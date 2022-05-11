من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يقصف شمالي العراق

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، شبه الرسمية، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع ما وصفته “بالجماعات الإرهابية” في أربيل بالعراق.

وأضافت تسنيم أن “الحرس الثوري استهدف في السابق معسكرات الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في شمال العراق، بعدة مناسبات”.

ولم ترد تقارير بعد عن حجم الاصابات والخسائر جراء هذا الهجوم الذي تم بقصف مدفعي.

وكان الحرس الثوري قد قال في مارس إنه استهدف “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق بشمال العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في مارس الماضي، أنه استهدف “مركزا استراتيجيا” إسرائيليا شمالي العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ بالستية أطلقت “من خارج الحدود” في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.

وعلى إثرها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.

الشرق الاوسط