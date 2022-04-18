4.53 مليار دولار فائض إندونيسيا التجاري بمارس

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الاثنين) وصول الفائض التجاري لإندونيسيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى 53. 4 مليار دولار، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم.

وذكر مكتب الإحصاء الإندونيسي إن الفائض التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 33. 9 مليار دولار، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وزادت صادرات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 36. 44% سنويا إلى 5. 26 مليار دولار، في حين زادت الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ككل بنسبة 3. 35% إلى 14. 66 مليار دولار.

كما زادت الواردات الإندونيسية خلال الشهر الماضي بنسبة 85. 30 % إلى 97. 21 مليار دولار، في حين زادت الواردات خلال الربع الأول بنسبة 97. 30% إلى 82. 56 مليار دولار.

الشرق الاوسط