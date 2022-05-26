صندوق النقد الدولي ، الاقتصاد العراقي من اسرع الاقتصادات نموا لهذا العام

الباحثة شذى خليل*

حسب التقارير العالمية يعد العراق من اكثر البلدان نموا في المنطقة العربية في المجال الاقتصادي لهذا العام ، مما يثبت نجاح الخطط الاقتصادية لرئاسة الوزراء ووزارة التخطيط العراقية ، وانعكست الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال الورقة البيضاء التي أعلنت عنها بعد تشكيلها، على التنمية الاقتصادية بشكل واضح وهو ما أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قال: “إن الحكومة نجحت خلال عامين من عملها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى 9,5% خلال عامي 2022 و 2023″.

ويؤكد خبراء الاقتصاد بأن العراق بحاجة إلى استثمار الفائض المالي في إنجاز مشاريع تنموية كبيرة، ولكن مع وجود تأخر في إقرار الموازنة العامة لعام 2022 يبقى استثمار هذه الأموال متوقف.

بدأ الاقتصاد العراقي يتعافى في ظل ارتفاع أسعار النفط، مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام، 2022، مما يعني تقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر ضعفاً وهي الطبقة الفقيرة من أبناء الشعب.

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة توخير ميرزوف ، خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2022 ، للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة ، وتأثير الأحداث العالمية على التوقعات الاقتصادية ، وأولويات سياسة الدولة، حيث جاءت بالنتائج التالية: الانتعاش الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح .

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9.5 بالمائة هذا العام ، مما يمنحه أسرع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي في جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

إن توقعات عام 2023 البالغة 5.7 في المائة هي نقطة مئوية واحدة فقط وراء جورجيا ، القائد المتوقع العام المقبل.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 6.9 في المائة هذا العام و 4.7 في المائة في عام 2023 .اذ يتعافى الاقتصاد بشكل جيد في ضوء ارتفاع أسعار النفط ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى مستوى ما قبل الجائحة.

يعد التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هو الأولوية الأكثر إلحاحاً.

من المهم استغلال الظروف الحالية، في سوق النفط للإسراع بالإصلاحات الهيكلية ودعم الأولويات الاجتماعية– الاقتصادية لتعزيز صمود الاقتصاد العراقي في المدى المتوسط ؛ ويحتاج تركيز سياسات الاقتصاد الكلي إلى التحول نحو توطيد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية للعراق على المدى الطويل. وعلى المدى القصير ، الحفاظ على الانضباط المالي والتقليل سيساعد بدعم إقراض البنك المركزي لقطاع العقارات في تجنب زيادة الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من إعادة الإعمار الكبيرة واحتياجات الاستثمار الأخرى ، ومحدودية القدرة الاستيعابية على المدى القريب ، والضعف المالي أمام تقلب أسعار النفط ، وتحديات الطاقة العالمية تتطلب المرحلة الانتقالية بناء هوامش أمان للمستقبل من خلال توفير جزء من عائدات النفط عبر صندوق ثروة سيادي مصمم بعناية.

حيث كان في عام 2021 ، مدعومًا باستئناف النشاط ، وموقفا ماليا أكثر ملاءمة ، وإجراءات تحفيزية من قبل البنك المركزي ، انتعش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 20 في المائة ، وهو مهيأ للتوسع بحوالي 5 في المائة هذا العام.

من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء وأن يرفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 10 في المائة في عام 2022.

ان السياسة المالية وبسبب غياب ميزانية 2022 – أدت الى ان يحد من النفقات المالية الحالية إلى مستوى تعزيز كفاءة الإنفاق في العام الماضي ، مع الحفاظ على رقابة صارمة على الجمهور وسيكون التوظيف وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن الحد الأقصى للموازنة العامة أمرًا ضروريًا لتمكين تعزيز التحويلات النقدية المستهدفة للفئات الأكثر ضعفاً واحتواء تأثير الفقر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

من الضروري تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة الرقابة الوثيقة على التعيينات في القطاع العام، وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن سقوف الموازنة لتمكين تعزيز التحويلات النقدية المستهدفة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر واحتواء أثر الفقر على كلفة المعيشة المتزايدة.

وتحسين جودة الخدمات العامة وخلق الحيز المالي للاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها وشبكة الأمان الاجتماعي خدمة مدنية الإصلاح ، والحد من الدعم غير الفعال للطاقة ، وتنويع الإيرادات المالية ، وتعزيز الحوكمة.

سيكون إصلاح قطاع الكهرباء أمرًا حاسمًا لخفض التكاليف المالية وتمكين إنتاجية القطاع الخاص. وسيساعد تحسين التغطية واستهداف المساعدة الاجتماعية على حماية الفئات الأكثر ضعفاً بشكل أفضل. تعزيز الحوكمة في البنوك الكبيرة المملوكة للدولة ، وسيؤدي استكمال عمليات التدقيق وإعادة الهيكلة إلى تسهيل الحصول على التمويل وخلق فرص العمل من قبل القطاع الخاص.

وكما هو معروف كيف اثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الدول العربية ، الدول المنتجة للنفط فان ارتفاع أسعار النفط انعكس على موازنات تلك الدول ، حيث ووفق الأسعار المعلنة أخيرا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، عند 105 دولارات للبرميل، فمعنى هذا أن الميزانيات العربية من المتوقع أن تودع العجز، وتحقق فائضا ماليا من عوائد النفط، وقد يكون بإمكانها الاستغناء عن الديون الخارجية والمحلية، كما يمكنها استعادة ما فقدته من أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي.

وتأثيرها على العراق بشكل رئيسي من خلال تأثيرها العالمي على أسعار السلع الأساسية، في عام 2022 ، ارتفعت عائدات النفط وسوف تعوض زيادة فاتورة واردات الغذاء والطاقة. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تسجل أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية فوائض من رقمين في المائة من إجمالي الناتج المحلي ، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم العام إلى 6.9 في المائة ، مقابل 6 في المائة العام الماضي ، مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مما يؤثر سلباً على أفقر شرائح السكان.

ورحبت البعثة باهتمام السلطات المتزايد بتحدّيات التغيّر المُناخي وإطلاق العراق العام الماضي لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا للعراق بشأن تغير المناخ. في الأشهر المقبلة، تُشجّع البعثة على إعطاء الأولوية لإعداد الخطط الوطنية للتكيّف مع التغيّر المُناخي والتخفيف من آثاره وتطوير التمويل الأخضر بالإضافة إلى الدمج الكامل للأولويات ذات الصلة بالمناخ في إطار سياسة الاقتصاد الكليّ. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم العراق في مساعيه هذه.

ويودّ فريق خبراء صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات العراقية على المباحثات الصريحة والمُثمرة ويتطلع قُدُماً إلى مواصلة التعاون الوثيق مع العراق في الفترة المقبلة.”

ختاما بعض الخبراء اكدوا أن هناك موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط الخام ومن الممكن استثمار ذلك لكسر القيد المالي الذي يحول دون تنمية اقتصادية حقيقية، واستثمار المبالغ الكبيرة التي من الممكن أن تخصص لتفعيل الجانب الاستثماري وإنشاء بعض المشروعات الإستراتيجية المولدة للسلع والخدمات المؤثرة في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد العراقي”.

و أهمية العمل على تأسيس صندوق سيادي ومصد مالي واقتصادي كون ارتفاع أسعار النفط لن يستمر، وسنواجه في السنوات المقبلة عوامل هبوط في الأسعار. لذلك فهذا الصندوق مهم للحفاظ على ضمان مستقبل افضل لأجيال العراق .

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية