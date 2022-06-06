وسائل إعلام رسمية: مقتل جنرال روسي في أوكرانيا

قال مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، اليوم (الأحد)، إن جنرالاً روسياً قُتل في شرق أوكرانيا، ما يزيد من الخسائر البشرية التي مُنيت بها موسكو في كبار الضباط.

ولم يذكر التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي، ألكسندر سلادكوف، على تطبيق تليغرام، متى وأين قُتل الجنرال رومان كوتوزوف. ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس (آذار) عندما قالت إن 1351 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير (شباط).

الشرق الاوسط