تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية

قال البنك المركزي التركي -اليوم الأربعاء- إنه وقّع اتفاقا لتبادل العملات مع مصرف الإمارات المركزي بحجم اسمي يبلغ 64 مليار ليرة (4.7 مليارات دولار) و18 مليار درهم، وفقا لرويترز.

وقال البنك إن الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وأشكال التعاون المالي بين البلدين، سيستمر لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين.

وقالت وكالة الأناضول إن الاتفاقية وقعها محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى.

وتضمن البيان تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، وقد أكد كافجي أوغلو على أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.

من جانبه، أفاد بالعمى بأن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول