العالمية الثانية قبل أن ينال درجة الدكتوراه.

ـ بعد عودته التحق بطاقم التدريس في كلية الحقوق، إلا أنه فصل من الخدمة إثر تأييدهِ لثورة رشيد عالي الكيلاني التي أطلق عليها حركة مايس (مايو) 1941، حيث تعرض للاعتقال، ولم يعد إلى الخدمة المدنية إلا عام 1945 حينما التحق بوزارة العدل التي تولى فيها أكثر من مهمة بما فيها منصب قاض.

ـ 1 مايو/أيار 1964: تولى البزاز منصب أمين عام منظمة أوبك.

ـ سبتمبر/أيلول 1965: أصبح البزاز نائبا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية والنفط بالوكالة، ولم تمر بضعة أيام على تعيينه حتى جاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها العميد الركن الطيار عارف عبد الرزاق الكبيسي.

ـ 21 سبتمبر/أيلول 1965: أصبح البزاز رئيسا للوزراء، وخلال حكومته تلك أصبح رئيسا للجمهورية بالإنابة في 13 أبريل/نيسان 1966 لمدة 3 أيام إثر مقتل الرئيس عبد السلام عارف.

ـ بعد أن انتخاب الرئيس عبد الرحمن عارف، قام البزاز بتقديم استقالة حكومته إلى الرئيس الذي كلفه بإعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى واستمر في منصبه حتى استقالته في أغسطس/آب 1966.

ـ 17 يوليو/تموز 1968: كان البزاز في لبنان عندما قامت الثورة.

ـ عام 1969: عاد للعراق واعتقل في قصر النهاية، وتعرض في السجن لعمليات تعذيب بدنية قاسية، وأطلق سراحه بعد أن تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة والنطق فسافر به أهله إلى لندن ولم ينفع معه العلاج.

ـ 28 حزيران 1973: توفي البزاز في بغداد.

كويتي وسعودي وقطري

ـ 1 مايو/أيار 1965ـ 31 ديسمبر/كانون الأول 1966: تولى الكويتي أشرف لطفي (Ashraf T. Lutfi) منصب الأمين العام للمنظمة.

ـ عام 1967: تولى السعودي محمد صالح جوخدار (Mohammad Saleh Joukhdar) منصب أمين عام أوبك لمدة عام واحد فقط.

ـ عام 1968: الفنزويلي فرانكسكو آرا (Francisco R. Parra) أمينا عاما للمنظمة.

ـ عام 1969: تسلم الأمانة العامة لأوبك الإندونيسي إلريتش سانغر (Elrich Sanger).

ـ عام 1970: تولى المنصب الليبي عمر البدري (Omar El-Badri) وكان بالتناوب لمدة عام واحد ثم بدأت فترة التعيين لمدة عامين مع مطلع السبعينيات.

ـ عام 1971- 1972: أصبح الإماراتي الدكتور نديم الباجي جي (Nadim Pachachi) أمينا عاما للمنظمة.

ـ عام 1973- 1974: تولى المنصب الدكتور عبد الرحمن خنة (Abderrahman Khène) من الجزائر.

ـ عام 1975- 1976: أصبح النيجيري تسيف فايدي (Chief Feyide) أمينا عاما للمنظمة.

ـ عام 1977- 1978: تعيين القطري علي جيدة (Ali Jaidah) أمينا عاما لأوبك.

ـ عام 1979-1981: تولى المنصب رينيه أورتيز (René G. Ortiz) من الأكوادور.

ـ عام 1981- 1983: الجابوني مارك نان نيغيوما (Marc S. Nan Nguema) أمين عام المنظمة.

ـ 19 يوليو/تموز 1983ـ 31 ديسمبر/كانون الأول 1983: تولى المنصب الإماراتي مانع سعيد قتيبة (Mana Saeed Otaiba).

ـ 1 يناير/كانون الثاني 1984ـ 31 أكتوبر/تشرين الأول 1984: أصبح الليبي كمال حسن ماغور (Kamal Hassan Maghur) أمينا عاما لأوبك.

ـ 31 أكتوبر/تشرين الأول 1984ـ 9 ديسمبر/كانون الأول 1985: تولى المنصب الإندونيسي دكتور سبروتو (Dr Subroto).

ـ 1 يناير/كانون الثاني 1986- 30 يونيو/حزيران 1986: الفنزويلي أرتورو هيرناديز غريسانتي (Arturo Hernández Grisanti) يصبح أمين عام المنظمة.

