إسرائيل تسقط طائرتين مسيّرتين من غزة ولبنان

القدس – أعلنت إسرائيل الخميس إسقاط طائرتين مسيّرتين من غزة ولبنان في خضم الجهود التي تبذلها ميليشيات إيران، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني، لتطوير ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيّرة أطلقتها حركة حماس في غزة في مهمة استطلاعية، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف الجيش أنه قام بإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله المدعوم من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

ويعتقد أن الطائرة المسيّرة تنتمي إلى وحدة القوات الخاصة التابعة لحزب الله، والتي من المتوقع أن تشارك في عمليات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع القتال.

يشار إلى أن حزب الله يطلق طائرات مسيّرة عبر الحدود إلى إسرائيل، التي بدورها تقوم بإطلاق طائراتها المسيّرة إلى لبنان، وبصفة خاصة الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وكشف الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله الأربعاء عن نجاح تحويل الصواريخ التي يملكها الحزب إلى صواريخ دقيقة، وعن تصنيعه للمسيّرات.

وحزب الله مصنف أميركيا وأوروبيا وفي دول خليجية أيضا على قائمة التنظيمات الإرهابية، ما أثر على جهود الإفراج عن هبات وقروض دولية تقدر بنحو 11 مليار دولار، فيما قررت أستراليا تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”.

وتتهم دول غربية وخليجية عناصر حزب الله بتلقي تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وبالقتال في صفوف المتمردين الحوثيين في اليمن، وتدريبهم على إطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات في اعتداءات إرهابية على السعودية والإمارات.

وخاض حزب الله وإسرائيل حربا ضارية استمرت أكثر من شهر في عام 2006، وفي السنوات التي تلت ذلك وقع تبادل إطلاق النار أحيانا عبر الحدود الجنوبية للبنان.

وسعت إيران إلى تسليح ميليشياتها في المنطقة، خاصة في العراق واليمن ولبنان، بترسانة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، حيث استهدفت الهجمات كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وسعت كل من السعودية والإمارات لتطوير دفاعاتها لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة للحوثيين، وعبّرت دول وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، عن ضرورة دعم الإمارات لمواجهة خطر ميليشيات إيران.

ورغم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان وحالة العزلة في المحيط العربي، فإن حزب الله يواصل نهجه في التسلح وجر البلد إلى حروب إقليمية عبثية خدمة للمصالح الإيرانية.

العرب