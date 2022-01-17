في سابقة وظيفية لاقتصادي وطني : فيصل الهيمص طلب اعفاءه من منصبه

في سبيل حماية الاقتصاد الوطني واتباع استراتيجية اقتصادية وطنية عين مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق في ١٤ أيلول / سبتمبر عام ٢٠٢٠م ، فيصل الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية (بورصة بغداد). وقد شكل هذا تعيين فرصة سانحة في تنشيط عجلة الاقتصاد العراقي.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العراق، طلب فيصل الهيمص من مصطفى الكاظمي رئيس وزراء اعفاءه من منصبه مع اجازة لمدة خمس سنوات. فما كان من الكاظمي الا ان يتحرم هذا الالتماس ويوافق عليه. ويعد الهيمص أول مسؤول تنفيذي يقدم طلب إعفاء من منصبه.

وعلى الرغم من المدة القصيرة التي قضاها فيصل الهيمص رئيسا لهيئة الأوراق المالية وعلى الرغم ايضا من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق والحالة الصحية التي اجتاحت العالم والعراق ايضا جراء انتشار وباء كورونا وأثرت بشكل كبير على مجمل الحياة الاقتصادية بشكل عام وعلى العراق بشكل خاص الا أن فيصل الهيمص استطاع بما عرف عنه من كفاءة ادارية تحقيق عدة إنجازات مهمة فقد اطلق تداول على 8 شركات كانت موقوفة، وزيادة ساعات التداول التي ضاعفت أعداد المستثمرين، هذا الإجراء جاء في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. أن زيادة في ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم”.

وفي عهد فيصل الهيمص،بدأ سوق العراق للأوراق المالية يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول، حيث بلغت قيمة التداولات، خلال عام 2021 وبلغ 930 مليار سهم، بارتفاع بلغ 131% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 812 مليار دينار عراقي، أي بارتفاع بلغ 146%”.

وبحسب تقارير صندوق النقد العربي فإن سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول”. ومن الانجازات ايضا استخدام التصويت التراكمي لحماية المستثمرين الصغار، لكي يكون لهم صوت مسموع في تشكيل مجلس إدارة الشركات، لأن قرارات الهيئة العامة كانت بيد المستثمرين الكبار فقط.

كما كان فيصل الهيمص يسعى عن كثب في تحقيق انجازات اقتصادية أخرى منها على سبيل المثال تأسيس “بنك الحافظ الأمين” لما له من آثار إيجابية مالية واقتصادية من شأنها تعزيز عمل سوق الأوراق المالية العاملة في العراق، إلى جانب توفير الأمان للمستثمرين لاسيما الأجانب منهم، فضلا عن زيادة المحافظ الاستثمارية. فمن هو فيصل المهيمص؟

كان الهيمص قبل حصوله على المنصب الوزاري كرئيس لهيئة الأواراق المالية العراقية، عمل السيد فيصل الهيمص كرئيس مجلس إدارة ورئيس المصرف العراقي للتجارة والذي يعد أكبر مصرف عراقي من حيث الموجودات والأرباح.

وقبل ذلك شغل السيد فيصل الهيمص كنائب للرئيس التنفيذي للمصرف التجاري العراقي والرئيس التنفيذي لبنك بغداد، كما شغل عدة مناصب في بنوك إقليمية وعالمية مثل بنك ستاندرد تشارترد واتش اس بي سي في دولة الأمارات العربية المتحدة والعراق.

وحصل السيد الهيمص على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشير في بريطانيا، كما لديه عضوية في اللجنة الوزارية الاقتصادية العراقية وهي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العراقي كما كان محاضراً في عدة مؤتمرات تعنى بمجال الأعمال والمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق، ولديه خبرة تصل إلى 25 عاماً في مجال البنوك والأسواق المالية.

وحدة الدراسات الاقتصادية

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