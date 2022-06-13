إيران وإسرائيل.. ما سيناريوهات التصعيد واحتمالات الحرب متعددة الجبهات؟

تتصاعد نبرة التهديد والوعيد بين إسرائيل وإيران على وقع تعثر مفاوضات فيينا وإرجاء التوقيع على اتفاق نووي جديد إلى أجل غير مسمى، فيما يبدو وكأن طبول الحرب تقرع عبر وسائل الإعلام في تل أبيب وطهران، وسط التصعيد بين الجانبين على ساحات عدة في المنطقة.

وشكل تبني مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قرارا ينتقد طهران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في 3 مواقع لم يعلن عنها، واعتماده الرواية الإسرائيلية التي تزعم تسريع البرنامج النووي الإيراني، محطة مهمة في كواليس الصراع بين تل أبيب وطهران، إذ خرجت بعض معالم الصراع للعلن وسط استمرار الجدل الإقليمي والدولي بشأن النووي الإيراني.

وفي ظل الجدل والضغوطات الدولية التي تمارس على طهران للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ومع محاصرة إسرائيل إيران من خلال اتفاقيات التطبيع “الأبراهامية” مع دول خليجية، تحتدم أجواء التصعيد متعددة الأطراف والساحات بين تل أبيب وطهران.

وتحت ذريعة التهديدات الصاروخية الإيرانية قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، مطار دمشق الدولي، وتزامن ذلك مع تصعيد الحرب الكلامية أيضا بعدما كشف الإعلام الإسرائيلي عن نشر منظومة رادارات إسرائيلية بالخليج، وصولا للتهديدات التي ساقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ضد حزب الله اللبناني، والحديث عن إحباط محاولة إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا، وما سبق ذلك من اغتيالات لعلماء في طهران وضباط بالحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

هل تعيش إسرائيل أجواء حرب حقيقية مع إيران؟

تعكس المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، خلال يونيو/حزيران الجاري، حالة الحرب والتهديد الوجودي الذي تحاول تل أبيب الترويج له، إذ كثف سلاح الجو الإسرائيلي من مناوراته وأجرى 4 تدريبات حاكت تنفيذ هجمات ضد إيران، وتدرب الطيارون فيها على مهاجمة أهداف تشبه أهدافا إيرانية حقيقية.

وخلال التدريب هاجمت الطائرات الإسرائيلية أهدافا كثيرة، خلال فترات زمنية قصيرة وبمدى 1100 كيلومتر، وباستخدام طائرات “إف-15″ و”إف-35” كما تدربت القوات الإسرائيلية على إنقاذ طيارين قفزوا من طائرات في مناطق بعيدة عن الحدود الإسرائيلية.

وأجرى سلاح البحرية الإسرائيلي تدريبا واسعا لبوارج حربية حاملة صواريخ وغواصات في البحر الأحمر، بهدف “تحقيق تفوق بحري في البحر الأحمر، توسيع حيز عمليات الذراع العسكري البحري”.

وفي قبرص، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة بعنوان “مركبات النار” في سياق استعداده لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدريب يحاكي هجوما في إيران.

وطورت سلطة تطوير الأسلحة الإسرائيلية “رفائيل” -وفقا لتقرير نشره موقع “والا”- قنبلة بزنة طن بمقدور طائرة “أدير” حملها من دون المس بقدرتها على التهرب من صواريخ مضادة، وأدخلت تطويرا إلى طائرات “أدير” من طراز “إف-35” تمكنها من التحليق فوق إيران، ذهابا وإيابا، من دون التزود بالوقود.

ما دلالات المناورات وسيناريوهات التصعيد والحرب مع إيران؟

يرى محللون إسرائيليون أن مناورات الجيش تعكس حالة الخوف من سيناريو حرب مع إيران من جهة، وكذلك عدم جاهزية الجيش لتنفيذ هجمات عسكرية على أهداف ومواقع إيرانية، وأن تل أبيب ليس بمقدورها أن تشن حربا على المنشآت النووية الإيرانية من دون شراكة ودعم من الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، يولي المحللون الإسرائيليون أهمية بالغة لزيادة النشاط العسكري ضد إيران، ولكن يحذرون من أن يؤدي ذلك إلى حرب قد تندلع على عدة جبهات تكبد الجبهة الداخلية الإسرائيلية خسائر فادحة.

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، تواصل إيران التحرك بشكل منهجي حتى تصبح “دولة عتبة نووية” تمتلك القدرات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج أسلحة نووية من دون أن تنتجها بالفعل.