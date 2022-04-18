بوتين: العقوبات ضد روسيا أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى «تدهور الاقتصاد في الغرب».

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) فيما وصفته «بعملية عسكرية خاصة».

وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا لمعاقبة بوتين على غزو أوكرانيا في عملية عسكرية أسفرت عن مقتل الآلاف بينهم مدنيون ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

الشرق الاوسط