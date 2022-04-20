الذهب عند أدنى مستوياته في أسبوعين والنفط يرتفع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، و سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا، كما ارتفعت الأسهم الأوروبية.

نبدأ مع الذهب الذي تراجعت أسعاره اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولارا للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولارا.

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء 1.8% إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وكذلك ارتفاع الدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في المدة الأخيرة، وذلك جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع اليوم الأربعاء، وعدّت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تراجع الاقتصاد بسبب قيود “كوفيد-19”.

وحامت عائدات سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها في بضع سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة.

واقترب الذهب يوم الاثنين الماضي من مستوى ألفي دولار للأوقية القياسي لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.96 دولارا للأوقية وانخفض سعر البلاتين 1.5% إلى 976.47 دولارا للأوقية في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 2379.85 دولارا للأوقية.

ننتقل إلى النفط، إذ سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية تحسن النشاط الصناعي في الصين وتراجع مخزون الخام الأميركي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، إلى 104 دولارات للبرميل بعد تراجعه أمس الثلاثاء بأكثر من 5%.

يأتي ذلك في الوقت الذي استأنفت فيه مختلف الشركات في مدينة شنغهاي الصينية نشاطها، بدءا من شركات صناعة السيارات إلى مراكز التسوق، حيث تسعى المدينة إلى التعافي من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق التي فرضتها المدينة في الأسابيع الماضية بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن أمس الثلاثاء تراجع مخزون النفط الخام الأميركي بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الحكومية الأميركية في وقت لاحق من اليوم بياناتها الأسبوعية بشأن المخزون.

وفي حال تأكيدها تراجع المخزون بأرقام معهد البترول نفسها فسيكون التراجع هو الأكبر منذ أوائل فبراير/شباط الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.4% إلى 103.96 دولارات للبرميل تسليم مايو/أيار المقبل، وارتفع سعر خام غرب تكساس تسليم يونيو/حزيران المقبل بنسبة إلى 103.40 دولارات للبرميل، وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.3% إلى 108.67 دولارات للبرميل تسليم يونيو/حزيران المقبل.

الأسهم الأوروبية تنتعش

ونختم مع الأسهم الأوروبية التي ارتفعت اليوم الأربعاء بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدّت من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% لكل منهما.

في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8% ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5%، وقفز سهم دانون 7.2% بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نموا أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول من العام وأبقت على أهدافها لعام 2022.

وهبط سهم كريدي سويس بنسبة 1.9% بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر جراء غزو روسيا لأوكرانيا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9% على أساس سنوي في مارس/آذار، على نحو يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.

المصدر : وكالات