هل ستكون أوكرانيا مستنقعاً للروس على غرار أفغانستان والشيشان؟

هل تخاطر روسيا بغزوها الحالي لأوكرانيا بـ«الغرق في مستنقع»، كما حصل في الماضي لجيشها في أفغانستان، في ثمانينات القرن الماضي، ولاحقاً في الشيشان، في تسعيناته؟ هذا ما لوّح به مسؤولون غربيون في الأيام الماضية. ولكن هل هذا السيناريو واقعي فعلاً؟

مسؤولون غربيون، هددوا في أكثر من مناسبة، قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يخاطر بأن تتحول أوكرانيا إلى «شيشان ثانية» تغرق فيها القوات الروسية، في إشارة إلى أن الروس سيواجهون حرب عصابات وتمرداً، على غرار ما حصل في هذه الجمهورية المسلمة في القوقاز في تسعينات القرن الماضي.

وكان البريطانيون قد لوّحوا بهذا الخيار (المخاطرة) قبل أسابيع، ثم أعادوا في الأيام الماضية «التوضيح» أنهم كانوا يقصدون حرب الشيشان الأولى بين العامين 1994 و1996، وليس الثانية (1999 – 2000).

وقد خسر المتمردون الشيشان الحرب ضد روسيا نتيجة عوامل عدة، أحدها غياب الدعم العسكري الغربي، بينما تختلف الصورة بالنسبة لأوكرانيا، إذ سارع الغربيون، وعلى رأسهم البريطانيون والأميركيون، إلى تزويد الأوكرانيين بـ«أسلحة دفاعية»، من بينها قاذفات صواريخ متطورة.

وعندما حذّر الغربيون الروس من مستنقع شيشاني ربما كان في ذهنهم أفغانستان، لكنهم فضّلوا عدم التلويح بهذا السيناريو لأنهم أنفسهم كانوا قد ذاقوا لتوّهم مرارة الهزيمة في أفغانستان عندما اضطروا للانسحاب في أغسطس (آب) العام الماضي. لكن هناك فرقاً جوهرياً بين المثالين الأفغاني والأوكراني، حتى لو وحّد بينهما هدف الغربيين، وهو إغراق السوفيات من قبل، والروس الآن، في «مستنقع» لا يستطيعون الخروج منه إلا مهزومين. والفرق هنا أن الأفغان جاهدوا السوفيات من منطلق ديني، بينما هذا الأمر غير موجود في الحالة الأوكرانية اليوم.

الشرق الاوسط