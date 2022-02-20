الإمارات تدعو الحلفاء إلى بناء “درع” لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة

أبوظبي – دعت الإمارات الأحد جيوش الدول الحليفة إلى العمل معا لبناء “درع” يحمي من خطر الطائرات المسيّرة، بعدما تعرضت الدولة الخليجية الثرية لهجمات من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة.

وافتُتح في أبوظبي الأحد مؤتمر متخصّص في “الأنظمة غير المأهولة” بحضور ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لمناقشة تطور هذه الأنظمة وكيفية التصدي لأخطارها.

وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء أمام قادة عسكريين وخبراء “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن أن تُستخدم ضدنا”.

وأضاف “أصبحت هذه الأنظمة أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى. وإمكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بالوقوع في أيدي الأشخاص الذين لا نريد أن تقع في أيديهم، وهم الجماعات الإرهابية”.

وتابع المسؤول “هذا التحدي يتطلب منا التكاتف والعمل معا، لضمان أنه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة”.

وفي ظل تمكّن العديد من الجماعات والميليشيات من امتلاكها، باتت الطائرات المسيّرة تشكل خطرا متصاعدا على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وسلّطت الهجمات التي قامت بها ميليشيا الحوثيين مؤخرا على أبوظبي الضوء مجددا على هذا الخطر، خاصة وأنها ليست الهجمات الأولى التي تقوم بها ميليشيات موالية لإيران في المنطقة بالطائرات المسيّرة.

وتعرّضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات. ونجحت الدفاعات الإماراتية في إسقاط غالبيتها، بعدما أدى الهجوم الأول إلى وقوع ثلاثة قتلى في أبوظبي.

كما أعلنت جماعة “ألوية الوعد الحق” غير المعروفة على نطاق واسع، مسؤوليتها عن محاولة استهداف الإمارات بطائرات من دون طيار في بداية فبراير.

واستخدمت الدولة الخليجية بطاريات باتريوت للتصدي للصواريخ والطائرات، وكذلك نظام “ثاد” الأميركي القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، وهي المرة الأولى التي جرى فيها استخدام النظام في عملية قتالية، بحسب الجيش الأميركي.

وعلى إثر الهجمات، قرّرت الولايات المتحدة إرسال مدمّرة وطائرات مقاتلة للإمارات لمساعدة حليفتها على التصدي للهجمات. كما أعلنت فرنسا تعزيز تعاونها الدفاعي مع الدولة الخليجية.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي في مؤتمر أبوظبي، “علينا أن نتّحد لمنع استخدام الطائرات دون طيار في تهديد أمن المدنيين وتدمير المؤسسات الاقتصادية”.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتصاعد خطر الطائرات المسيّرة في المنطقة. فقد تعرضت السعودية للمئات من الهجمات من قبل المتمردين اليمنيين، بينما اتُهمت إيران بالوقوف خلف هجوم بواسطة طائرة مسيّرة ضد سفينة إسرائيلية العام الماضي.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة مسيّرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وقبل الهجوم على أبوظبي سبق وأن تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال بطائرة مسيّرة مفخخة، كشفت عن حجم التهديدات التي تمثلها هذه الطائرات، خاصة وأن أصابع الاتهام وجهت مباشرة إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

العرب