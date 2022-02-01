إيران: تجدد احتجاجات المعلمين على أوضاعهم المعيشية

تظاهر معلمون في عشرات المدن الإيرانية، اليوم الاثنين، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، مرددين هتافات منددة بتجاهل مطالبهم، وذك في اليوم الثالث على تجدد الإضرابات.

وتجمع حشد كبير من المعلمين في العاصمة طهران أمام مقر البرلمان. وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، إن السلطات اعتقلت 3 من زملائه المعلمين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان في بهارستان، في الجانب الشرقي من وسط العاصمة طهران. وأشار إلى أن المعلمين المعتصمين أمام البرلمان طالبوا السلطات بإطلاق المعلمين المعتقلين.

وأفادت قناة اللجنة التنسيقية لنقابات المعملين على شبكة تلغرام أن تظاهرة اليوم في أنحاء البلاد جاءت بدعوة من اللجنة.

وأظهرت تسجيلات فيديو متداولة على «تويتر» مسيرة حاشدة تجوب وسط مدينة شيراز، مركز محافظة فارس، في جنوب البلاد، وسط أجواء أمنية مشددة. كما خرج مئات المعلمين في مدينة أصفهان، بحسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب قناة اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين، فإن السلطات اعتقلت على الأقل 3 معلمين في مدينة شيراز، من بينهم أحد أعضاء النقابة.

وأشارت التقارير إلى نزول معلمين إلى الشوارع في محافظتي كرمانشاه والأحواز في غرب البلاد.

وردد المعلمون المحتجون هتافات متنوعة، وفقاً لتسجيلات الفيديو، تطالب باستقالة وزير التعليم في حكومة إبراهيم رئيسي، كما تندد بوعود «فارغة» أطلقتها الحكومة والبرلمان بشأن إصلاح الأجور ومعاشات التقاعد.

وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخماً اقترب من 60 في المائة، ما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.

وفي وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، شارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة نادرة احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة أجورهم.

العرب