ـ 1 يوليو/تموز 1986- 30 يونيو/حزيران 1988: تقلد المنصب النيجيري الحاجي رلوانو لقمان (Alhaji Rilwanu Lukman).

ـ 1 يوليو/تموز 1988- 30 يونيو/حزيران 1994: الإندونيسي دكتور سبروتو (Dr Subroto) أمينا عاما لأوبك.

ـ 1 يوليو/تموز 1994- 31 ديسمبر/كانون الأول 1994: تسلم المنصب الليبي عبد الله سالم البدري (Abdalla Salem El-Badri).

ـ 1 يناير/كانون الثاني 1995- 31 ديسمبر/كانون الأول 2000: النيجيري لقمان يصبح أمينا عاما لأوبك.

ـ 1يناير/كانون الثاني 2001- 30 يونيو/حزيران 2002: تقلد المنصب الفنزويلي علي رودروجيز أراكو (Alí Rodríguez Araque).

ـ 1 يوليو/تموز 2002- 31 ديسمبر/كانون الأول 2003: الفنزويلي الفارو سيلفا كالديرون (Alvaro Silva Calderón) أمين عام أوبك.

ـ 1 يناير/كانون الثاني 2004- 31 ديسمبر/كانون الأول 2004: تولى أمانة المنظمة الإندونيسي بورنومو يوسغيانترو (Purnomo Yusgiantoro).

ـ عام 2005: الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح (Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabah) يصبح أمين عام أوبك.

ـ عام 2006: تقلد المنصب النيجيري إدموند مادوابيبي داوكورو (Edmund Maduabebe Daukoru).

الليبي عبد الله البدري

ـ 25 مايو/أيار 1940: ولد البدري في مدينة قمينس جنوبي مدينة بنغازي.

ـ عام 1966: بدأ العمل بقطاع النفط في “شركة إسو ليبيا”.

ـ عام 1974: حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة فلوريدا الأميركية.

ـ عام 1980: صار أمينا عاما للجنة الشعبية لشركة الواحة للنفط.

ـ عام 1983: أصبح أمينا للجنة الشعبية العامة للنفط التي سميت لاحقا (اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط).

ـ 1 يوليو/تموز 1994- 31 ديسمبر/كانون الأول 1994: أمينا عاما لمنظمة أوبك (كمرشح تسوية).

ـ عمل في عدة شركات ومؤسسات نفطية في ليبيا منها شركة البريقة لتسويق النفط.

ـ 1 يناير/كانون الثاني 2007 ـ 31 يوليو/تموز 2016: الليبي عبد الله سالم البدري أمين عام أوبك.

النيجيري باركيندو

ـ 20 أبريل/نيسان 1959: ولد محمد سانوسي باركيندو.

ـ تخرج من جامعة أحمدو بيلو أكبر جامعات نيجيريا، وثاني أكبر جامعة بأفريقيا بعد جامعة القاهرة بمصر.

ـ حصل على الدراسات العليا من جامعة أكسفورد بأميركا.

ـ ترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ بالأمم المتحدة منذ عام 1991.

ـ 1993-2008: مثّل نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك.

ـ 2009-2010: قاد مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

ـ 1 أغسطس/آب 2016: عين أمينا عاما لمنظمة أوبك لمدة 3 سنوات.

ـ عام 2019: انتخب لفترة ثانية تنتهي في يوليو/تموز 2022.

الكويتي الغيص

ـ عام 1990: تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا قسم العلوم السياسية.

ـ عام 2017: تولى منصب محافظ الكويت لدى “أوبك” وترأّس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة باتفاق “أوبك+”.

ـ يونيو/حزيران 2021: عُيَّن نائبًا لمدير التسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

ـ هو نجل السفير الكويتي الأسبق لدى ألمانيا فيصل الغيص.

ـ يُجيد عدة لغات، من بينها الإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والصينية، إلى جانب إتقانه العربية.

ـ أول من شغل منصب مسؤول مكتب مؤسسة البترول الكويتية بالصين، مما مكنه من إجادة اللغة الصينية.

ـ ترأّس لجنة التدقيق الداخلي بأوبك، ولديه إسهامات متنوعة داخل المنظمة، وكذلك على مستوى مجلس محافظي المنظمة ومختلف اللجان والأعمال الخاصة والتعاون مع الدول من خارج “أوبك”.

ـ تدرّج قبل مشاركاته وإسهاماته في أوبك بقطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات، وترأّس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث بمؤسسة البترول ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + ويكيبيديا