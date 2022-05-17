الموانئ مقابل العقوبات.. مفاوضات لإنقاذ العالم من المجاعة

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في تفاقم قضايا الأمن الغذائي حول العالم؛ في الوقت ذاته قفزت أسعار القمح لتقترب من مستويات قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيودٍ على الصادرات، ما يعكس مدى شح الإمدادات العالمية في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا.

كما انتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن يلين موجودة في أوروبا من أجل المشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي تستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تعرض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيًا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.

وقال زيلينسكي، في كلمة خلال مقطع مصور، إن إحدى القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هي الأمن الغذائي، مضيفًا: “المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن روسيا، من خلال إغلاقها للبحر الأسود واستمرارها بهذه الحرب، تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء وحتى الجوع”.

موانئ أوكرانيا

ومع اعتراف روسيا بوجود أزمات في أسواق العالم فيما يخص السلع الزراعية والصناعية، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون مشكلة الأمن الغذائي خلال اتصال هاتفي، في الثالث من مايو الجاري، بينما اتهمت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، موسكو بالمسؤولية عن اندلاع الأزمة، وأن روسيا وحدها القادرة على وقفها بإنهاء الحرب.

كما أعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن موانئ أوكرانيا مغلقة بالألغام ونبحث عن طرق بديلة لاستئناف صادرات الغذاء.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “نشهد تغيرًا جيوسياسيًّا هائلًا في مجال الطاقة”، متابعًا: “لن نعترف بسيطرة روسيا على أي مساحة من أوكرانيا”.

الدب الروسي سارع إلى تفسير الأزمة من زاوية أخرى، رابطًا إياها بالعقوبات الغربية ضده التي وصفها بـ”الهستيرية والجامحة”، وسط مطالب بإنهاء الحرب إنقاذًا للعالم من مجاعة طاحنة وموجات تضخم لا تحتمل.

ويقول الخبير والمحلل الروسي سولونوف بلافريف، إن الضغوط الدولية والاتهامات لروسيا بالتسبب في أزمة الغذاء العالمية وإشعال أسعار الوقود والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، تزايدت خاصةً بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتن بأن مقابل الغاز الروسي بالروبل لا الدولار أو اليورو.

وفي سياق ما أسماه شيطنة روسيا، اتُّهمت موسكو في مجلس الأمن الدولي مارس الماضي، بالتسبب في أزمة غذائية عالمية بشن حربها داخل أوكرانيا التي تعد “سلة الخبز” للقارة العجوز أيضًا بفعل غياب الأسمدة الروسية، ما تسبب في تراجع إنتاجية المحاصيل.

وتابع الخبير والمحلل الروسي، خلال تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، موسكو أعلنت عزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود توريد المنتجات الغذائية ولم تخل بها، وما يحدث في أوروبا من تهديد بأزمة غذاء ناتج عن حسابات خاطئة وأخطاء منهجية متراكمة في الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والتجارية للدول الأوروبية.

سكاي نيوز