الكرملين: بوتين وبايدن سيناقشان الأزمة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي جو بايدن، سيتحدثان هاتفياً يوم السبت لبحث الأزمة الأوكرانية.

وجاء الإعلان عن الاتصال بين بايدن وبوتين بعد أن قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق قد يبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

وقال بيسكوف بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسي، إن الولايات المتحدة هي التي طلبت

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن بيسكوف قوله، إن بوتين سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً في نفس اليوم.

من جهة أخرى، أعلن «البنتاغون»، اليوم، أنّ رئيسي الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، ونظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، تحادثا هاتفياً الجمعة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر، إنّ رئيسي الأركان «ناقشا العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق»، مشيراً إلى أنّه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما.

الشرق الاوسط