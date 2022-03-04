«الناتو» يرفض فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم (الجمعة)، أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف إن «الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية».

وقال ستولتنبرغ إن «الهجوم على محطة نووية يدل على الطابع المتهور لهذه الحرب وضرورة وضع حد لها».

وقالت السلطات الأوكرانية إن نيران دبابة روسية استهدفت محطة «زابوريجيا» ليل الخميس – الجمعة ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى مخصص للتدريب ومختبر، لكن لم يرصد أي تسرب إشعاعي.

وسيطر الجيش الروسي على المحطة لكن «الطاقم يتحكم في مباني الطاقة ويضمن تشغيلها حسب اللوائح الفنية لسلامة تشغيلها»، على حد قول الهيئة التنظيمية للقطاع النووي الأوكراني.

الشرق الاوسط