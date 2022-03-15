روسيا تجند الآلاف في سوريا للقتال في أوكرانيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن روسيا أعدت قوائم بأكثر من 40 ألف مقاتل ينضوون ضمن قوات النظام السوري ومجموعات موالية لها ليكونوا على أهبة الاستعداد للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكان الكرملين قد أعلن في سابق، أنه سيسمح للسوريين ومواطنين من دول أخرى في الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب الجيش الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن “سجل أكثر من 40 ألف سوري أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن” عبر مراكز أقيمت في محافظات عدة بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام.

الشرق الاوسط