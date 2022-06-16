بعد إنزال جوي نفذه التحالف.. اعتقال قائد كبير بتنظيم الدولة شمال سوريا

نقلت وكالة رويترز عن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية اعتقال قائد كبير في تنظيم الدولة أثناء عملية فجر الخميس، في ريف مدينة جرابلس بمناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وقال التحالف الدولي إن قائد تنظيم الدولة المعتقل هو صانع قنابل يتمتع بالخبرة وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا، مشيرا إلى أنه “تم التخطيط للعملية بدقة للحد من الأضرار الجانبية وبخاصة أي ضرر محتمل في صفوف المدنيين”.

وأضاف التحالف أن قواته “ستواصل مطاردة فلول تنظيم الدولة أينما كانوا لضمان إلحاق هزيمة دائمة بهم”.

وأكد البيان “عدم تعرض أي مدني لأذى خلال العملية في سوريا ولم يلحق أي ضرر بعناصر التحالف أو طائراته”.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرات مروحية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، نفذت إنزالا جويا

وبثت مواقع إعلامية سورية صورا قالت إنها للمروحيات التابعة للتحالف الدولي خلال عملية الإنزال.

ولم تحدد هذه المواقع والمصادر المحلية السورية طبيعة عملية الإنزال.

يذكر أن جرابلس هي مدينة حدودية مع تركيا، وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب بنحو 125 كم.

المصدر : وكالات