بعد شراء ماسك لـ«تويتر»… كيف ستتغير المنصة؟

أبرم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، صفقة لشراء «توتير» مع وعود بتقليل الرقابة على المنصة، مما أثار تساؤلات حول ما سيعنيه نهجه فيما يرتبط بالتغريد عبر الموقع.

أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن الافتقار إلى الاعتدال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في خطاب الكراهية. ويتساءل العديد من مستخدمي «تويتر» أيضاً عما إذا كان هذا يعني أنه سيتم السماح للحسابات المُعلقة من قبل الشركة بالعودة للتغريد، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الشخص الأكثر شهرة الذي تم منعه مع استخدام المنصة.

بعد الإعلان عن نبأ الصفقة، أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن خطاب الكراهية على «تويتر»، والسلطة التي ستمنحها لماسك، الذي يصف نفسه بأنه مدافع شرس عن حرية التعبير.

لقد كان صريحاً في انتقاده لسياسات النظام الأساسي بشأن الإشراف على المحتوى، مجادلاً بأن «تويتر» يحتاج إلى أن يكون منتدى حقيقياً لحرية التعبير.

ووصف ماسك في بيان عقب إبرام الصفقة حرية التعبير بأنها «حجر الأساس لديمقراطية فاعلة».

وقالت منظمة العفو الدولية في سلسلة تغريدات على «تويتر»، «نحن قلقون بشأن أي خطوات قد يتخذها (تويتر) لتقويض تطبيق السياسات والآليات المصممة لحماية المستخدم».

* هل سيعود ترمب؟

تم توقيف حساب دونالد ترمب نهائياً العام الماضي في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى الكابيتول بواشنطن.

ولكن حتى إذا تم إلغاء حظره على «تويتر»، يقول ترمب إنه لا يخطط للعودة إلى المنصة، وبدلاً من ذلك يختار استخدام منصته الخاصة «تروث سوشيال».

قال الرئيس الأميركي السابق لقناة «فوكس نيوز»، «لن أستخدم (تويتر)، سأبقى على (تروث سوشيال)».

وأضاف أنه يعتقد أن ماسك، الذي وصفه بـ«الرجل الطيب»، «سيجري تحسينات» على المنصة.

من جهته، أوضح مينغ تشي كو، محلل التكنولوجيا في شركة إدارة الاستثمار «تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز»، لـ«بي بي سي»، أن ترمب قد يعود إلى المنصة إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وقال كو، «لا يزال (تويتر) خياراً أفضل بالنسبة له إذا كان الموقع على استعداد لاستعادة حسابه… ليس من السهل بناء منصة ذات تأثير أكبر من (تويتر) قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة».

* هل سيغادر المستخدمون المنصة؟

قال ماسك إنه يأمل أن يظل حتى أقوى منتقديه على المنصة «لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير».

ومع ذلك، هدد بعض المستخدمين بمغادرة «تويتر»، بينما استقال آخرون بالفعل.

أشارت الممثلة البريطانية جميلة جميل، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني «ذا غود بليس»، إلى أنها تتوقع أن تصبح المنصة «مساحة أكثر فوضى وكراهية وتعصباً ومعاداة للمرأة».

وقالت جميلة لمتابعيها البالغ عددهم مليون متابع: «أود أن تكون هذه… آخر تغريدة لي».

في غضون ذلك، قالت كارولين أور بوينو، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة ميريلاند، إنها ستبقى في الوقت الحالي على المنصة، حيث لديها أكثر من 450 ألف متابع.

أوضحت بوينو: «ليس لدينا أي فكرة عما سيبدو الوضع تحت قيادة إيلون ماسك».

وأضافت: «ما نعرفه هو أنه إذا غادر جميع الأشخاص المحترمين المنصة، فسوف يسوء الوضع هنا بشكل أسرع كثيراً».

وأفاد دان آيفز، المحلل في شركة الاستثمار «ويدبوش سيكيوريتيز» لـ«بي بي سي»، بأنه يتوقع أن يتخذ معظم المستخدمين «نهج الانتظار والترقب».

أضاف آيفز: «الآن يتعلق الأمر بجذب مستخدمين جدد وإيقاف المنشقين عن المنصة».

* حالة من عدم اليقين

وافق مجلس إدارة «تويتر» المكون من 11 عضواً بالإجماع على عرض ماسك البالغ 44 مليار دولار (34.5 مليار جنيه إسترليني).

وقال جاك دورسي، الذي شارك في تأسيس «تويتر» ولا يزال عضواً في مجلس إدارتها، إنه سعيد لأن المنصة «ستستمر في خدمة المحادثة العامة»، رغم أنه لا يعتقد أنه «يجب على شخص واحد امتلاك (تويتر) أو تشغيلها».

وكتب دورسي في تغريدة: «تريد أن تكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول، وليس شركة».

وأضاف دورسي: «ومع ذلك، فإن إيلون هو الشخص الوحيد الذي أثق به للقيام بذلك… أثق في مهمته بتمديد نور الوعي».

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فقد خاطب الرئيس التنفيذي لـ«توتير» باراغ أغراوال، الموظفين، أيضاً، في اجتماع، حيث قال إن مستقبل الشركة «غير مؤكد».

وحسب ما ورد، قال أغراوال: «بمجرد إتمام الصفقة، لا نعرف الاتجاه الذي ستتبعه المنصة».

* السياسيون يتفاعلون

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين، أمس (الاثنين)، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن «يشعر بالقلق منذ فترة طويلة بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة»، بغض النظر عمن يمتلك موقع «تويتر» أو يديره.

وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، إن الصفقة «خطيرة على ديمقراطيتنا»، بينما ضغطت من أجل ضريبة الثروة و«قواعد قوية لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى».

في غضون ذلك، رحبت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، بالاتفاق، ووصفته بأنه «يوم مشجع لحرية التعبير».

الشرق الاوسط